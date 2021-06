„Jugend spielt für Jugend“ startet als Workshop-Ausgabe

Hannover

Erst einmal im Chor: „Wir sind die Workshop-Tester“, sagen Hugo, David, Emilian, Enno und Niklas in die Kamera. Nein, Cut, besser einzeln, der Reihe nach, und dann erklären die Jungs, zehn und elf Jahre alt, was sie tun: Sie präsentieren die diesjährige Ausgabe des traditionsreichen Festivals „Jugend spielt für Jugend“.

Am 29. Juni geht es los. Vier Tage lang treffen sich Jugendliche online und im Ballhof zu Workshops. Es geht zum Beispiel um Zoom-Theater, DJing, kreatives Schreiben, Arbeiten vor und mit der Kamera und vieles. „All Tomorrow’s Parties“ lautet das Motto, und es ist eine Verheißung: auf Zeiten, in denen man sich wieder einfacher treffen kann, um gemeinsam kreativ zu sein.

Aufregend: Die Jungs beim Dreh mit Theaterpädagogin Nora Patyk. Quelle: Christian Behrens

Die diesjährige Ausgabe des Festivals für Jugendamateur- und Schultheater kommt ohne Vorstellungen mit Publikum. Das muss es auch, pandemiebedingt. Das bringt den Vorteil mit sich, dass sich nicht wie in den Vorjahren nur Gruppen mit fertigen Produktionen für eine Teilnahme bewerben durften, sondern jeder und jede Interessierte. 200 Jugendliche, zwischen 14 und 20 Jahre alt, sind diesmal dabei.

Damit aber auch so etwas wie Festivalstimmung aufkommt, wird im Ballhof Zwei ein Videostudio aufgebaut, aus dem mehrfach täglich gesendet wird: Eindrücke vom Festival, Berichte aus der Stadt, abendliche Zoom-Partys. Die fünf Jungs, die in Linden und Limmer zur Schule gehen, erzählen, was in den Workshops passiert.

Die Eröffnung findet am 29. Juni von 17 bis 19 Uhr statt. Und da kommt auch das eingangs erwähnte Video ins Spiel. Große Aufregung beim Dreh: „Ist das das komplette Eröffnungsvideo?“, fragt Hugo. „Nein“, beschwichtigt Theaterpädagogin Nora Patyk: „Da halten noch wichtige Leute Reden – aber von uns kommt das coolste Video.“

Spielplan und mehr: auf schauspiel-hannover.de

Von Stefan Gohlisch