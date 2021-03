Kleine und mittelgroße Festivals wollen endlich Planungssicherheit

Hannover

Es war ein Paukenschlag: Vergangene Woche wurden deutsche Groß-Festivals von „Rock am Ring“ bis zum „Hurricane“ abgesagt. Die kleinen Festivals hoffen noch – aber die Zeit für politische Weichenstellungen drängt, sagt Johannes Teller (25) von der Arbeitsgruppe Niedersächsische Open-Air-Festivals im NP-Interview.

Wie stehen die Chancen, dass es dieses Jahr überhaupt irgendwelche Festivals gibt?

Pauschal geantwortet: Noch sind diese da. Wenn man dann aber nachfragt, was für Festivals und ob in der selben Form wie 2019, dann ist es komplizierter. Wie 2019: nein. Es wird auf das genaue Konzept des Festivals und die Maßnahmen zum Infektionsschutz ankommen, auf die Größe und die Flexibilität der Veranstaltung. Aber ich sehe ganz klar eine Perspektive für Festivals in diesem Sommer!

Die kleinen Festivals sind flexibler als die großen?

Das ist unser Ansatzpunkt. Deswegen hat sich auch unsere Arbeitsgruppe formiert, nach den Absagen im vergangenen Jahr. Die übrigens bis heute das einzig Definitive an klaren Regulierungen waren, was von der Landespolitik für Festivals kam. In positiver Hinsicht wurde nichts geregelt, was uns wirklich weiterhelfen würde. Es gibt zwar finanzielle Unterstützungen wie Neustart Kultur, was uns aber nur hilft, wenn wir auch die Möglichkeit zur weiteren Planung bekommen. Natürlich ist die Lage schwierig. Aber selbstverständlich haben wir die letzten Monate vorgearbeitet – nicht blauäugig, sondern konkret an Konzepten, von denen wir überzeugt sind, dass sie Beachtung und Berücksichtigung verdienen. Es sind ja auch Studien durchgeführt worden, auf die wir uns stützen können. Aber: Unsere Konzepte können noch so gut sein, solange sie sich nicht in Verordnungen niederschlagen, geht es nicht mehr weiter.

Lesen Sie hier: Welche Festivals sind abgesagt – und welche sollen stattfinden?

„In der Praxis tut sich nichts“

Werden Sie von der Politik gehört?

Um erst einmal die Politik in Schutz zu nehmen: Die haben natürlich viel zu tun gerade. Aber: Wir bekommen zwar viele positive Rückmeldungen, von den Kommunen und den Gesundheitsämtern. Wir haben mit allen Fraktionen und den zuständigen Ministerien gesprochen, über unsere ausgearbeiteten Konzeptpapiere zu einem Ausfallkostenfonds und zu einer Task-Force. Doch in der Praxis tut sich nichts. Und wenn wir den Gesundheitsämtern etwas zuschicken, heißt es: „Wir würden ja gerne etwas dazu sagen, aber wir können nicht, weil wir a) überlastet sind und b) auf Vorgaben der Landesregierung warten.“

Johannes Teller. Quelle: KlubNetz

Bundesweite Kampagne Die Kampagne wurde gestern publik. Sie heißt „1000x Festivalkultur ermöglichen”, und sie gilt bundesweit. Verbände von „LiveKomm“, dem Verband der Musikspielstätten in Deutschland, bis zum „Klubnetz e. V.“, dem Verband der niedersächsischen Konzertkulturschaffenden, haben sich zusammengetan, um in einem öffentlichen Brief ihren Forderungen Ausdruck zu verleihen. „Über 1000 kleine und mittlere Festivals und Open Airs in Deutschland brauchen jetzt eine Perspektive“, heißt es darin. Open-Air-Veranstaltungen seien allein aus Lüftungs- und Flächengesichtspunkten die beste Bühne für die Kultur: „Die Perspektive für den Sommer 2021 ist daher klar die Open-Air-Kultur!“ Dafür aber müsse die Politik endlich die Grundlagen schaffen.

Wie sehr drängt die Zeit?

Sehr. Bis Ende März brauchen wir eine erste Entscheidung zum Ausfallkostenfonds und zur Task-Force. Den Ausfallkostenfonds wollen wir im Zweifelsfalls ja gar nicht nutzen – denn wir wollen Konzepte entwickeln, auf Grundlage der Ergebnisse der Task-Force, mit denen wir nicht auf ihn angewiesen sind. Wir brauchen eine finanzielle Absicherung, falls es zu einer behördlich verordneten Absage kommt, weil sonst wieder die Dienstleistenden und Künstlerinnen und Künstler im Regen stehen. Wir können nicht ins volle Risiko gehen; sonst erleben wir 2022 gar keine Festival-Kultur mehr, weil die Veranstaltenden insolvent sind.

Lesen Sie hier: Wacken-Gründer Thomas Jensen: „Wir kämpfen für die Musik“

„Open-Air ist Durchlüftung garantiert“

Wofür benötigen Sie die Task-Force?

Wir müssen an einen Tisch kommen, nicht um zu erzählen, wie schlecht es uns allen geht, sondern um uns an die Arbeit zu machen und Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir brauchen Perspektiven, gerade auch für die Dienstleistenden, sonst werden sie sich irgendwann anders orientieren. Und dann sind sie weg. Open-Air-Veranstaltungen sind die Karte, die wir spielen können. Da ist Durchlüftung garantiert und wir haben die Expertinnen und Experten, die wissen, wie man Veranstaltungen unter erschwerten Bedingungen durchführt. Wir müssen reden über Teststrategien, über differenzierte Personengrenzen, über Publikumszahlen im Verhältnis zur Fläche, wie Tanzen möglich wird und vieles mehr.

Und falls es kurzfristig eben doch zu Absagen kommt, soll besagter Ausfallkostenfonds aushelfen?

Wie eine Art Versicherung, für den Fall, dass das passiert: eine kurzfristige behördliche Absage oder neue Vorschriften zu einer extremen Unwirtschaftlichkeit führen. Ein Festival organisiert man nicht eben so auf die Schnelle wie eine private Feier. Wir müssen jetzt planen und dann Verträge unterschreiben. Und für den Genehmigungsprozess der Veranstaltung, unter welchen Bedingungen auch immer, brauchen wir die Task-Force. Wir werden dieses Jahr keine Sicherheiten haben. Aber man kann sie stützen über diesen Fonds.

Lesen Sie hier: Hannover-Concerts-Chef Röger: „Es war ein katastrophales Jahr“

„Niedersachsen ist Festivalland“

Täusche ich mich, oder reden wir gerade über Sachen, die man schon im vergangenen Jahr hätte klären können?

Ich hoffe, dass niemand glaubte, dass 2021 wieder so werden würde wie 2019. Nur fährt man im Moment, wie es dann immer heißt, „auf Sicht“. Damit aber hat man dieses Thema sehr weit vor sich hergeschoben. Die Fragen, die sich jetzt stellen, hätte man gut schon vor zwei, drei Monaten besprechen können. In Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Ausfallkostenfonds schon auf Landesebene umgesetzt. Der ist aber nicht eins zu eins übertragbar auf Niedersachsen. Olaf Scholz hat Ende vergangenen Jahres einen Bundes-Ausfallkostenfonds ins Spiel gebracht. Seitdem hat man davon nichts mehr gehört.

Was ist Ihre Befürchtung?

Wegen der Absagewelle der Groß-Festivals von vergangener Woche sehen wir die Gefahr, dass das Thema Festival für 2021 schon ad acta gelegt wird – obwohl die Kommunen ganz klar sagen: Wir wollen, dass es auch dieses Jahr möglich wird. Wir befürchten, es wird vergessen, dass es in Deutschland mehr als tausend kleine bis mittelgroße Festivals gibt mit mehr als fünf Millionen Besuchenden. Allein in Niedersachsen – wenn man nur die popkulturellen Festivals zählt – sind es zirka 100. Nochmal so viele kommen aus der Klassik dazu. Niedersachsen ist Festivalland.

Von Stefan Gohlisch