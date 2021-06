„Keine Zeit für Pessimismus“ mit Mattias Brodowy im Pavillon

Hannover

Dumm gelaufen. Da bringt man sein neues Programm heraus. Nennt es ganz optimistisch „Keine Zeit für Pessimismus“. Es ist Februar 2020. Einen Monat später kommt die Pandemie. „Da stand ich vor der Herausforderung, mich diesem Programmtitel zu stellen“, erzählt Matthias Brodowy im Pavillon und spielt drauflos.

Der Pavillon ist wieder geöffnet, nach siebeneinhalb langen Monaten. Genauer das Theater für Hannover im großen Saal des Pavillons ist wieder geöffnet, jenes Konstrukt, das im ersten harten Lockdown gegründet wurde, damit Hannovers kleine Bühnen wie das TaK und Desimos Spezial-Club wenigstens ein bisschen Programm zeigen können.

Hulle und Bolle

40.000 Euro extra hat die Stadt dafür noch einmal springen lassen. Oberbürgermeister Belit Onay betont: „Die Investition aus der städtischen Kasse steht in keinem Verhältnis zu dem, was das Theater für die Stadt und die Stadtgesellschaft bedeutet.“ Desimo erzählt dann noch von der einen Pavillon-Mitarbeiterin, deren Augen feucht wurde, weil ihr beim Einlass nur glückliche Menschen begegnet seien. Und das wird nicht der letzte rührende Moment.

Wieder da: (von links) Belit Onay, Detlef „Desimo“ Simon, TaK-Chef Jan Schmitz und Pavillon-Geschäftsführerin Susanne Müller-Jantsch bei der Wiedereröffnung des Theaters für Hannover. Quelle: Nancy Heusel

Es ist also wahrlich Zeit für Optimismus: „Pessimisten haben die Welt nie weitergebracht!“, sagt Brodowy in seinem Programm, und dann erzählt er von einem Wikinger namens Hulle, dessen engem Verwandten Bolle, von Lucy, die wahrscheinlich Schmidt mit Nachnamen heißt und eine Katze besitzt, und gemeinsam gehen sie ab. Und es ist ein in jeder Hinsicht befreites Lachen, das ihm entgegenschallt.

„Irgendwas ist immer“

Brodowy kann keinen Spaß ohne Ernst, und das ist gut so. Er spricht von der Spaltung der Gesellschaft, von ihrer Verrohung, von Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, quer zu denken, ohne zu wissen, was das Eine oder das Andere ist. „Was wäre eine Gesellschaft ohne Kultur?!“, sagt er einmal. Ärmer wäre sie. Das zeigt dieser Abend.

„Irgendeiner lacht, irgendeiner weint“, singt Brodowy: „Irgendwas ist immer, sowieso.“ So einfach ist das und das so wunderbar normal und hoffnungsvoll. Er möchte, „ein Narr sein in einer tanzenden Welt“, bringt er es auf den Punkt. Und man verlässt den Pavillon beschwingten Schrittes.

Von Stefan Gohlisch