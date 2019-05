Emden

Jürgen Vogel (51) bekommt in diesem Jahr den Emder Schauspielpreis. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung soll dem in Hamburg geborenen Schauspieler am 16. Juni verliehen werden. Vogel habe sich mit hervorragenden schauspielerischen Leistungen einen beinahe legendären Ruf erarbeitet, sagte Rolf Eckard, Leiter des Internationalen Filmfests Emden-Norderney, am Mittwoch.

Bei der 30. Auflage des Filmfests werden auch einige Filme mit Vogel gezeigt, beispielsweise „Das Leben ist eine Baustelle“ (1997) und „Der freie Wille“ (2006). Den Schauspielpreis bekamen zuletzt Karoline Herfurth, Ulrich Tukur und Julia Jentsch. Zum Filmfest werden vom 12. bis 19. Juni mehr als 25 000 Besucher in der ostfriesischen Stadt erwartet.

Von RND / dpa