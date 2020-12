Hannover

Die Musik ist exquisit, die Atmosphäre – zwangsläufig – intim, die Stimmung prächtig. „Es macht einfach Spaß, mal wieder ein Konzert zu hören“, sagt Jazz-Club-Chefin Vanessa Erstmann: Die Institution auf dem Lindener Berg hat in Kooperation mit Enercity eine kleine feine Reihe an Sofakonzerten gestartet.

Start ist am 8. Dezember mit dem hannoverschen Saxofonisten Stephan Abel und seiner Band. Bis Neujahr stehen noch vier weitere Konzerte auf dem Plan: Sängerin Jocelyn B. Smith und Band am 15. Dezember, Violinist Sandro Roy und Band am 22. Dezember, Gitarrist Torsten Goods am 29. Dezember und – zum krönenden Abschluss – am Neujahrstag der ehemalige Stefan-Raab-Schützling und Grand-Prix-Teilnehmer Max Mutzke. Der Ausnahmesänger wird bei seinen Grenzgängen zwischen Jazz und Pop von der Pianistin Marialy Pacheco begleitet. Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 19 Uhr.

Anzeige

Lesen Sie hier: Vanessa Erstmann: Auf ein Gespräch mit Miss Jazz

Alle Konzerte werden von einem professionellen Kamerateam aufgenommen und kostenlos ins Internet übertragen. Und auch wenn die Konzerte anschließend über den Youtube-Kanal von Enercity abgerufen werden können, setzt der Energieversorger doch auf das Gemeinschaftserleben und dass möglichst viele Hörer gleichzeitig einschalten

Lesen Sie hier: Jazz-Festival auf Trammplatz ganz abgesagt

Die Beteiligung von Enercity als Sponsor bedeutet, dass allen Beteiligten vernünftige Gagen gezahlt werden können, durchaus nicht selbstverständlich in diesem Corona-Jahr. „Für die Techniker ist das so kurz vor Weihnachten ein bisschen die Rettung“, sagt Erstmann. Und damit auch andere Künstler etwas von den Konzerten haben, bitten die Veranstalter um Spenden: für die Initiative Musik von Bund und Musikwirtschaft, die bislang knapp 400 Musiker und Bands mit mehr als 400.000 Euro unterstützte.

Von Stefan Gohlisch