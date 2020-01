Kolumnist Axel Hacke liest im ausverkauften Pavillon

Hannover

Witz, Ernst und Wortspielereien: Axel Hacke ist bekannt für seine Kolumnen und Bücher. Einen Teil davon las er nun im ausverkauften Pavillon.

In Hackes neuem Buch „Wozu wir da sind“, einem Monolog, wie Hacke erklärt, steht ein gewisser Walter Wemut im Mittelpunkt. Wemut – „ohne h und ohne r“, betont der 63-Jährige. Dieser Wemut jedenfalls soll eine Rede für einen 80. Geburtstag schreiben. Genauer: eine Ansprache zu einem gelungenen Leben. Doch wie sieht ein solches überhaupt aus? Es geht – wie der Untertitel des Buches sagt – um „Handreichungen für ein gelungenes Leben“.

Dabei kommt auch der Tod nicht zu kurz, schließlich schreibt Wemut hauptberuflich eine Zeitungsseite für Nachrufe. Deswegen habe er nie frei. „Der Tod kennt keinen freien Tag“, liest Hacke. Und gestorben werde sowieso nur auf Papier, nicht jedoch im Internet. Eine Sache der Würde.

Berichte aus Hackes Alltag

Aber es geht nicht nur um Leben und Tod. Sondern auch mal um Herumsitzen. Das werde aber immer mehr zum Machen. „Das heißt heute Yoga oder Meditieren“, sagt Hacke. Trotzdem könne einen auch plötzlich das Glück überfallen, meint er. Wenn Hacke beweist, dass er ein exzellenter Kolumnen-Schreiber ist, wird es stets besonders lustig. Bereits seit 1990 schreibt er diese Form für die „ Süddeutsche Zeitung“.

Er berichtet darin von seinem Alltag und hat ein unglaubliches Händchen für Wortspielereien. Allein über die Aussprache des Wortes „röntgt“ kann Hacke lange sprechen. Das „G“ sei zwischen den beiden „Ts“ so eingequetscht wie in einem Schraubstock. Hilflos eben. In Münster sage man sowieso „röntchte“, in Aachen „röntschte“. Das Wort „Donauaufforstung“ sei für Hacke wegen seiner vier aufeinanderfolgende Vokalen von besonderer Bedeutung und auch der „Bretterzerschmetterer“ sei nicht außer acht zu lassen.

650 Zuschauer sind begeistert

Um das „Partnerschaftspassiv“ geht es in einer Weihnachtsgeschichte Hackes. Wenn zum Beispiel die lilafarbene Christbaumkugel seit August auf der Kommode liege und noch in den Keller gebracht werden müsse. Die Personen „Man“, „Jemand“ und „Einer“ seien in diesem Zusammenhang immer besonders faul. „Man müsste mal die Blumen auf dem Balkon gießen“, sei auch so ein Satz. Die 650 Zuschauer lachen und nicken zustimmend. Nun sei ja sowieso bald wieder Weihnachten. „Da lohnt es sich nicht mehr“, macht Hacke klar, „die Kugel in den Keller zu bringen.“

