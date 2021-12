Hannover

Erstmals Gastgeber von „Classical:Next“, die internationale Musikmesse wandert von Rotterdam nach Hannover.

Eine klassische Musikmesse ist eine Innovation. In anderen Bereichen ist ein branchenweiter Austausch längst selbstverständlich: Das „Reeperbahnfestival“ in Hamburg oder die „Jazz Ahead“ in Bremen sind prominente Beispiel im Norden. Nun soll Hannover, seit zwei Jahren Gastgeber der „Chor.com“, mit einem allgemeinen Klassiktreffen nachziehen.

Fachbesucher und Auftritte

Die Struktur der „Classical:Next“ besteht aus drei Säulen: Einer Ausstellung und einer Konferenz für Fachbesucher im HCC sowie einem „Showcase Festival“ im Schauspielhaus, das auch dem allgemeinen Publikum offensteht. Geplant sind jeweils halbstündige Auftritte, die neue Präsentationsformen und Bühnenformaten bieten sollen. Die Eröffnung der Messe ist am 17. Mai in der Staatsoper geplant.

Nach dem Start 2012 in München war die „Classical:Next“ zwei Jahre in Wien, seit 2015 war sie in Rotterdam beheimatet. Für die zehnte Ausgabe kehrt sie nun nach Deutschland zurück, wo sie auch in Fachkreisen noch nicht besonders bekannt ist. Das soll sich jetzt ändern.

Stadt übernimmt Produktionskosten

Ausschlaggebend für den Wechsel nach Hannover war auch das Angebot der Stadt, einen Teil der Produktionskosten für die Messe zu übernehmen. Zudem hat das bestehende Netzwerk der „Unesco Cities of Music“, zu denen auch Hannover gehört, eine Rolle gespielt. Bei der Stadt erhofft man sich durch den Zuschlag neue Impulse für das hiesige Musikleben sowie bessere internationale Kontakte. Sollten alle Partner zufrieden sein, könnte die jährlich organisierte Messe fortan öfter in Hannover stattfinden, allerdings nicht für jede Ausgabe.

Hinter der „Classical:Next“ steht die Berliner Produktionsfirma Piranha Arts, die seit einem Vierteljahrhundert sehr erfolgreich die internationale Weltmusikmesse „Womex“ organisiert. Das Ziel ist, auch für die Klassik eine umfassende Netzwerkveranstaltung zu etablieren. Die Messe wendet an Musikerinnen und Komponisten, an Verlage und Agenturen, an Manager und Veranstalterinnen und alle anderen, die mit klassischer Musik zu tun haben. Bislang gibt es solche Treffen höchstens für einzelne Bereiche, „Classical:Next“ aber will alle Akteure der Branche zusammenbringen.

Anmeldungen ab Mitte Januar

Fabienne Krause, bei Piranha Arts für die „Classical:Next“ zuständig, kann dabei bereits beachtliche Wachstumszahlen vorweisen. Bei der ersten Ausgabe waren 700 Fachbesucher dabei, bei der letzten physischen Ausgabe vor der Pandemie im Jahr 2019 waren es schon doppelt so viele Gäste aus 45 Ländern. Krause ist optimistisch, dass die Messe 2022 trotz Corona wieder in gewohnter Form stattfinden kann. Die Anmeldung für Hannover startet Mitte Januar, es gebe aber schon jetzt ein erkennbar großes Interesse,.

Von Stefan Arndt