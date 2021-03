Joules the Fox ist aus dem Pavillon on Air

Hannover

Joules the Fox spricht ab jetzt Englisch, das kündigt sie an, auf Wunsch einiger „englischsprachiger Freunde vor den Bildschirmen“. In gestrickten Socken steht sie auf dem Teppich der Streamingbühne des Pavillons, mit großer Westerngitarre und in einer Latzhose. Die Stehlampe im Hintergrund strahlt Heimeligkeit aus, die grüne Pflanze eher artifizielle Gefühle.

Fragiler Friede und zarte Melodien: „You are the sky and the thunderstorm“. Das Bühnenlicht ruht in Blau; Joules’ Gitarrenkoffer ist beklebt mit Bandstickern. „Das Internet hat sich neu erfunden“, erzählt sie, in diesen Zeiten, und sie meint damit die erstarkte Kommunikation über das Medium, so wie eben diesen Stream aus dem Pavillon.

Meisterlich an der Loop Station

„The Berry“, das ist ein Song über die Frucht unten im Cocktailglas. Transparenz und Zerbrechlichkeit, denn ebenso licht wie diese Beere können auch Musik-Streams sein. Für die auftretenden Künstler und Künstlerinnen ist die Veranstaltungsreihe PavillOn Air ein so wunderbares wie brauchbares Promo-Tool. Die Videos können jederzeit abgerufen werden, die Bands und Musiker damit arbeiten, und ein interessantes Zeitdokument ist es ohnehin. Die Voraussetzungen vor Ort sind professionell. Ein guter Klang kommt aus den heimischen Boxen, die Show ist präzise abgefilmt.

Mit ihren Loops, den in Echtzeit aufgenommenen Instrumental- und Gesangspassagen, arbeitet Joules the Fox routiniert. Sie beherrscht die Technik, kann mehrstimmig mit sich selbst singen, dazu spielt sie die Gitarre. Das fällt ihr scheinbar leicht, doch diese Verführung verlangt Konzentration und Kraft.

Eine Gitarre namens „June“

Joules’ bürgerlicher Name ist Julia Fuchs. Nach einer Kindheit in der Schwäbischen Alb brachte sie sich selbst Gitarrespielen bei, studierte in den Niederlanden und in Finnland. Und diese Erfahrungen haben sie geprägt, auch textlich. Mit „Blue Hour“ hat Joules the Fox gerade ihr erstes Album veröffentlicht. Sie singt von der blauen Stunde, die sie verbringt mit ihrer Gitarre, die sie „June“ nennt, dem Harmonizer „Harry“, der ihrer Stimme eine zweite und dritte hinzufügt, und ihrem Loop-Pedal „Waldo“.

Joules singt und jauchzt, lockt mit Folklore-Pop, ist dynamisch und sicher und sehr leidenschaftlich. Nach 45 Minuten fantasievoller Klänge verschwinden Joules und ihre Geschichten von der kleinen Insel vor Helsinki, der windigen Stadt in Holland und aus ihrem persönlichen „Fuchsbau“ so schnell, wie sie gekommen sind. 4*

Von Kai Schiering