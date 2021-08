Klassik Open Air im Maschpark – das müssen Sie wissen

Hannover

Die Freude sieht man ihr an. „Es ist so schön, in Deutschland und hier in Hannover zu singen“, so die US-Sopranistin Nadine Sierra, „man fühlt sich vom Publikum umarmt.“ Die Bühnenschönheit gehört zu den drei internationalen Solisten, die Hannovers Klassik Open Air heute und morgen zum Opernhighlight machen werden.

Das steigt wie gewohnt im Maschpark hinter dem Rathaus. Das Publikum ist vergleichsweise exklusiv – wegen der strengen Hygienevorschriften sind pro Abend nur 2200 glückliche Zuhörer zugelassen, die eins der kostenlosen Tickets ergattert hatten.

Die Proben laufen auf Hochtouren, am Donnerstag präsentierte Mitveranstalterin Marlis Fertmann im Rathaus die die Sängerinnen und Sänger, die NDR Radiophilharmonie und den Dirigenten Ivan Repusic, der einige Jahre an Hannovers Staatsoper Generalmusikdirektor war.

Dirigent begeistert von Sängern

Angst vor der besonderen Kulisse mit dem illuminierten Rathaus im Hintergrund und den außergewöhnlichen Konzertumständen hat er nicht: „Open Airs habe ich auch schon in Kroatien dirigiert.“ Begeistert ist er von der Sängerin und ihren beiden Partnern Stephen Costello und Andrzej Filonczyk. „Ich verspreche einen wundervolles Opernkonzert.“

Sänger Stephen Costello, der schon in Hannover gesungen hat, ist von der Atmosphäre in Hannover begeistert: „Diese Tausende Menschen, die rund um den See sitzen, um Musik zu genießen, das ist schon etwas ganz Besonderes.“

Freitag gilt als Generalprobe

Der Freitagabend firmiert als Generalprobe, enthält aber das gleiche Programm wie die Gala morgen mit dem Besten aus der Welt der Oper: Mit Verdis Ouvertüre zur „Macht des Schicksals“, dann folgen Arien aus Donizettis „Lucia di Lammerboor“, „Liebestrank“ und Rossinis „Barbier von Sevilla“, Puccinis „Tosca“ – von Verdi Highlights aus „La Traviata“ und noch viel, viel mehr.

So kann man das Konzert genießen

Und so kann man das Konzert genießen: Es gibt zwei Bereiche (rot und blau), in denen jeweils die Opern-Gala per LED-Wand und Ton übertragen wird. Diese Bereiche sind bestuhlt und bieten jeweils Platz für 1000 Personen. In einem dritten Bereich (grün) wird die Operngala per Ton übertragen. Hier kann „gepicknickt“ werden. Dieser Bereich bietet Platz für 200 Personen zu Gruppen von jeweils vier Personen.

Plan Klassik Open Air Quelle: Michael Braetsch

Zugelassen sind ausschließlich Menschen mit einem aktuellen Coronatest.

Die Klassik-Open-Air-Besucher sollten sich selbst Getränke und Snacks mitbringen, eine Gastronomie gibt es nicht.

Wie wird das Wetter?

Freitag soll es nicht regnen – und am Sonnabend soll sogar die Sonne scheinen.

Wie ist das mit dem Einlass?

Ab 18 Uhr ist Einlass, um 20 Uhr beginnt das Konzert – das voraussichtlich einschließlich der Zugaben bis 21.45 Uhr dauert. Die Veranstalter raten wegen des besonderen Hygienekonzepts davon ab, spontan zum Maschpark zu kommen. Die Besucherbereiche sind eingezäunt, werden von Security bewacht. Der Park selbst ist nicht zugänglich und weiße, hohe Planen machen eine Sicht auf das Konzertgeschehen unmöglich. Deshalb wird auf dem Livestream (über verschiedene Kanäle) verwiesen.

Von Henning Queren