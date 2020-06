Junge Künstler trotzen mit Livestream dem Virus

Hannover

Der Abstand ist da, der Abstand ist überall – was man sich vor Wochen noch nicht hätte ausmalen können, ist inzwischen Realität. Für viele Bereiche bedeutet das Einschnitte – vor allem für Kunst und Musik, die von Nähe leben. Doch in Hannover haben sich junge Künstler zusammengetan, um trotzdem kreativ zu werden und die Menschen einander näher zu bringen. Unter dem Namen "60 Zoll", umgerechnet also fast 1,50 Meter, startet am Sonntag erstmals ein Livestream, der Musik und Kunst miteinander verbindet.

Testet die Akustik: Ole Berderlau (29) legt am Sonntag bei dem Livestream auf. Quelle: Gustav Lorenz

Max Lorenz (26) und Ole Berderlau (29) haben gemeinsam mit fünf weiteren jungen Kunstschaffenden wochenlang an dem Projekt gearbeitet. „Uns ist es wichtig, jungen Künstlern auch während der Pandemie eine Bühne zu geben. Im Moment ist es nicht leicht Anschluss zu finden“, sagt Ole Berdelau. Dafür nehmen sie am Sonntag am Platzprojekt einen Livestream auf, bei dem die beiden mit drei weiteren DJs auflegen, während vier künstlerische Akts die visuelle Untermalung liefern.

„Wir wollen alle Sinne ansprechen. Anders als in Clubs soll es nicht einfach nur ums Tanzen gehen, sondern auch darum, wie man unterschiedliche Reize miteinander verbinden kann“, erklärt Max Lorenz. Also trifft elektronische Musik auf Akrobatik, Tanz, Kostümdesign und interaktive Kunstinstallationen. Daneben geht es auch noch um einen guten Zweck: Die Zuschauer können an die Seebrücke spenden. „Uns geht es um Kunst, Kultur, aber auch um ein Miteinander in dieser schwierigen Zeit“, sind sich die beiden einig.

In der Abstimmung: Vincent Franke, Benjamin Fannrich, Clemens Barther und Max Lorenz Quelle: Lorenz

Das kommt an – schnell hatten sie junge Künstler aus Hannover mit im Boot. Der Livestream wird von den Schauspielern Lucia Kotikova (22) und Johannes Rebers (24) moderiert. Daneben werden auch Greta Wein (21) und Stephanie Benze (26) zu sehen sein. Die beiden gehören dem neu gegründeten "Motus Kollektiv" an, das ebenfalls unterschiedliche Kunstformen miteinander vereint. „Wir waren sofort begeistert von der Idee.“ Die Frauen stehen für Bewegungsperformance – mischen Tanz und Akrobatik. Greta Wein will sogar mit dem Ring durch die Luft schwingen. "Die Zeit ist einerseits zwar schwierig, aber andererseits passieren im Moment so viele aufregende Dinge. Die Menschen versuchen mit so viel Herzblut neue kulturelle Wege zu gehen. Da kann so viel draus entstehen", sagt sie.

Der Livestream wird auf twitch.tv übertragen.

Von Mandy Sarti