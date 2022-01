Hannover

Noch grünt es grün in der Kestnergesellschaft. Noch sind Erker und Bögen von feinem Blattwerk überdeckt, rankt es in der Kuppel im Obergeschoss. Noch: Denn die grüne Grotte verschwindet. Die Ausstellung „Stage Fright“ des Schweizer Künstlers Nicolas Party, dem Haus diese so monumentale wie temporäre Installation zu verdanken hat, ist zuende.

Seit gestern werden die Wände übertüncht. „Im Laufe der Woche“, so Direktor Adam Budak, werden die Arbeiten abgeschlossen sein – Party, der aus der Graffiti-Szene kommt, hatte für die Anfertigung noch mehrere Wochen gebraucht und die letzte Farbe am Tag vor der Eröffnung aufgetragen.

Lesen Sie hier: Kestnergesellschaft bringt die Kunst in die Stadt

Die ganze Pracht: Die grüne Grotte in der Kestnergesellschaft. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Es ist wirklich sehr schade“, sagt Budak über das Schwinden der eindrucksvollen Arbeit, die in den vergangenen Monaten auch immer wieder ein reizvolles Fotomotiv für Menschen abgab, die es sonst eher nicht in Kunsthäuser zieht. Wie viele Eimer Farbe gebraucht werden, vermag Budak nicht zu beziffern: „Klar ist jedenfalls: Einmal durchstreichen wird nicht reichen“ – zu farbprächtig ist die Arbeit.

Lesen Sie hier: Der „Sprengel Preis 2021“ geht an Isabel Nuño de Buen

Immerhin: Die Decke wird nicht geweißt – sondern braun gestrichen. Die kommende Ausstellung in der Kuppelhalle, „Behind the eye is the promise of rain“ der Britin Helen Cammock (26. Februar bis 22. Mai), verlangt das. Party selbst reagierte schon im Vorfeld mit Langmut auf die Aussicht, dass seine Arbeit überstrichen wird: „Meine Bilder bleiben“, hatte er vor der Eröffnung gesagt, „man kann sie dann nur nicht mehr sehen.“

Von gol