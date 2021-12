Judith Hermann – „Daheim“ im Literaturhaus Hannover

Hannover

Wie viel von ihr selbst steckt in der Hauptfigur in „Daheim“? Diese doch etwas klischeehafte Frage stellt Bestsellerautorin Judith Hermann sich selbst gleich zu Beginn ihrer Lesung im Literaturhaus. „Die Erzählerin hat einen autofiktiven Kern. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied – sie ist nicht verwurzelt“, erklärt Hermann dem Publikum.

Die Verwurzelung an einem Ort und die Sehnsucht nach einer Heimat sind zentrale Themen in Judith Hermanns im Frühjahr erschienenen Roman. In „Daheim“ geht es um eine namenlose Frau, etwa Ende 40, die aus der Stadt an die ostfriesische Küste zieht und dort ein neues Leben beginnt. Es ist eine lose Fortsetzung von Hermanns erfolgreichem Debüt „Sommerhaus, später“ aus dem Jahr 1998.

In die piefige Kleinstadt

Die Parallelen zwischen der Erzählerin und der Autorin sind offensichtlich. Hermann zog zu Beginn der Pandemie selbst aus ihrer Heimatstadt Berlin nach Jever in Ostfriesland. Es macht ihr sichtlich Mühe zuzugeben, aus der hippen Großstadt in die vermeintlich piefige Kleinstadt gezogen zu sein. „Es fällt mir schwer, das zu sagen“, sagt sie und sorgt für einen Lacher unter den gut 150 Zuhörerinnen und Zuhörern.

Moderator Wilfried Köpke hakt nach: „Hat die Erzählerin in Ihrer Vorstellung einen Namen?“, fragt er. Ja, den habe sie – verraten würde sie den aber nicht. Als Köpke gesteht, er würde Carmen passend finden, schaut die Autorin ihn geradezu entgeistert an. Der nächste Lacher.

Gelöste Stimmung

Im Gegensatz zu der gelösten Stimmung im Literaturhaus ist die Atmosphäre in dem Roman melancholisch und voller dunkler Andeutungen. Obwohl auf der Handlungsebene nicht viel passiert, schafft es Hermann, eine zweite Ebene darunter zu erschaffen. Wofür stehen etwa die vielen Kisten, die als Motive immer wieder auftauchen? Diese Interpretation überlässt Hermann ihren Leserinnen und Lesern. Ihr Sprachstil ist nüchtern und karg, wie die norddeutsche Landschaft, in der die Geschichte spielt.

Die Erzählerin lernt nach ihrer Ankunft bald die Einheimischen kennen. Darunter ist auch Nachbarin Mimi und deren Bruder Arlit, mit denen sie sich anfreundet. Letzterer scheint die einzige Figur des Romans zu sein, die wirklich verwurzelt sei, erläutert Hermann. Alle anderen Dorfbewohner und die Erzählerin seien auf der Suche nach dem titelgebenden „Daheim“. Der Begriff komme im gesamten Roman kein einziges Mal vor. „Es ist ein Wort für etwas, das nicht existiert“, erklärt die Autorin.

Meerjungfrauen und Nixen

Ob die Geschichte genau so auch in einem Dorf in einer anderen Gegend Deutschlands, etwa in Oberbayern, spielen könnte, möchte am Ende des Abends noch ein Zuhörer wissen. Das verneint die Schriftstellerin vehement. Die immer wiederkehrenden Motive des Wassers, der Meerjungfrauen und Nixe im Buch würden eine andere Region ausschließen.

„Es muss ein Buch sein, das am Wasser spielt.“ Genau dort schafft es die Erzählerin schließlich, ein Stück weit anzukommen und Wurzeln zu schlagen. Auch wenn es nur Luftwurzeln sind, wie Hermann selbst vorschlägt.

Judith Hermann: „Daheim“. S. Fischer Verlag. 192 Seiten, 21 Euro.

Von Inga Schönfeldt