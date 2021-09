Hannover

Die Gitarrenriff hat er doch mitgenommen. Dabei gehören die doch eigentlich nach Hannover, findet Jan Delay zwischendurch, Rock City und so: „Die Gitarrenklänge sind nach Hause gekommen!“ Und sie gniedeln mal kurz von der Gilde-Parkbühne wie der gute Geist der Scorpions.

Ein bisschen Musikgeschichte gehört dazu, wenn Jan Delay und Disko No 1, diese formidable halbe Big Band, zum Tanzen aufspielen. „Meine Damen und Herren“, hat der Chefstyler in dem taubenblauen Anzug und dem neckischen Hütchen sein Publikum begrüßt: „Stehen Sie bitte auf!“

Gruß an die Schwurbler

Und das tun sie, und sie bleiben auch stehen, wenn sie nicht gerade tanzen oder auf Kommando springen oder Stopptanz spielen (zu MC Hammers „U can’t touch this"), ein Abend zwischen Kindergeburtstag für Große und Disco-Zirkus mit dem näselnden Rapper als Dompteur und Direktor in Personalunion.

Blaue Stunde: Jan Delay auf der Gilde-Parkbühne. Quelle: Nancy Heusel

Ausverkauft. 1000 Leute sind da. Für ungefähr die Hälfte – das ergibt eine Anfrage per Handheben – ist es das erste in Corona, und sie feiern, als wäre es ihr letztes. „Lasst uns die Wolken vertreiben, ich hab’ Sonne dabei“ schon im Intro, das „Intro“ heißt, und dann geht es einmal quer durch alles was groovt und basst, von „Earth, Wind & Feiern“, dem aktuellen Album, bis zu Eminem . „My Name is....“ Jan Delay natürlich.

Und jetzt alle: Mitsingen war ausdrücklich erwünscht. Quelle: Nancy Heusel

„Türlich türlich“ von das Bo ist ebenso im Programm wie – spät in den Zugaben – Nenas „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“. Darf er das? Er darf das. Es klingt in seinem Reggae-Modus sowieso, als wäre es längst sein eigenes Lied. An die Schwurbler geht „Spass“ raus: „Sie hatten alle noch nie Spaß, Und darum sind sie voller Hass“. Unklare Aussprache, klare Kante.

Dampf machen und ablassen

Klassische Bandbesetzung plus drei Bläser und drei Sängerinnen und ganz viel Druck. Das hilft, selbigen abzubauen. Was auf Delays Album immer ein bisschen nach Kalauerkönig klingt, ist live eine Sensation, Soundtrack für Menschen, die sich viel zu lange zurückgehalten haben und es nun endlich rauslassen können. Kontrollierter Kontrollverlust, zu „Action“, „Feuer“ und – im Finale des regulären Sets „O Jonny“. Man mag sie nicht gehen lassen.

Mit „St. Pauli“ geht es nach knapp zwei Stunden von der Bühne und ab nach Hause. „Rotes Licht und ’n blaues Auge“ heißt es darin, und das gilt auch umgekehrt. Es war ein Fest. Und irgendwie sind die Gitarrenriffs doch dageblieben. Und sei’s nur in Gedanken.

Am 17. März kehren Jan Delay und Disko No 1 zurück, dann in die Swiss-Life-Hall. Karten kosten 46,05 Euro.

Von Stefan Gohlisch