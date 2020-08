Hannover

Kühle senkt sich über den Biergarten von Hannover 78. Insekten surren. Ein Hauch fährt durch Blätter und Bäume. Das Licht auf der Bühne ist aus; Martin Bechler hat es sich so gewünscht. Er singt „Zwei Himmel“, ein Lied über Verluste und Widerstände. Er spielt es nur selten. Es soll sich nicht abnutzen. Es geht ihm immer noch nah. Und es wird ein weiterer einzigartiger Moment an einem denkwürdigen Abend: zum Heulen schön.

Bechler, der Mann im Pyjama, später Held der Indiepop-Hymnen, Federboa um den Hals, verletzliche Augen in grobem Gesicht. Und Texte, die gefühlvoll sind und nie gefühlig, Wut im Witz und umgekehrt. Die obligaten Bärentatzenpuschen stehen am Bühnenrand. Bechler hat sich lädiert, Blockade in der Brust, Schnittwunde am Fuß, Muskelfaserriss im Bein, vom nachmittäglichen Kick. Wer Wunden hat, muss auch darüber singen kann.

Anzeige

„Pretty music, pretty people, pretty times“

Und wie er das kann, mit einer Stimme wie ein deutscher Tom Waits, über präzise arrangierten Liedern. Janis Knüpfers Schlagzeug treibt sie munter voran; dazu tuckern die 80er-Sounds von Keyboarderin Jenny Thiele. Nur Bechlers Gitarre rutscht mitunter ins Hans-Hartzige. „Pretty music, pretty people, pretty times“ ist ihr erstes Lied. Es ist – wie so vieles bei Fortuna Ehrenfeld – Hingabe und Ironie zugleich.

Weitere NP+ Artikel

Die Rollenverteilung ist klar: Bechler ist der alte weiße Mann, der immer, wenn er übers Ziel hinausschießt, mit der Regenbogenfahne winken muss. Seine Bandmitglieder sind halb so alt, genderversiert und rotzfrech. Und wenn ihr Frontmann mal wieder zu lange redet, spielt ihnen die Tontechnik Benjamin-Blümchen-Hörspiele auf die In-Ear-Kopfhörer.

Lesen Sie hier: Vom Versuch, Fortuna Ehrenfeld zu interviewen

Die Backen Beatrix von Storchs

Schindluder und Schabernack: Bechler philosophiert über die Backen Beatrix von Storchs, kündigt ein Lied an als Soundtrack aus dem Porno „Die Sauna von Schweden“ und spielt dann doch „Mana mana“ aus der Sesamstraße, und statt des versprochenen Grußes an die Kölner Heimat, Baps „Verdamp lang her“, ertönt „Wind of Change“ von den Scorpions. Sie machen das nicht zum Spaß, behauptet er: „Wir fiedeln das hier emotionslos ’runter“, sagt er und beweist mit jedem Ton das Gegenteil. Es steckt viel Zärtlichkeit in diesem rauen Kern.

Der Schauplatz, von der Agentur Living Concerts als Bühne für diesen Corona-Sommer erschlossen, ist ein Glücksfall. Ein Säufermond scheint durch den himmlischen Dunst, Grün drumherum. Im Areal alles ausverkauft, das Publikum beseelt und textsicher.

Lesen Sie hier: Clubs in Hannover: „Sollen wir unsere Nieren verkaufen?“

Heiliges Kanonenrohr

„Was ist nur aus den Punks geworden, alle machen Webdesign“, „Das Gegenteil von Scheiße ist noch lange nicht supergut“, „Gnadenlos romantisch, ahnungslos verliebt“ – es sind Zeilen, sie auf T-Shirts zu drucken.

„Peace on Earth, du Arschloch“ gibt es immerhin am Merchandise-Stand und den bandeigenen Espresso namens „Das heilige Kanonenrohr“. Bechler hat ihn angepriesen, in einer seiner epischen Ansprachen, hat von Bio als Rückkehr zur Normalität gesprochen und von nachhaltiger Weltwirtschaft. „Wir werden – verdammt noch mal! – die Welt retten“, sagt er und meint es ernst.

Man könnte an der Lage verzweifeln. Oder Lieder darüber schreiben. „Viel zu müde, aber nicht pennen können, bisschen aggro, aber nicht flennen können“, singen Fortuna Ehrenfeld dann und schieben ein Schalalalalalalalalala hinterher. Wenigstens drüber lachen. Besser wird das Leben eh nicht mehr.

Von Stefan Gohlisch