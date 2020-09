Hannover

„Halten Sie die Stimmung!“, bittet Desimo: „Das hat so geklungen, als ob es locker 40 Leute waren.“ Mehr sind es auch nicht, die im Apollo sitzen – aber kurz später, findet der Gastgeber, klingen sie auch schon wie 1000. So viele hätten eigentlich im April im Theater am Aegi sitzen sollen. Da sollten ursprünglich die Publikumspreise von Desimos Spezial-Club vergeben werden, und es wäre vermutlich wieder ein gesellschaftliches Ereignis der Stadt gewesen. Hätte, sollte, wäre – die Konjunktive von Corona.

Nun also der kleine Rahmen als großes Zeichen: Die Kleinkunst lässt sich nicht kleiner machen, als sie ist. 40 Menschen im Apollo, geladene Gäste wie Vertreter der Hauptsponsoren htp und Herrenhäuser, dazu Freunde des Hauses und Presse. Und zusätzlich mehr als 200 Menschen an den Bildschirmen zuhause: Just hat Desimo per Crowdfunding eine Streamingtechnologie finanziert. Die kleine Gala ist ein erster Probelauf für diese Methode, solche Shows trotz Pandemie zu realisieren.

Ein Programm wie eine Schnökertüte

Nein, es ist „Keine Zeit für Pessimismus“, wie Laudator Matthias Brodowy zur Einleitung singt. Er ehrt jene „Spezialisten“ mit warmherzigen, klugen und humorvollen Worten, die den Preis erhalten, eine (mit immerhin je 2000 Euro dotierte) in Bronze gegossene Bunte Tüte. Als „Schnökertüte“ bezeichnet Brodowy auch, was Desimo seinen Gästen bietet: gefüllt mit Clowns und Comedians, Kabarett und großem Zauber – und „Desimo wirft sie wie Kamelle unters Volk“.

Vier Preisträger sind es diesmal: Ein „Spezialist extra“ geht an den wahrhaft unglaublichen Illusionisten Sebastian Nicolaus, der, so Desimo, in seiner Kunst, der Manipulation von Karten auftrete wie ein Jongleur mit sieben Bällen – einhändig und auf dem Kopf. Er ist, auch das eine Folge der Pandemie, per Video zugeschaltet. Und auch der erste reguläre Preisträger Frank Fischer ist es, ein Grenzgänger zwischen Comedy und Kabarett, der zu mehr Unsinn im Alltag rät: „Fragen Sie doch einmal die Kassiererin im Supermarkt: ,Sammeln Sie Treuepunkte?’“

Die Spezialisten 2020: (von links) Matthias Brodowy, Tino Bomelino, Reis against the Spülmachine. Zugeschaltet auf der Leinwand: Frank Fischer und Sebastian Nicolaus.. Quelle: Katrin Kutter

„Hauptsache, es geht weiter“

Das Duo Reis against the Spülmaschine vernudelt – „Hey, Makkaroni“ – Hits der 70er, 80er und heute. Und Tino Bomelino bringt noch Anarchie in Liebeslieder: „Baby, du bist wie die Sterne: Du bist jeden Abend da.“ Ein großer Abend im kleinen Kreis. „Die Zahl spielt keine Rolle“, sagt Brodowy einmal treffend: „Hauptsache, es geht weiter.“

Die große Preisträger-Galashow im Theater am Aegi wird am 3. Mai 2021 nachgeholt. Dann werden auch die Spezialisten der laufenden Saison gekürt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

spezialclub.de

Von Stefan Gohlisch