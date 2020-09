Kestnergesellschaft: „Kunst-Handwerk“ schlägt Brücken zwischen Tradition und Moderne

Hannover

Selbst durch die obligatorische Maske riecht es nach Holz, sobald man die Kestnergesellschaft betritt. Der Künstler Olaf Holzapfel hat in der Claussen-Halle im Erdgeschoss eine raumfüllende Installation errichtet, hat Baumstämme zu einem U-förmigen Bau geschichtet, der erkletter, berührt und mit allen Sinnen erfahren werden kann. Verbunden sind die Stämme per „Verkämmung“, einer seit der Bronzezeit bekannten Technik zur Holzverarbeitung. Solche Brücken von der Tradition ins Heute schlägt die neue Kestner-Ausstellung „Kunst-Handwerk“ allerorten.

Jede Kunst ist Handwerk; das ist eine Binsenweisheit. Das Kunsthandwerk wird gar gerne als ästhetisch minderwertig belächelt. Diese Ausstellung, die schon im Kunsthaus Graz und der Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig zu sehen war, stellt acht Positionen vor, die mit den Mitteln teils uralten Handwerks moderne Fragestellungen verhandeln. Holzapfel verwendet Stämme aus dem Harz und anderen umliegenden Wäldern, „wie sie seit Beginn des Waldsterbens millionenfach herumliegen – und es fehlt das Wissen, etwas daraus zu machen“.

In der Claussen-Halle: (von links) Barbara Steiner (Kunsthalle Graz), Antje Majewski, Olivier Guesselé-Garai, Plamen Dejanoff, Kuratorin Lea Altner und Olaf Holzapfel. Quelle: Katrin Kutter

Kultureller Kolonialismus

Es geht etwas verloren in dieser Welt. Serielle Produktion ersetzt Handwerk und Tradition, insbesondere in einer globalisierten Welt. Antje Majewski und Olivier Guesselé-Garai präsentieren sogenannte „Cache Sexes“, kunstvoll gearbeitete Lendenschurze, wie sie früher in Kamerun getragen wurden. Heute werden sie nur noch zum Verkauf oder Amüsement von Touristen gefertigt. Da klingt die Frage mit, inwiefern hegemonialer Kolonialismus auch den Verlust von Kultur bedeutet.

Azra Akšamija hingegen nutzt altes Handwerk zur Traumatabewältigung in Krisengebieten. So ist ein Wandteppich zu sehen, bei dessen Fertigung bosnische Frauen die Grauen des Bürgerkriegs verarbeiteten – als Motive Granaten und ein Lebensbaum aus zerstörten Moscheen. Das Werk selbst ist nur sichtbares Produkt eines weitaus globaler angelegten Zugriffs.

Hervorragend kuratiert

Johannes Schweiger kommt von Arbeiten der Wiener Werkstätten von 1925 zu Gender-Fragen. Jorge Prado verbindet Handwerk mit High-Tech Und die Gruppe Slavs and Tartars, 2018 groß im Kunstverein präsentiert, wählen einmal mehr den eurasischen Blickwinkel: Sie stellen Slogans der polnischen Widerstandsbewegung Solidarnosc und der islamischen Revolution gegenüber, auf Bannern, wie sie in beider Religionen verankert sind.

Es ist eine ziemlich verkopfte Angelegenheit, und „Zwischen Tradition, Diskurs und Technologien“, der Beititel der Ausstellung, deutet darauf hin. Sie ist aber auch hervorragend kuratiert, arbeitet mit Videodokumentationen. Poster liegen aus, die zusammengelegt ein kleines Programmheft ergeben. Flankiert wird sie mit einer kleinen Schau ins Archiv der Kestnergesellschaft, die ebenfalls das Thema kultureller Aneignung und Enteignung thematisiert.

Begehbare Leerstelle: Plamen Dejanoff hat mit Hilfe alter Handwerkskunst die fehlenden Teile einer Bibliothek von 1480 als Skulpturen rekonstruiert. Quelle: Katrin Kutter

Und sie ist sehr sinnlich. Man muss nicht wissen, dass die hölzerne, wie zerbrochen wirkende Architektur, die der in Wien lebende gebürtige Bulgare Plamen Dejanoff im Obergeschoss präsentiert, Stellen nachbaut, die einer realen Bibliothek seiner alten Heimat fehlen, um nachhaltig beeindruckt zu sein. Oder von den fremdartigen Wesen der Japanerin Haegue Yang, die, aus Plastik geknüpft, an Strohpuppen erinnern, aber wie von einem anderen Stern.

Verschoben wegen Corona

Die Ausstellung, ursprünglich vom 13. Juni bis 13. September geplant und dann wegen Corona verschoben, läuft vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021.

Die Eröffnung am 1. Oktober unterliegt den Bedingungen der Pandemie: Es gibt zwischen 14.30 und 22 Uhr vier Zeitfenster, zu denen sich jeweils bis zu 60 Personen anmelden können – auf der neu gestalteten Webseite der Kestnergesellschaft. Zu der Ausstellung ist ein Katalog im Verlag für moderne Kunst erschienen (20 Euro).

Von Stefan Gohlisch