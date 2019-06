Hannover

Welches Wort hasst Kit Armstrong wohl am meisten? Womöglich lautet es „Wunderkind“: Wenn man schon in sehr jungen Jahren nicht nur hervorragend Klavier spielt, sondern auch außergewöhnliche Begabungen in etlichen Wissenschafts-Disziplinen zeigt, kann das durchaus ein Fluch sein. Beim Auftritt im NDR-Funkhaus zeigte Armstrong allerdings, dass er sich von äußeren Erwartungen offenbar nicht kirre machen zu lassen gedenkt.

Seine Mitstreiter an diesem Abend waren die Festival Strings Lucerne, die zu Beginn für Heiterkeit im Publikum sorgten, weil ihr erster Beitrag eine Art „Konzert für quietschende Stühle“ war. Nachdem alle ihren Platz gefunden hatten, gab es Streicherfassungen einer innigen Bach-Aneignung von Busoni und einer etwas sperrigeren, aber nicht minder reizvollen von Honegger zu hören – Konzertmeister Daniel Dodds legte mit seinem Ensemble eine gepflegte Klangkultur an den Tag.

Umfangreicher Spannungsbogen

Kit Armstrong, inzwischen 27 Jahre alt und jünger wirkend, hatte Mozarts Klavierkonzert Nr. 22 mitgebracht und überzeugte vor allem im ersten Satz: Da war jeder Ton an seinem vorbestimmtem Platz, auch in den individuell gestalteten Kadenzen, und der Pianist wusste in ganz großen Zusammenhängen zu denken – zu Beginn jedes noch so umfangreichen Spannungsbogens war ihm schon klar, wo dieser enden würde.

Ständig suchte Armstrong den Augenkontakt mit dem Orchester, und dass die Intensität im Verlauf etwas nachließ, war wohl eher der nicht durchgehend wirklich tiefgründigen Komposition als den Interpreten geschuldet. Als Zugabe kündigte Armstrong, natürlich in ausgezeichnetem Deutsch, ein Stück aus Bachs „Kunst der Fuge“ an, das beeindruckend, aber ein wenig arg sportiv geriet.

Magische Momente

Nach der Pause warfen sich Armstrong, Dodds und Cellist Jonas Iten bei Haydns Klaviertrio Nr. 41 charmant die Bälle zu und sorgten für zwei magische Momente, im ersten Satz bei einer kurzen Passage fragenden Charakters und im wirbligen Finale, auch wenn Dodds hier nicht immer hundertprozentig akkurat agierte. Feine Sache, über die Ovationen im Stehen kann man dennoch streiten.

Der Pianist hatte somit Feierabend, die Festival Strings Lucerne fuhren noch einmal Mozart auf und verbreiteten bei der „Haffner“-Symphonie nicht eine einzige Sekunde Langeweile: Respekt. Unter dem Strich ein schöner Saisonabschluss für Veranstalter Pro Musica – am 28. Oktober geht‘s mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra und Starpianist Igor Levit wieder los.

Von Jörg Worat