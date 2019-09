Jan Logemann teilt im Apollo kräftig aus

Hannover

Wie macht er das nur, der Jan Logemann? Dass er noch so oft immer eine von seinen drei Karten abgibt und es bleiben doch vier? Dass ein Stapel zu satter Dicke anwächst und doch in die kleine Schachtel packt? Oder dass ein Geldschein erst verschwindet und dann in einer verschlossenen Weinflasche wieder auftaucht? Ganz einfach, sagt der nette Herr Logemann: Man zaubert die Dinge unsichtbar. Und die Besucher im ausverkauften Apollo sind gewillt, ihm das zu glauben.

Zauber ist die Kunst, den Menschen den Glauben ans Unglaubliche wiederzugeben, und der Wahl-Hamburger aus Fehmarn ist ein Meister darin, ein Weltmeister – von 2012 bis 2015 war er in seiner Disziplin, der Kartenkunst. Im Februar gewann er den Publikumspreis von Desimos Spezial-Club. Im Sommer räumte er beim Kleinen Fest ab. Jetzt ist er wieder zu Gast im Apollo, und die Bude ist voll. So geht Kleinkunstförderung in Hannover.

Weißblonde Haare, Hipster-Dutt und gewinnende Ausstrahlung: Logemann wiegt seine Zuschauer in Sicherheit, beginnt mit den ganz kleinen Tricks, jenen, die er als Junge kennenlernte und als Teenager bis zur Erschöpfung übte. Er referiert Magiegeschichte und zitiert berühmte Vorbilder. Da kann die Fraktion der Skeptiker noch ausstrahlen: Da ist doch ein Trick dabei. Natürlich ist das so.

Man hat nur keine Chance, es herauszufinden – spätestens als er eine Bierdose erst leert und zerknüllt, wieder glättet und schließt, um sie dann mit lautem Ploppen erneut leeren zu können. Solches Talent macht nicht nur neidisch, es beseitigt jede Absicht, überhaupt noch verstehen zu wollen, was da passiert, null und nichtig.

Und das Logemann das Publikum so weit hat, wie er es wollte, kann er das Humorlevel steigern, den Ornithologen geben und Spaß an Vögeln haben, den „Zauberkoffer der Pandora“ öffnen und eine zum Schreien komische Nummer grottiger Tricks abziehen oder immer neue Karten hinterm Hosenlatz hervorzaubern. Am Ende landet dann noch der Ring einer Zuschauerin an einer völlig unerwarteten Stelle. Alle sind glücklich verzaubert – wie macht er das nur?

Von Stefan Gohlisch