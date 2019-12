Juliano Rossi spielt im Pavillon

Hannover

Bei einer Person muss sich Juliano Rossi bedanken – „und die ist heute gar nicht da: Robbie Williams“. Der habe mit seinem „Swing when you’re winning“-Album 2001 das Swing-Revival eingeläutet, und das habe dafür gesorgt, dass auch er, eigentlich Rocksänger Oliver Perau, noch diesem seinem Liebhaber-Projekt nachgehen darf.

Im elften Jahr gibt er im Pavillon mit Lutz Krajenskis Big Bands sein Jahresendkonzert, in diesem Jahr sogar zwei, beide ausverkauft, und die gehören für viele Hannoveraner inzwischen zu Weihnachten wie die Tanne und Christstollen – „das ehrt uns sehr“.

Gutes Team: Juliano Rossi (rechts) und Lutz Krajenski. Quelle: Maike Helbig

Es ist eine Mischung aus Demut und Aufschneiderei, die Perau alias Rossi zu so einem famosen Entertainer macht. Williams gibt er noch mit, dass der ja – so wie er – gerade ein Weihnachtsalbum herausgebracht habe („Verkauft er halt ein bisschen weniger ...“), und dann legt er weiter los.

Lesen Sie hier: Juliano Rossi feiert „The Last White Christmas“

„Nur ein ungelernter Rockmusiker“

Es ist eine perfektionierte Mischung aus weihnachtlichen Klassikern (von „Let it Snow“ bis „Driving home for Christmas“), Swing-Standards und anderen Evergreens (von „ Santa Claus is coming to Town“ bis „Leaving on a Jetplane“) und Eigenkompositionen. Für Lieder vom neuen Album fallen einige andere Programmpunkte heraus (kein „Mr Bojangles“ dieses Mal).

Herausragend wie immer das ganz spezielle „Weihnachtsoratorium“ der Big Band, bei dem Bach auf ein gefühltes Dutzend festlicher Lieder prallt – gleichzeitig und doch harmonisch.

Ganz friedlich sitzt Herr Rossi dann daneben und hat, so scheint’s, sein Glück gefunden. Er sei doch „nur ein ungelernter Rockmusiker“, sagt er da, und angesichts dieser elf Profis „permanent überfordert“. Was so einen Wahrheitsgehalt hat wie der Weihnachtsmann. Die Feiertage können kommen.

Lesen Sie hier: Die Weihnachtsalben von 2019

Von Stefan Gohlisch