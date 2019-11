Hannover

„Das Original ist von Karat!“, betont Karat-Sänger Claudius Dreilich. Das Publikum im fast ausverkauften Theater am Aegi jubelt vor Vorfreude. Jeder weiß, was nun kommt: der Kult-Hit der Band, „Über sieben Brücken musst du gehn“. Peter Maffay coverte das Lied erfolgreich, und seitdem ist der Song fester Be...