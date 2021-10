Hannover

Der Schwerpunkt der Jazz-Hauptstadt Hannover verlagert sich, zumindest ein wenig. Denn für einige Veranstaltungen zieht der Jazz-Club vom Lindener Berg nach Vinnhorst, in das dort für 20 Millionen Euro entstandene neue„Sportzentrum TuS Vinnhorst“, eine Mehrzweckhalle nicht unähnlich der Swiss-Life-Hall.

„Wir haben uns die Halle angeguckt und waren begeistert“, sagt Jazz-Club-Vorsitzende Vanessa Erstmann: „Die Akustik ist voll; sie kann vieles.“ Während man im Traditionsclub noch vorsichtig ist und nur ein Viertel der Publikumskapazität ausnutzt, wird es in Vinnhorst etwas größer.

Am 6. November startet dort die neue Reihe „Music für Friends“ mit einem Konzert von „Lutz Krajenski’s Super Soul Jam“ – der hannoversche Organist stellt mit Della Miles und Cosmo Klein am Gesang sein neues Album „Orbit“ vor. Am 27. November ist die Jost Nickel Band zu Gast (Karten: je 20 Euro).

Bis zu 500 Menschen sind bei den 2G-Veranstaltungen zugelassen; Zahlen, von denen der Jazz-Club an angestammtem Ort auch unter Volllast weit entfernt wäre. „Für uns ist das erst einmal ein Test“, sagt Erstmann. Und im Club gehe es natürlich auch weiter.

