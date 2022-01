Kiandra Howarth singt Mozarts Gräfin in Hannover

Hannover

Einmal eine Gräfin sein, für manche ein Traum. Für Kiandra Howarth geht der zumindest auf der Opernbühne in Erfüllung. Die Australierin ist heute in der lang erwarteten Premiere der Staatsoper von Mozarts „Hochzeit des Figaro“ die Gräfin Almavia, eine der großen Glanzpartien des Repertoires.

Eine Traumrolle

Klar, aufgeregt ist sie, die Generalprobe ist gut gelaufen. „Für mich eine Traumrolle“, sagt die temperamentvolle Sängerin von „Down under“, die die Gräfin schon einmal vor gut zehn Jahren gesungen hat. Diesmal wird es ganz anders, das liegt auch an der Inszenierung von Lydia Steier, die einen neuen Blick auf diese Frauengestalt wirft. „Wir haben viel über diese Rolle gesprochen, es ist irgendwie ein Mix aus Marie Antonette und Prinzessin Margareth – wobei auch die depressiven Momente nicht verschwiegen werden.“

Hannovers Oper musste im vergangenen November schließen – hat sich das auf die Proben ausgewirkt? „Ich glaube nicht, wir sind eine so tolle Truppe, da ist konzentriertes Arbeiten kein Problem.“ Und vor allem nicht mit dieser Regisseurin. „Ich durfte richtig aus mir rausgehen, sie hat mir große Freiheiten gegeben, ich durfte auch mal schreien und dann wieder ganz cool sein, das bringt auf der Bühne schon ein gewisses Glücksgefühle.“

Erfahrungen an der Royal Opera

Die Partie der Gräfin ist ja bekanntermaßen schwer zu singen, inwieweit wird in der Inszenierung darauf Rücksicht genommen? „Ich agiere schon wie eine Schauspielerin“, so das neue Ensemblemitglied, das auf einen großen internationalen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Sie war in den Young Artist Programmen der Royal Opera Covent Garden in London (gut acht Jahre in dieser Stadt), hat auch am Salzburger Mozarteum studiert und bei den Salzburger Festspielen mitgemacht, hat mit großen Regisseuren wie Peter Stein gearbeitet und schon in Frankreich, Italien und Japan gesungen.

In Australien wurde sie am Queensland Konservatorium der Griffith University ausgebildet. Und musste dann ihre Heimat verlassen. „Australien ist kein Opernland, viele von uns gehen nach Europa.“ Und dort heißt das gelobte Land Deutschland. „Das ist einfach unglaublich, wie hier die Oper geliebt wird, die mit ihren Häusern häufig mitten in den Städten steht.“

Sehnsucht nach Australien

Vor zwei Jahren war sie das letzte Mal in Australien – die Entfernung mit 24 Stunden Flug bis zum Zielort ist einfach zu groß, und dann noch Corona. Vermisst sie etwas aus ihrer Heimat? „Klar, das bessere Wetter, die Strände und natürlich die Familie.“ Hannover als neue Heimat („Ich würde hier gerne mehrere Jahre bleiben“) ist super, sehr grün, überschaubar. „Ich bin auch in seiner nicht so großen Stadt aufgewachsen.“ London war insofern nicht ihr Ding.

Aber auch das freundschaftliche Klima im hannoverschen Opernhaus begeistert sie. „Das ist schon wie eine große Familie.“ Und wenn doch mal das Heimweh kommt? „Dann halten wir Australier in Europa zusammen.“ Per Skype, per Mail, per Telefon. Die Community, die auch Balletttänzer umfasst, ist gar nicht so klein – eben wegen der geringen Berufschancen auf dem Kontinent.

Und, wie wäre es, wäre sie auch gerne eine echte Gräfin im Leben? „Oh, bitte bloß nicht, ich bin Australierin.“

Von Henning Queren