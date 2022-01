Hannover

Kunst braucht immer auch Menschen, die sie möglich machen. Mairi Kroll gehörte dazu, prägte auf ganz besondere Weise Hannovers Kunstszene mit. Die jahrzehntelange Sekretärin und Geschäftsführerin der Kestnergesellschaft ist nun mit 66 Jahren gestorben.

Den Künstlern alles ermöglichen

Mairi Kroll und die Kestnergesellschaft, das war eine Idealbesetzung. Hier britisches Understatement und Stilsicherheit in jeder Hinsicht – und auf der anderen Seite dieses pittoreske Völkchen, Künstler genannt, das ja von der Grenzüberschreitung auch des guten Geschmacks lebt. Und eben auch dadurch unser Leben bereichert. Hier soviel wie es geht, möglich zu machen, und darüber hinaus, dafür stand Mairi Kroll.

Die auch schon mal die Begleichung von horrenden Telefonrechnungen zu managen hatte, weil ein heimwehkranker Andy Warhol in der Zeit der sündhaft teuren Ferngespräche nun unbedingt eine Art Standleitung zu seiner Mutter brauchte. Oder wie das ist, wenn ein Künstler in einem Luxushotel die Kante des wertvollen, antiken Tisches nutzt, um seine Bierflaschen zu öffnen.

Und dann noch die ganzen anderen Sachen, die Künstler zur Entspannung und oder auch zur Anregung des kreativen Prozesses brauchten – darüber hat Mairi Kroll immer vornehm geschwiegen.

Die schottische Generälin

„Gradlinig, streng ohne Ausnahme, zuverlässig, hilfsbereit – wie schottische Generälinnen eben so sind“, so charakterisiert sie der langjährige Direktor Veit Görner die Geschäftsführerin, die als Sekretärin bei Carl Haenlein angefangen hat. Und wie Geschichten so anfangen, beim Bäcker, beim Croissant-Kaufen kamen die beiden ins Gespräch und eine Schottin nach Hannover.

Alle Direktoren und Direktorinnen haben Mari Kroll geliebt, geschätzt und mindestens hoch respektiert. Denn Mairi Kroll war über vier Jahrzehnte die gute Seele der Kestnergesellschaft, auch eine Gesellschaftsdame, die wusste, dass Kestner eben nicht nur ein Ausstellungshaus, sondern auch ein Lebensgefühl ist. Eine Institution, die eine bedeutende Rolle in der Stadtgesellschaft spielt.

Die Gesellschaftsdame

Mairi Kroll wusste immer punktgenau, wer wie und in welchen Grad wichtig war – auch in Sachen Sponsoren, Förderern, Stiftern, auf die die Kestnergesellschaft dringend angewiesen ist.

Wie natürlich auch auf die Künstler, die in Mairi Kroll einen vertrauenswürdigen und verständnisvollen Partner fanden. Die Arbeit und der Umfang mit den Künstlern, das war für sie das Schönste.

Und sie hatte zum Abschied auch eine ganz persönliche Hitliste vorgelegt: „Posthum Joseph Beuys, wir haben mit seinen Werken eine wunderbar lange Tournee gemacht: „Eine innere Mongolei“. Als Person Antoni Tapies, den fand ich auch als Mensch unglaublich sympathisch..“

Und das bewegendste Erlebnis? „Der Umzug hierher ins Goseriedebad. Gigantisch“, sagte sie in ihrem letzten Interview.

Es war Bauchspreicheldrüsenkrebs

Gerade heraus und mit bewundernswerter Haltung ertrug sie ihre schwere Krankheit, Bauchspeicheldrüsenkrebs, machte daraus kein Geheimnis. Und freute sich am Krankenbett, wenn Weggefährten, Freunde und Künstler in Erinnerungen schwelgten – an große Momente, spektakuläre Ausstellungen und tolle Feiern (Diner des Beaux-Arts, „Back to Black“).

Erst 2019 hat sich Mairi Kroll dann zur Ruhe gesetzt. Was sie am meisten vermissen würde? „Den ständigen Wechsel. Dieses ’Kannst du mal’, ’Mach mal’. Und die vielen immer neuen Menschen.“ Und Hannovers Kunstszene wird den Menschen Mairi Kroll vermissen.

Von Henning Queren