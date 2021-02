„Keinen Cent Hilfe bekommen“ – zwei freie Schauspieler aus Hannover berichten

Hannover

Lisa Natalie Arnold (38) und Günther Harder (43) waren Mitglieder im Schauspiel-Ensemble von Lars-Ole Walburg. Sie leben mit ihrem dreijährigen Sohn weiter in Linden, arbeiten aber seit Ende von Walburgs Intendanz frei. Nicht einfach in diesen Zeiten – davon berichten sie im Interview.

Ihre Zeit im Ensemble des Schauspiel Hannover endete mit dem Wechsel der Intendanz – freiwillig?

Günther Harder: Es war nicht unsere Entscheidung. Damit mussten wir zurechtkommen; das hat auch ein bisschen gedauert und musste sich zurecht ruckeln. Dann hatte ich aber auch das Gefühl, dass wir gut in diese Zeit kamen.

Lisa Natalie Arnold: Ich war acht Jahre bei Lars-Ole Walburg im Ensemble, und darum war es auch okay. Aber dass wir dann nun beide freischaffend waren, war jetzt nicht so freiwillig.

Harder: Im Idealfall wären wir beide gemeinsam an ein anderes Theater gezogen. Aber wir waren in dieser Situation nicht alleine. Viele aus dem alten Ensemble hatten erst einmal nichts.

Arnold: Bei mir hat es super angefangen: Noch während ich in Hannover engagiert war, habe ich in Dresden gastiert, bei Mina (Regisseurin Mina Salehpour, d.Red.). Dort haben wir „Früchte des Zorns“ gemacht, eine Super-Aufführung. Dann habe ich noch einmal in Dresden gearbeitet, eine Premiere Anfang 2020, „Im Westen nichts Neues“. Das haben wir fünfmal gespielt, und dann kam die Pandemie. Und dann kam der Lockdown, und das war krass. Der Intendant hatte vorher noch angerufen: „Wir haben das Gefühl, dass du zu uns gehörst; deshalb wäre es auch schön, wenn du mit einem Foto im Spielzeit-Heft vertreten wärst ...“ Und nach dem Lockdown war das erledigt.

„Man ist vom Gehaltszettel gestrichen“

Ab dem Moment gab es auch kein Geld mehr?

Arnold: Nach Verhandlungen zwischen dem Staatsschauspiel Dresden und dem zuständigen Ministerium wurde ich für die Vorstellungen, die für März und April angesetzt waren, noch zu 50 Prozent bezahlt. Das fanden sie ganz fair. Ich kann auch nicht beurteilen, wie stark man für so etwas mit der Politik kämpfen muss. Danach wird nichts mehr angesetzt, und man ist vom Gehaltszettel gestrichen.

Lisa Natalie Arnold 2015 am Schauspiel Hannover in „Mein Kampf“ (mit Christoph Müller). Quelle: Katrin Ribbe

Wie war es bei Ihnen, Günther Harder?

Harder: Ich habe auch ein paar Sachen gemacht, direkt nach der Walburg-Intendanz zum Beispiel eine Arbeit in Mülheim an der Ruhr, die wir bis Februar 2020 gespielt haben. Es soll auch wieder aufgenommen werden. Aber auch da gab es ab dem Lockdown kein Geld mehr. Eine Produktion habe ich in Potsdam gemacht, mit Sascha Hawemann; die ist eine gute Woche vor der Premiere dem Lockdown zum Opfer gefallen. Auch dort natürlich Einstellung der Zahlungen. Es soll jetzt im nächsten Herbst irgendwann stattfinden. Ob das jetzt so sein wird, muss man sehen. Und in Düsseldorf haben wir unter Corona-Bedingungen die Dickens-„Weihnachtsgeschichte“ proben können ...

Haben Sie es auch gespielt?

Harder: Wir konnten es ein paar wenige Male vor Schulklassen spielen – weil es in NRW einen Sonderdeal gab, dass solche Veranstaltungen als Schul- und nicht als Kulturveranstaltung gelten. Nun soll es im kommenden Winter als Weihnachtsstück herauskommen.

„Ich fand das total grotesk“

Wie sah es sonst aus?

Arnold: Ich habe relativ viel an der Hochschule Hannover arbeiten können. Und ich habe in Kassel gastiert. Dort habe ich ab nächster Spielzeit auch ein Engagement unter der neuen Intendanz von Florian Lutz. Das ist schon ein enorm erleichternder Faktor. Auch wenn das Umzug und Neustart und Verlassen von Freunden bedeutet … Wir alle drei ziehen also im Sommer nach Kassel.

Harder: Ich habe auch an meiner alten Schauspielschule, in Passau, unterrichtet und die ersten drei, vier Wochen per Zoom bestritten. Ich fand das total grotesk, denn ich hatte die Studenten vorher nie in Natura gesehen. Und nun machte ich eine Inszenierung mit denen. Es ging um Sachen wie Rollenverteilung, und es war eigentlich völlig unmöglich, vernünftige Entscheidungen darüber zu treffen. Irgendwann schleicht sich ein gewisser Pragmatismus ein. Und am Ende entstand eine wirklich schöne Arbeit.

Schauspiel-Verband in Sorge Laut dem Bundesverband Schauspiel leben zwei Drittel bis drei Viertel aller Schauspieler und Schauspielerinnen von Gastverpflichtungen an Theatern. Diese dürfen aktuell nicht arbeiten, sie würden an Bühnen erst gar nicht engagiert. Sie hätten bisher kaum staatliche Hilfen bekommen. Sie seien oft keine Soloselbstständigen, sondern kurzbefristet Beschäftigte und bislang weitgehend durchs Hilfsraster gefallen. Der Bund gelobte jüngst Besserung.

Was halten Sie von digitalen Theaterformaten?

Arnold: Mit meinen Studierenden habe ich genau das gemacht. Ich muss sagen: Ich war positiv überrascht, was eben doch geht. Generell gibt es eine riesige Bandbreite. Manche Sachen sind lustig, aber ich muss das nicht immer haben.

Harder: Für mich ist am Theater das Spannendste und Schönste, wie der Raum auf einen wirkt. Das fehlt natürlich. Ich war ja auch beteiligt am Stream von der „Weihnachtsgeschichte“. Ich habe meine Schwierigkeiten mit abgefilmtem Theater. Es ist nie ansatzweise das, was auf der Bühne hätte stattfinden können.

„Was glaubt der Mann, was uns gerade in den Po geblasen wird?“

Was macht es mit Ihnen, kein Publikum zu haben?

Harder: Es ist schwierig. Ich war auch, als wir da diese paar Schulklassen hatten, total hin- und hergerissen: Zum einen war ich glücklich und bewegt, dass da mal jemand im Raum war und geklatscht hat. Zum anderen habe ich mich immer wieder wahnsinnig unwohl gefühlt, weil ich das Corona-Ding schon ernst nehme und mir bewusst war, dass ich da ungeschützt stehe. Ich vermisse die Bühne sehr, finde es aber auch sehr sinnvoll, es gerade nicht zu machen.

Arnold: Das eint ja alle Spieler, ob freischaffend oder fest angestellt: Wir sind verdammt zum Nichtstun. Da hadert man schon manchmal mit seiner Identität und dem Schauspieler-Dasein: Bin ich das überhaupt noch, wenn ich das gar nicht mache? Und wenn man dann am Kindergarten vorbeikommt und Eltern sieht, die ihre Kinder abholen, weiß man: Ich bin ja nicht systemrelevant; mein Kind geht nicht in den Kindergarten.

Günther Harder (rechts) 2015 in der Junk Opera „Shockheaded Peter“ am Schauspiel Hannover. Quelle: Katrin Ribbe

Harder: Und dann gibt es ganz andere komische Situationen. Wir hatten hier Handwerker, weil die Fenster neu gemacht wurden. Einer sagte ganz jovial, als er hörte, dass wir Schauspieler sind: „Joah, die Kunst wird ja jetzt gerettet.“ Und ich dachte: Was glaubt der Mann, was uns gerade in den Po geblasen wird? Es ist gerade herausgekommen, dass der Verlust der Kulturindustrie europaweit größer ausgefallen ist als der der Autoindustrie oder der Tourismusindustrie. Ich für meinen Teil habe keinen Cent an Corona-Hilfen bekommen.

Arnold: Was auch vollkommen okay ist. Wir haben Glück im Unglück und beziehen gerade noch Arbeitslosengeld. Andere Künstler brauchen es nötiger als wir.

„Das ist es, was wir eigentlich wollen: arbeiten“

Das ist aber selbstlos. Ist es nicht ein Problem, dass jeder in der Kultur sagt: „Anderen geht es noch schlechter“ und nicht einfach auf den Tisch haut?

Harder: Empathie war schon immer ein Problem (lacht). Unsere Berufsgruppe kam gerade anfangs in ihrer Realität da gar nicht vor. Man kann angeben, was man für Ausgaben für Büros, für Angestellte, für sonstwas hat – haben wir alles nicht. Wir haben verhältnismäßig viel Glück gehabt, weil wir trotz Corona relativ viel gearbeitet haben. Seit März hatte immer einer von uns etwas zu tun. Damit sind wir nicht reich geworden, aber es war okay. Ich kenne so viele Leute, die in dieser Zeit wirklich gar nicht gearbeitet haben.

Arnold: Ich habe die Petition unterschrieben, dass man es jetzt vielleicht doch mal ausprobieren sollte mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ansonsten: Was brauchen freie Schauspieler? Was sie wirklich brauchen, ist, dass die Theater jetzt keinen Rückzieher machen und sagen: Wir stellen keine freien Schauspieler mehr ein. Davor haben alle tierisch Angst.

Was würde helfen?

Arnold: Solidarität. Vielleicht auch, dass mehr Gelder ausgeschüttet würden, um freie Künstler zu beschäftigen. Denn das ist es, was wir eigentlich wollen: arbeiten.

Von Stefan Gohlisch