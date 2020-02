Katinka Bock im NP-Interview über ihre Kunst

Hannover

Das grüne Wunder nimmt Form an: Katinka Bock baut in der Kestnergesellschaft ihre spektakuläre Skulptur „Rauschen“ aus den Kupferplatten des Anzeigerhochhauses auf. Die in Paris lebende Künstlerin im Interview.

Katinka Bock, wie sind Sie auf das Kupfer von der Anzeiger-Hochhaus-Kuppel als Material für Ihre Kunst geraten?

Ich hatte einen Anruf von der Kestnergesellschaft bekommen, weil jemand gesucht wurde, der mit Kupfer arbeitet. Das Kupfer kam also zu mir als grandiose Schenkung.

Was fasziniert an Kupfer?

Kupfer ist ein Leiter für Energien, es ist ein weiches Material, schwer, biegsam, verändert die Farbe – Eigenschaften, die einen Prozess der Veränderung darlegen. Veränderungen in Gesellschaft, Geschichte und im Menschsein finde ich spannend.

Katinka Bock : „Diese Ruhe gefällt mir sehr.“

Ihre Skulptur ist ja nun auch einer Veränderung unterworfen – sie hängt nun nicht im Raum wie in Paris, sie liegt. Wie ist das?

Das ist eigentlich die Hauptveränderung. In Paris war es wie eine Bienenwabe, ein Panzer, ein Reptil. Jetzt ist es ein ruhender Körper. Diese Ruhe gefällt mir sehr. Und das passt ja sehr gut in die Kestnergesellschaft.

Inwiefern?

Das war hier mal eine Schwimmbadhalle, und da schwammen schließlich auch die Körper in einer Horizontalen, oder man hat sich ausgeruht. Außerdem gefällt mir der Titel „Rauschen“ auch in Bezug auf Wasser und Badeanstalt.

In Paris sagten Sie mal, „Rauschen“ bezieht sich auch auf die Zeitung ...

Das ist für mich das Geräusch der laufenden Druckmaschinen für Zeitungen. Als ich das erste Mal das Kupfer sah, waren die Platten in den Madsack-Druckhallen komplett auf dem Boden ausgebreitet. Es sah aus wie ein grünes Meer: Da ist der Titel entstanden. Ich liebe Titel, die etwas Flüchtiges umschreiben, aber eine feste Skulptur benennen.

Wenn Sie auf Ihre Pariser Ausstellung zurückblicken, was war da das herausragende Ereignis?

Wir haben diese Skulptur auch als Ohr, als Klangkörper benutzt – sind mit 20 Leuten und Trillerpfeifen hineingegangen, haben uns Stöpsel in die Ohren gesteckt und losgelegt. Das war wie ein Organ, das hustet. Die Leute wurden regelrecht aus dem Gebäude gedrückt.

Zeitungen, die Zeitung an sich scheint Sie zu faszinieren?

Ich bin in jeder Hinsicht eine Zeitungsleserin, auch materiell. Ich habe immer wieder Arbeiten gemacht, die mit Zeitungen zu tun haben. Ich mag auch das Material: Zeitung kann Bett sein, eine Decke, ist eine Verbindung zwischen der Welt und einem selber, ist ein Schutzwall, ganz direkt und materiell. Und vermitteltes Wissen ist ja auch ein Schutzwall. Trotz des sich ständigen Erneuerns dieses Mediums gibt es auch eine immerwährende Kontinuität. Im speziellen Fall von Hannover werde ich auch ganz konkret das Anzeiger-Hochhaus einbeziehen.

Das passiert wie?

Ich habe einen langen, legendären Konferenztisch ausgeliehen, der dient als Sockel für eine Arbeit aus sieben Bronze-Kakteen – echte Kakteen wurden in einem primitiven Gussprozess gleichsam verbrannt, wobei die Asche sich mit dem Metall verbundne hat Titel: „Smog“. Das ist etwas, das ich gerne mache: Tauschsysteme entwickeln zwischen Bereichen die ganz entfernt sind voneinander.

Und was gibt es im Austausch gegen den Konferenztisch?

Im Anzeiger-Hochhaus wird „Le Gison“ präsentiert, eine große, liegende, fünf Meter lange Skulptur, die sich im Format dem verlagerten Konferenztisch annähert und an einen vergrößerten menschlichen Körper erinnert, der mit Zeitungsblättern in Form von Keramikplatten bedeckt ist. Das Publikum kommt in die Bel Etage des Anzeigerhochhauses. Der Konferenzraum wird in eine Art große Vitrine verwandelt.

Paris ist beengter, härter – Hannover ist entspannter

Wie ist Hannover im Vergleich Paris, der Stadt, in der Sie leben?

Paris ist härter, sozial angespannter, beengter. Aber das alles ist ja auch eine treibende Kraft. Hannover wirkt entspannter, man hat mehr Platz.

Und wie gefällt Ihnen die neue Kuppel auf dem Anzeigerhochhaus?

Die Farbe ist ziemlich gut getroffen. Es fehlen allerdings die Spuren, die auf dem alten Material vorhanden sind.

