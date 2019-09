Keine Liebe ohne Leiden bei „Platonowa“

Hannover

„Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hin gehörst“, tönt Faber aus den Boxen. „Alles Gute“ heißt das Lied und meint das Gegenteil. Doch nicht ist gut in dieser Gesellschaft. Die 13 Schauspieler und Schauspielerinnen tanzen trotzdem hinein, als hinge ihr Leben davon ab. Manche schweben beinahe, andere fallen eher, und die Bühne des Schauspielhauses wird zum Kraftwerk.

Die zweite Premiere in der Intendanz Sonja Anders: Stephan Kimmig hat sich Anton Tschechows Frühwerk „Platonow“ vorgenommen. Genauer: in der komprimierten Übersetzung von Thomas Brasch. Noch genauer: als „ Platonowa“, weil nicht nur statt eines Michail Platonows eine Mascha Platonowa (Viktoria Miknevich) auftaucht, sondern etliche Rollen im Geschlechtertausch besetzt wurden.

Unsere diverse Gesellschaft

Kimmig bildet Gesellschaft ab, heutige Gesellschaft, und er bildet das neue Ensemble ab, das diverser und paritätischer besetzt ist denn je. Katja Haß hat ihm eine Bühne gebaut, auf der alle mal zeigen, was sie können. Es ist viel, und es macht Lust auf mehr. Nils Rovira-Muñoz etwa tanzt besonders gut, also tut er das. Und Katherina Sattler singt herausragend, was sie mit einer Akustikversion von Alphavilles „Big in Japan“ demonstriert – ja, bei Kimmig zieht es die Tschechow-Figuren mal nicht nach Moskau, sondern viel weiter weg.

Eine prekäre Hochzeitsgesellschaft hat sich zusammengefunden. Alte Lieben, neue Lieben und keine ohne Leiden. Nicht einmal Essen gibt es, mit dem sich die innere Leere füllen ließe. Geladen hat Anton (Lukas Holzhausen), keine Anna wie bei Tschechow und auch keine Generalswitwe des Zahlenreichs, sondern ein heutiger Althippie mit Nickelbrille und Schlappen – die Kostüme von Anja Rabes charakterisieren jede Figur glasklar.

Lumpenproletariat und neue Prolls

Lumpenproletariat trifft neue Prolls mit neuem Geld. Hinein platzt die allseits bewunderte Platonowa, eine ehemalige Bilderstürmerin, die sich in eine kleine Existenz als Dorflehrerin und Salonprovokateurin gescheitert hat. Und schon nehmen Exzess und Katzenjammer ihren Lauf.

Hier wird gesungen und getanzt, wird viel Porzellan zerschlagen und holpernd und stolpernd mit dem Publikum interagiert. Das ist nicht eben subtil, aber wirkungsvoll und zwischenzeitlich erfrischend selbstironisch. Natürlich macht sich zwischendurch einer nackig. Doch als die nächste Hose fällt, nörgelt’s schon von der Bühne: „Och, nö ...“

Neuer Blick auf alte Rollen

Was tatsächlich aufgeht, ist der neue Blickwinkel durch den Geschlechtertausch. Kerle, die bewundert werden, ohne dass jemand so recht weiß, warum, gibt es scharenweise in der Dramenliteratur. Steht da allerdings eine Frau, wird es fragwürdig.

Und es macht deutlich: Es geht gar nicht um diese Person; sie ist pure Projektionsfläche für Leidenschaft und Selbsthass und verpasste Chancen der Anderen. Und Platonowa? Ist der Liebe und des Lebens, dieses abgekarteten Spiels von Nähe und Distanz so müde, dass sie die alten Parolen nur noch gelegentlich, wie im Reflex, krakeelt. Pure zerbrechliche Menschlichkeit stellt Miknevich aus, und es ist anrührend und schrecklich zugleich.

Kimmig zeichnet präzise eine müde Gesellschaft, die ihre Seele verloren hat. Und auch wenn bei aller Kraftmeierei der Energielevel des Auftakts im weiteren Verlauf nie wieder erreicht wird, entlädt er sich doch im ausdauernden und begeisterten Applaus.

