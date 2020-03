John Grisham: Eine Hommage an den Befreier

Hannover

Eigentlich hatte Cullen Post mit der Juristerei längst abgeschlossen. Er hatte sich nach dem Jura-Studium in den USA als Pflichtverteidiger verdingt. Das endete nicht nur im Nervenzusammenbruch, sondern auch in seiner Scheidung. Und in der beruflichen Umorientierung. Post, wie ihn alle nennen, wurde Pastor. Weil sich aber sein Mentor vor allem in der Gefängnisseelsorge engagierte, begann auch Post, sich dafür zu interessieren. Und darin fand er seine neue Berufung: in der Verteidigung derer, die unschuldig zum Tode oder zu lebenslanger Haft verurteilt wurden.

Es ist ein Klassiker unter den Thriller-Motiven, den Großmeister John Grisham (64) da für seinen 33. Roman gewählt hat: „Die Wächter“ heißt das Werk. Und damit ist eben die Anwaltskanzlei gemeint, die über die unschuldig Inhaftierten wacht, die Wächter der Unschuldigen, die Wächter über das Justizsystem.

Der Roman ist eine Hommage an James „Jim“ McCloskey, den Gründer des gemeinnützigen Vereins Centurion Ministries. In Philadelphia aufgewachsen, ging er nach seinem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften zur US Navy und kämpfte unter anderem im Vietnamkrieg. Später erarbeitete er sich an der Wall Street bis Mitte 30 ein komfortables Auskommen.

Kein typischer Grisham

Nur innerlich, da habe er sich leer gefühlt, erzählte er dem Online-Magazin „ Pacific Standard“, Darum habe er beschlossen, lieber Pastor zu werden. Während eines Praktikums arbeitete er im Gefängnis von Trenton, der Hauptstadt von New Jersey. Seither setzt er sich für die unschuldig Inhaftierten ein. John Grisham unterstützt Centurion Ministries seit 2010. „Die Wächter“ hat er James McCloskey gewidmet, dem „ Exonerator“, dem Befreier. Und ihm in der Figur des Cullen Post ein Denkmal gesetzt.

Es ist kein typischer Grisham. Sein Held Post tritt zwar immer wieder vor Gericht auf. Vor allem aber liest sich „Die Wächter“ wie ein Roadmovie. Zum einen, weil nicht nur in einem einzigen US-Bundesstaat Unschuldige inhaftiert sind; Post besucht sie überall im Land. Und zum anderen, weil sich vor allem der Fall um die Entlastung des angeblichen Mörders Quincy Miller zu einem Thriller mausert, für den sich Grisham die wohl blutigste Todesart seiner bisherigen Romane ausgedacht hat.

John Grisham: „Die Wächter“. Heyne, 448 Seiten, 24 Euro.

Von Verena Koll