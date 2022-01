Hannover

Neue Spielorte für den Jazz Club. Vorsitzende Vanessa Erstmann macht sich Gedanken über die Zukunft.

Frau Erstmann, Sie haben in der Pandemie angefangen als Vorsitzende des Jazz Clubs. Dass es schwierig wird, wussten Sie. Hätten Sie gedacht, das ist so schwierig wird?

Wohl niemand, nicht nur wir beim Jazz Club, hätte damit gerechnet, dass sich das so hinzieht. Ich wusste, dass es eine Herausforderung wird. Und hinzuwerfen oder aufzugeben, das ist nicht meine Art.

Sie haben 2021 nur ein Viertel der eigentlich rund 80 geplanten Konzerte spielen können. Ist der Jazz Club in Gefahr?

Nein, aus zwei Gründen: Zum einen gehen wir sehr umsichtig vor. Und zum anderen steht hinter dem Jazz Club ein Verein, der ehrenamtlich betrieben wird. Sonst ginge das alles gar nicht. Was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem große Umsatzeinbußen haben. Wir mussten das Programm leider mehrfach stark reduzieren und einige Konzerte streichen, um weiter bestehen zu können. Das tat und tut weh. Und wir suchen zusätzliche Sponsoren.

Haben Sie staatliche Hilfen bekommen?

Ja, ohne Zuschüsse wie „Neustart Kultur“ wäre es nicht gegangen. Dass wir ehrenamtlich arbeiten, hat sich dabei nicht immer als Hilfe erwiesen, weil es oft hieß, wir hätten keine wirtschaftliche Schieflage. Das stimmt so nicht, weil wir ja Musiker und Techniker bezahlen müssen.

Haben Sie überlegt, den Konzertbetrieb aus finanziellen Gründen einzustellen, also besser kein Konzert und keine Kosten als Miese zu machen?

Wir haben das diskutiert. Für mich ist das kein Weg. Es ist ein wichtiges Signal, dass Kultur überhaupt stattfindet – und dass sie sicher stattfindet. Wir haben auch in Luftfilter investiert und auf Masken und Abstand geachtet. Und natürlich ist das alles lästig. Aber nur deshalb den bequemeren Weg zu wählen und ausfallen zu lassen – dafür sind wir nicht angetreten.

Sind Sie eigentlich immer schon Jazzfan, oder ist das eine gewachsene Liebe?

Ich komme eigentlich eher aus der Blues-Ecke, was vor allem mit den Rolling-Stones-Platten meiner Mutter zusammenhängt. Das Verständnis für den Jazz und seine Spielarten ist erst mit dem Einstieg in den Jazzclub so richtig gekommen. Ich habe schon viel gelernt. Zum Beispiel, dass bestimmte Jazzstile ihr ganz eigenes Publikum haben.

Sie brechen in der Jazzclub-Historie in eine lange Männer-Domäne ein.

Jazz ist insgesamt sehr männlich geprägt. Sängerinnen gibt es einige, aber Instrumentalistinnen sind oft schon vor dem Studium mit Vorbehalten konfrontiert, die sie dann oft davon abhalten, eben dieses Studium zu beginnen. Frauen müssen viel mehr unterstützt werden, diesen Weg zu gehen. Die öffentliche Diskussion darüber hat immerhin begonnen.

Ruhen die Hoffnungen da auch auf Ihnen?

Es hat für den Vorsitz des Clubs nie eine Rolle gespielt, dass ich eine Frau bin. Da stand eher der Generationenwechsel im Vordergrund. Aber natürlich versuche ich das Amt als Chance wahrzunehmen, Frauen auf und hinter der Bühne mehr Chancen zu ermöglichen. Wir versuchen bei uns, 50 Prozent Frauen auf der Bühne stehen zu haben. Ihr Posten hat überregional für Schlagzeilen gesorgt.

Hat Sie die Resonanz überrascht?

Die Intensität ja. Berührt hat mich das Feedback von Musikerinnen, die sich durch meine Arbeit ermutigt fühlen.

Das Wort „Tanzfläche“ war bislang bei den Vokabel-Charts im Jazzclub eher nicht unter den Top 100. Das wollen sie, sobald es die Pandemie zulässt, ändern.

Ja, weil ich selbst gern tanze. Und weil ich genau wie unser Booker Gerd Kespohl auch jüngeres Publikum anziehen will. Zum Beispiel mit Afro-, Funk- oder Elektrojazz. Aber vor der Pandemie ist auch schon manches Mal im Jazz Club getanzt worden. Und wenn es möglich war, sogar in den vergangenen Monaten.

Im Jazzclub ist doch gar kein Platz zum Tanzen ...

Gut, wenn es voll ist, ist es eher Wippen auf der Stelle. Dann wird es zu normalen Zeiten schnell eng.

Aber Sie haben ja auch als eines ihrer Ziele angekündigt, neue Konzertorte erschließen zu wollen. Wo in Hannover wird man den Jazzclub künftig noch treffen?

Wir haben es in diesem Jahr in einer neuen Mehrzweckhalle in Vinnhorst versucht, aber erkannt, dass es in der Pandemie zu früh dafür ist. Da werden wir einen zweiten Versuch starten. Wir haben in Kooperation das Gartentheater Herrenhausen seit 2020 nach langer Zeit wieder aufgegriffen, wir haben die Gilde-Parkbühne bespielt, der Amtsgarten am Schloss Landestrost ist auch eine schöne neue Option. Ich stehe auch im Kontakt mit Reinhard Spieler vom Sprengel Museum. Und wenn es geht, möchten wir an Himmelfahrt wieder auf den Trammplatz. Aber wir müssen uns grundsätzlich erstmal auf uns selbst konzentrieren, um gut durch die Pandemie zu kommen.

Sie haben für 2022 noch keine zehn Konzerte in den Verkauf gegeben.

Ja, wir fahren auf Sicht. Das Jahr ist komplett vorbereitet, aber konkret arbeiten wir gerade am März und April.

Und dann?

Ich habe keine Glaskugel. Aber ich bin Optimistin.

Von Uwe Janssen