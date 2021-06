Hannover

„Die Sonne ist ein kaltes Gestirn. Ihr Herz aus eisigen Dornen. Gnadenlos ihr Licht.“ Mit poetischen Worten beginnt ein erstaunlicher Abend im Ballhof Zwei: Das Schauspiel Hannover zeigt die deutschsprachige Erstaufführung von „Die Tagesordnung“ nach dem Roman von Éric Vuillard – und serviert dabei den Schrecken so gekonnt, dass man kein Wort verpassen möchte.

Schauspieler Lukas Holzhausen und Regisseur Oliver Meyer haben diesen Monolog konzipiert. Bis auf einen Teppich und ein paar Stühle gibt es hier nichts zu sehen, also konzentriert sich alles auf die Sprache, auf die Erzählung davon, wie die Nationalsozialisten ihre Macht entwickeln und ausbauen konnten.

Macht bedeutet zunächst einmal Geld

Und davon, wer daran teilhatte. Macht bedeutet zunächst einmal Geld, also beginnt alles mit dem Geheimtreffen vom 20. Februar 1933, als sich führende Vertreter der deutschen Wirtschaft im Reichstagspräsidentenpalais bei Göring und Hitler einfinden. Deren Wünsche stoßen auf offene Ohren: Hjalmar Schachts schneidiger Aufforderung „Und nun, meine Herren, an die Kasse!“ wird bereitwillig Folge geleistet.

Holzhausen bleibt im Erzählmodus, streut beiläufig die Aussage ein, dass im Budget großer Unternehmen Korruption ohnehin „ein unumgänglicher Posten“ sei, bewegt sich geschmeidig zwischen all den Opels, Flicks und Quandts. Zuweilen schlüpft er kurz in die jeweiligen Rollen, lässt einen der Eingeladenen sanft vor sich hin schnarchen oder Göring schnaufen, überzieht diese karikaturhaften Momente aber nie.

Zwischen Duckmäuserei und zaghaftem Aufbegehren

Diesem Prinzip bleibt er auch in der Folge treu. Weder beim Aufeinandertreffen von Lord Halifax und Göring noch als österreichischer Bundeskanzlers Kurt Schuschnigg, der sich im Februar 1938 auf dem Berchtesgadener Berghof von Hitler in die Enge treiben lässt, erliegt Holzhausen der Versuchung, billige Lacher einzukassieren.

Er macht es raffinierter: Wenn Schuschnigg, zwischen Duckmäuserei und zaghaftem Aufbegehren taumelnd, ausgerechnet Beethoven als wichtigen Beitrag Österreichs zur Kulturgeschichte benennen zu müssen meint, ist das fraglos komisch, ohne dass man noch groß eins draufsetzen müsste: „Bonn ist von Österreich genauso weit entfernt wie Paris! Beethoven könnte auch Rumäne, ja sogar Ukrainer sein, das ist auch nicht weiter weg.“

Über ein Intermezzo in Hollywood – Holzhausen liefert sich hier ein kleines Scharmützel mit der Technik über die einzuspielende Musik – führt die Erzählung zur Annexion Österreichs. Und offen bleibt die Frage, inwieweit sich Geschichte wiederholen mag – die letzten Worte lauten zumindest: „Man stürzt nicht zweimal in denselben Abgrund. Aber man stürzt immer auf dieselbe Weise, in einer Mischung aus Lächerlichkeit und Entsetzen.“

Spannend. Klug. Unterhaltsam. Hingehen. Zum Glück wird die Inszenierung in der kommenden Saison wiederaufgenommen. In dieser ist sie noch am 22. und 27. Juni zu sehen.

Von Jörg Worat