Joris über "Sing mein Song", sein neues Album und Corona

Hannover

Im Schlepptau hat er sein neues Album „Willkommen Goodbye“, das am Freitag erschien. Wir sprachen mit dem gebürtigen Niedersachsen über Licht- und Schattenseiten.

Hallo am Monitor. Man merkt dieser Tage mal wieder, wie angewiesen man auf Technik ist …

Absolut. Momentan sogar auch bei der Albumproduktion. Ich habe ja – um es mal positiv zu formulieren – das große Glück, einer der Künstler zu sein, die auch mal drei Jahre brauchen für ein neues Album und nicht wie viele Kollegen anderthalb, so dass ich schon sehr, sehr viel vor dem Lockdown geschrieben habe und aufnehmen durfte. Da konnten wir auch in großen Studios Live-Sessions machen; das hört man in Songs wie „Nur die Musik“, „Sturm & Drang“ … Das Album sollte auch ursprünglich „Nur die Musik“ heißen.

Es kam anders.

Ja, irgendwann war ich in meinem kleinen Berliner Kämmerchen und habe hier an meinen Songs weitergeschrieben. Deswegen ist „Willkommen Goodbye“ jetzt auch der wesentlich passendere Titel, weil mir diese Zeit wieder gezeigt hat, dass nichts im Leben selbstverständlich ist.

Entstanden ist ein Album mit einer Tag- und einer Nachtseite. Sind Sie eher Tag- oder Nachtmensch?

Ich bin sehr gerne in der Sonne, wenn ich sie noch kurz am Tag erleben darf. Aber am kreativsten bin ich nachts.

Gibt es auch eine Tag- und Nachtseite von Ihnen?

Jetzt im Lockdown zeige ich wohl eher meine Tagseite. Normalerweise bin ich bei Konzerten sehr spät auf der Bühne, und danach fährt der Körper nicht so schnell herunter. Konzerte bringen einen nun mal auf einen gewissen Adrenalinpegel. Im Moment ist das Leben für uns Kunst- und Kulturschaffende eher monoton und – wenn man jetzt mal kurz die Flapsigkeit beiseitelegt – auch sehr schwer, insbesondere für die Leute hinter den Kulissen, die seit über einem Jahr kein Geld mehr verdienen konnten. Viele sind schon längst unter die Grenze des Existenzminimums geschlittert. Es ist eine Tragödie, deren volles Ausmaß sich vermutlich erst in ein paar Jahren zeigen wird, wenn vielleicht alles wieder so ist, wie wir es mal kannten, aber viele dieser Leute nicht mehr Teil der Branche sind.

Was sind die Auswirkungen?

Wenn wir auf Konzerte gehen, treffen wir dort auf ganz viele andere Menschen, die anders denken, andere Hautfarben haben, andere Berufe ausüben … Musik ist dann etwas, was uns alle verbindet. Sie ist eine ganz wichtige Instanz, die uns als Gesellschaft zusammenbringt.

Dann mal zurück zur Musik: Sie haben „Willkommen Goodbye“ als Album konzipiert?

Ja, das hört man zum Beispiel an solchen Zwischenspielen wie „Aurora“, ein klassisches Klavierstück. Das sind Spielereien, die ich als Künstler schon immer in mir getragen haben, die heute aber eher untypisch sind. Aber ich bin durch und durch Musiker; seit ich fünf bin, bin ich an irgendwelchen Musikinstrumenten tätig. Ich liebe das. Bei mir ist auch jeder Konzertabend komplett anders. So muss ein Album für mich auch sein.

Wie sehr freuen Sie sich darauf, das irgendwann live spielen zu können? Es sind ja für den Sommer einige coronakonforme Konzerte angesetzt, zum Beispiel auf der Gilde-Parkbühne.

Ich kann das kaum in Worte fassen. Ich hatte das große Glück, bei „Sing meinen Song“ mitzumachen und dort mal wieder ein bisschen live zu spielen.

Die Show ist aufgezeichnet. Sie wissen schon, wie es sein wird, wenn es um Ihre Songs geht. Wie war es, da mitzumachen?

Vorweg: Ich weiß nicht, was ausgestrahlt wird. Wir waren natürlich vor Ort. Aber so ein Dreh dauert fünf, sechs Stunden und wird geschnitten auf anderthalb Stunden. Vor der ersten Sendung war ich sehr aufgeregt. Wir haben zusammen einen Zoom-Call gehabt und gemeinsam die Folgen geguckt. Für mich war es eine große Ehre, angefragt worden zu sein. Es ist eines der ganz wenigen TV-Formate, bei denen es um die Musik und die Geschichten dahinter geht. Dafür bin ich immer zu haben.

Es ist eine sehr emotionale Sendung. War das diesmal noch einmal anders, weil es sonst so wenig Möglichkeiten gibt, live zu spielen und Feedback zu bekommen?

Auf jeden Fall. Da sind sieben livehungrige Menschen aufeinander getroffen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber schon nach dem ersten Abend, als wir bis fünf Uhr morgens geredet und getrunken haben, haben wir alle gemerkt, dass es eine tolle Kombi an Menschen ist, die für ganz unterschiedliche Musiken stehen. Das ist ja das Tolle an unsere Musikszene: dass sie so unterschiedlich ist. Und ich hoffe, dass das auch nach Corona so bleibt und nicht nur die großen Namen übrig bleiben.

Über die Jahre habe ich immer wieder mit Musikern gesprochen, die teilgenommen haben. Alle erzählten von einem Corps d‘Esprit, der da entstanden ist. War das auch bei Ihnen so?

Ich habe natürlich vorher auch mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die schon mal da waren, und die haben mir so fast gefährliche TV-Antworten gegeben: „Es war das Schönste, was wir je erlebt haben“ und so etwas. Und ich möchte jetzt auch nicht so eine Standardantwort geben, aber: Es war tatsächlich so. Es sind ganz tolle Menschen zusammengekommen. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht – besonders, weil ich es schon so lange vermisst habe, Livemusik zu machen.

Und das bald auch mit dem neuen Album ...

Auf dem Album sind viele Tracks, die auch für die Bühne gedacht sind. Darum ist es für mich sehr schwer, dass ich mindestens bis zum Sommer auf Konzerte warten muss. Im Frühjahr nächsten Jahres – hoffe ich – werde ich dann endlich, endlich dieses Album live richtig vorstellen können, und nach zwei Jahren ohne Musik werden das – ohne pathetisch werden zu wollen – Konzerte unseres Lebens werden. Im Capitol gibt es ja diesen tollen Balkon, so dass es den Touch einer Arena hat. Ich freue mich sehr darauf, im März wieder nach Hannover zu kommen

Sie spüren, um einen Albumtitel zu zitieren, den „Sturm & Drang“ in sich?

Ja, seit mittlerweile 31 Jahren.

Sie singen darin davon, dass man sich manchmal immer noch wie 15 fühlt.

Richtig, wenn man zum Beispiel bestimmte Leute von früher wieder trifft.

Wie waren Sie selbst als 15-Jähriger?

Schwer verliebt in Hardrock als Schlagzeuger einer Hardrockband, wahrscheinlich leicht verpickelt, nicht firm in meinen Gedanken, dass ich vielleicht wirklich mal Musik als Beruf ausüben könnte.

Es gibt – grob gesagt – zwei Arten von 15-Jährigen, die Musik machen: jene, die an ihren Schulen einen Heldenstatus haben wie Quarterbacks in den USA, und jene, die ein wenig sind wie ihre gleichaltrigen Zauberkünstler, die in stillen Kämmerleins an ihrer Kunst arbeiten. Was für ein Typus waren Sie?

Irgendwo zwischen diesen beiden wunderbaren Beschreibungen (lacht).

Bei „Untergang“ musste ich daran denken: Das ist ein Künstler, der auch mal auf der anderen Seite stand, der aber auch gelernt hat: Ich komme da wieder raus.

Genau das: Wir waren nie die Schickimicki-Kids. Wir waren auch mal Unkool and the Gang – aber wir waren eben eine Gang. Wir haben gefeiert. Das habe ich mitgenommen: Auch wenn es mal nicht so läuft im Leben, kann man dem gemeinsam begegnen, und dann ist es meistens halb so schlimm. Jeder und jede hat im Leben Zeiten, wo sie nicht auf der Gewinnerseite stehen. Diese Zeiten mitzunehmen, stolz zu sein, dass man wieder aufsteht, macht einen am Ende stärker. „Willkommen Goodbye“ als Überthema des Albums meint genau das. DJ Bobo hat das so schön gesagt bei „Sing meinen Song“: In dem Moment, wo man geboren wird, ist klar, dass man auch wieder gehen wird. Das wird uns alle ereilen. Alles endet irgendwann (außer die Musik vielleicht). Dem mit einem Lächeln zu begegnen, sehe ich als Chance.

Dabei hilft „Nur die Musik“?

Auf jeden Fall. Musik ist der Soundtrack zu bestimmten Lebenssituationen. Das hat eine unheimliche Kraft.

Was werden Sie tun am ersten Tag, an dem das alles hier vorbei ist?

Stagediven.