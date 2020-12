Komödien-Spezialist Battermann bringt Weihnachtsstück nach Hause

Hannover

Am Ende verbeugen sich Schauspielerin und Schauspieler lange und ausdauernd. Der Applaus des Publikums nimmt schier kein Ende – und ist geschummelt: Jubel und Klatscher kommen vom Band. Dass Ensemble hat vor leerem Saal gespielt. Was blieb ihm auch übrig in diesen Zeiten? Und doch ist die Freude durchaus ansteckend: auf der DVD zu der Boulevard-Komödie „Bäumchen wechsel dich!“

„Wir haben uns gedacht: Wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, kommen wir eben zu euch“, sagt Florian Battermann. Er hat das weihnachtliche Lustspiel nicht nur geschrieben und inszeniert. Er ist auch Geschäftsführer der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig, wo das Stück dieser Tage Premiere gefeiert hätte, und Künstlerischer Leiter des Neuen Theaters, wo es kommende Wintersaison gespielt werden soll. Und weil beide Häuser während des Lockdowns geschlossen sind, hat er es abfilmen lassen.

Die Lacher kamen vom Band

Dass eine Kamera mitläuft, ist in diesem Genre nicht unüblich. Filmaufnahmen helfen, wenn ein Stück, das in einer Stadt vor Monaten abgespielt wurde, anderswo hervorgeholt wird. Diesmal war alles ein bisschen professioneller: Mit drei Kameras wurde gefilmt. Battermanns Ziel, dass die Aufnahmen mindestens so gut sind wie die der Fernsehaufzeichnungen des Hamburger Ohnsorg-Theaters, ist erreicht – inklusiver eingespielter Lacher. Battermann ließ sich von seinem Team 80 Samples früherer Aufzeichnungen geben und spielt sie während er Aufnahmen ab.

Komödienspezialist: Florian Battermann Quelle: Archiv

Das half auch den Darstellern. „Erst war es ein bisschen surreal, das zu hören“, erzählt Hauptdarstellerin Tanja Schumann: „Dann hat es aber sehr die Atmosphäre unterstützt.“ Schumann ist Komödien-Spezialistin. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde sie in den 90er Jahren durch die Comedy-Show „ RTL Samstag Nacht“ bekannt. Als Boulevard-Schauspielerin ist sie im ganzen Land unterwegs. Normalerweise.

„Irgendwann wurde es sehr knäpplich“

Fernsehprominenz bedeutet in der Kulturbranche nicht automatisch, dass man weich fällt, wenn es mal nicht läuft. Sie erwischte der erste Lockdown bei einem Engagement in Wuppertal, kurz nach der Premiere. Danach wäre es weiter nach Frankfurt gegangen. Das Auftragsbuch war voll. Und dann: nichts. Eine Lesung im Sommer, das war’s. „Als wirklich keiner mehr auftreten durfte, wurde es irgendwann sehr knäpplich“, sagt die Schauspielerin.

Lustig: Das Cover der „Bäumchen wechsel dich!“-DVD. Quelle: Handout

Das Stück So hatten sich Andrea und Jochen Bruns Heiligabend nicht vorgestellt: das mit der verschneiten Hütte im Harz schon, aber nicht, dass wegen des Wetters die ganze Familie auf der Strecke bleibt. Dann fällt auch noch die Heizung aus, und der flugs engagierte Klempner entpuppt sich als Stripper in Handwerkerkluft, der sich unter Einheizen etwas ganz Anderes vorstellt als das brave Paar – süßer die Pümpel nie schwingen. „Bäumchen wechsel dich“ heißt das Stück (Buch und Regie: Florian Battermann), das eigentlich dieses Jahr in der Braunschweiger Komödie am Altstadtmarkt gezeigt werden sollte und nun auf DVD erschienen ist. Eine klassische Boulevardkomödie, die auf dem Weg zum Happy End noch eine Menge Scherze zu Weihnachtsbaum-Ständern abgreift, und zum Schluss die Botschaft der Liebe verkündet.

Schumann verdient sonst auch nicht schlecht an Comedy-Führungen, die sie mit Olivia Jones in Hamburg durchführt. Ausgebildete Fitnesstrainerin ist sie außerdem. „Aber dies war das Jahr, in dem auch jeder Plan B, C oder D scheiterte“, sagt sie, fast amüsiert. Der Anruf von Battermann, die drei Wochen Proben in Braunschweig und die DVD-Aufnahme seien wie ein „Strohhalm“ gewesen.

Zwei Monate Vorlauf braucht es nach dem Lockdown

Nicht nur für sie: „Wir haben im Neuen Theater seit 15. März nicht mehr gespielt, keine Einnahmen mehr“, sagt Battermann, „und ich gehe nicht davon aus, dass wir vor April wieder spielen können.“ Das Braunschweiger Haus hat er nach den ersten Lockerungen im Oktober kurzfristig wieder geöffnet, ohne großen Erfolg. Zu verunsichert ist das Publikum.

Battermann: „Dass wir nicht spielen können, ist das eine. Dass wir keine Ahnung haben, wann es wieder losgeht, ist das andere, und das ist schlimmer.“ Einen Vorlauf von mindestens zwei Monaten bräuchte es, bis das verlorene Vertrauen wieder da sei.

1000 DVDs waren in vier Tagen weg

Der Bedarf an Unterhaltung ist jedenfalls da. 1000 DVDs hat Battermann in einer ersten Rutsche herstellen lassen; die waren nach vier Tagen weg. Nun wird nachproduziert. „Wir haben begeisterte Reaktionen bekommen“, erzählt der Theatermacher: „Menschen, die uns schreiben, wie sehr sie sich auf schöne Abende mit dem Stück freuen.“ Und die braucht man. Nicht nur zur Weihnachtszeit.

Die DVD (25 Euro) gibt es über die Website der Komödie am Altstadtmarkt, auch als Silvester-Edition mit Naschereien, Sekt, Wunderkerzen und Luftschlangen (38 Euro).

Von Stefan Gohlisch