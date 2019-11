Joey Kelly: „Die NP war die erste Zeitung, die uns auf der Titelseite hatte“

Hannover

25 Jahre später… gibt es die Kelly Family immer noch. Und das feiert die Musikerfamilie jetzt mit ihrem Jubiläumsalbum “ The Kelly Family – 25 Years Later” und einer Tour: “25 Years Over The Hump” - mit Halt in Hannover. Am 5. Dezember geben Kathy, Patricia, Paul, John, Jimmy, Angelo und Joey Kelly ein Konzert in der Tui-Arena (Karten gibt es ab 54 Euro in den NP-Ticketshops). Der NP hat Joey Kelly verraten, warum Maite und Patrick Kelly nicht beim Comeback dabei sind. Im Interview geriet Joey Kelly ins Schwärmen über Hannover, Erinnerungen an Straßenmusik am Kröpcke kamen hoch: Denn einst lebte die Kelly Family in ihrem Hausboot in Herrenhausen.

In den vergangenen Jahren sind Sie hauptsächlich als Sportler in den Medien aufgetreten, jetzt die Rückkehr zur Musik. Hat das Ihnen gefehlt?

Wenn ich ehrlich bin: Nein. Musik ist nicht meine erste Berufung. Und ich habe nie gut gesungen. Aber im Chor hört man das nicht raus, am Mischpult wird meine Stimme bestimmt immer leiser gemacht. (lacht)

Joey Kelly als Sportler: Hier 24 Stunden beim Bullenreiten (ohne Absteigen!) beim RTL-Spendenmarathon. Joey Kelly hat schon mehrere Einträge im Guinness Buch der Rekorde. Quelle: dpa

Das Musikvideo zum neuen Song “Fire” haben Sie an jener Mauer in Köln gedreht, die Sie vor 25 Jahren vor Ihrem Hausboot gezogen hatten, um sich vor Fanbelagerungen zu schützen. Das hat sich sicherlich angefühlt wie eine Zeitreise ins Jahr 1994, oder?

Für mich nicht, weil ich nicht weit davon entfernt lebe und dort ständig dran vorbeifahre. Aber meine Geschwister wohnen nicht in Köln und waren ewig nicht mehr da – für die waren das ganz andere Gefühle. Wir haben dort hinter der Mauer auf unserem Hausboot fast zehn Jahre gelebt, dort haben wir mit „Over The Hump“ unseren Durchbruch gefeiert. Da kamen nochmal Erinnerungen hoch.

Welcher ist ihr Lieblingssong auf dem neuen Album?

„Fire“ von Patricia und noch mehr „We Had A Dream“ von Jimmy. Der spiegelt den Zeitgeist wieder.

Der neue Song „Never Gonna Break Me Down“ stammt aus Ihrer Feder, darin heißt es übersetzt „Du wirst mich niemals brechen.“ An wen richtet sich diese Botschaft?

An jemanden, den ich nicht mag. Ich habe den Song vor 20 Jahren geschrieben, weil mir diese Person das Leben schwer gemacht und Steine in den Weg gelegt hat und die Band zugrunde gerichtet hat.

Um wen geht es?

Ein Familienmitglied.

Jemand von Ihren Geschwistern?

Nein, nein.

Das neue Album: The Kelly Family - 25 Years Later Quelle: Another Dimension

Du und deine Geschwister haben sich in den vergangenen 25 Jahren in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Kann es da auf Tour nicht auch mal knallen, wenn man plötzlich wieder so eng zusammen ist?

Nein, es ist einfacher als damals. Damals haben wir zusammen auf dem Hausboot geschlafen, jetzt haben wir so viel finanzielle Unabhängigkeit, dass sich jeder auf sein eigenes Hotelzimmer zurückziehen kann. Ich kann es heute mehr genießen als früher. Es ist eine Familienzusammenführung. Jimmy und ich hatten zum Beispiel ewig Streit und nicht miteinander gesprochen – durch das Comeback haben wir uns ausgesprochen und verstehen uns wieder.

Auf der Tour werden Kathy, Patricia, Paul, John, Jimmy und Angelo dabei sein. Was ist mit den übrigen Kelly-Family-Mitgliedern? Warum sind Patrick und Maite nicht dabei?

Ich habe beide gefragt. Maite hat gesagt: Keine Chance Joey, ich muss bei der Familie bleiben.Vor zwei Jahren hat sie sich von ihrem Mann geschieden und hat drei kleine Töchter. Sie hat das Sorgerecht und eine große Verantwortung. Und Patrick hat seine Solokarriere im Kopf – mit Erfolg. Das ist schade, aber auch ganz gut, dass sie nicht dabei sind – dann muss das Geld nicht so aufgeteilt werden und es bleibt mehr für den Rest übrig. (lacht)

Am 5. Dezember geben Sie auch ein Konzert in Hannover. Haben Sie eine Verbindung zu der Stadt?

Ohja, Hannover ist etwas ganz Besonderes für uns. Was viele nicht wissen: Bevor wir mit unserem Hausboot in Köln lebten, lagen wir ein halbes Jahr auf dem Mittellandkanal in Herrenhausen. Wer sagt, Hannover ist langweilig: Stimmt nicht, es ist so eine tolle Stadt, ich mag Hannover total!

Die Kelly Family 1995 in Garbsen Quelle: Ralf Decker

Was haben Sie in Hannover erlebt?

Wir haben oft am Kröpcke und Steintor gesungen. Und in Hannover sind wir das erste Mal auf der Titelseite einer Zeitung gelandet. Sie hieß Neue Presse. Wir haben damals 30 Exemplare gekauft und haben den Artikel bis heute aufbewahrt. Das war damals als Straßenmusiker was ganz Besonderes für uns.

Warum berichtete die NP damals über die Kelly Family?

Wir sind Anfang der 90er am Steintor auf dem Stadtfest aufgetreten, wir waren noch nicht bekannt. Und die NP schrieb, dass die Kelly Family das Highlight der Veranstaltung waren. Auf der Titelseite gab es ein Bild von uns auf der Bühne, im Hintergrund sah man das Logo der Kelly Family. Das war unser erster großer Erfolg.

Von Josina Kelz