Hannover

„Es gibt noch Karten!“ verheißt der Aufkleber auf dem Plakat vor dem Apollo. Gut so. Schließlich tritt Jan Logemann auf, bei dem sich alles um Karten dreht. Genauer: um Kartenkunst. Darin war er von 2012 bis 2015 Weltmeister, 2012 auch „Magier des Jahres“, und seit Febraur darf er sich – aus lokalpatriotischer Sicht selbstredend der wichtigste Preis von allen – als Publikumspreisträger von Desimos Spezial-Club auch „Spezialist“ nennen.

Und so steht er dann da, vor dem roten Vorhang des Kiezkinos und unterläuft alle Erwartungen. Der gebürtige Fehmarner und Wahl-Hanseat entspricht dem Typus eines zugezogenen Hamburg-Hipsters, e in Zausel Anfang 30, Vollbart, die hellblonden Haare im Männerdutt, Anzug mit sehr kurzer Weste, darunter eine Häschenunterhose, die er irgendwann mal zeigt, um zu verdeutlichen, was so alles passiert, an diesem „sichersten Ort im ganzen Raum – hinterm Reißverschlussabteil“, wo sich einige der erstaunlichsten Dinge des Abends ereignen, wo zum Beispiel ein Karo-Bube erscheint, den sich Besucher – gleich einer von drei Michaels des Abends – zuvor ausgesucht hat. „Man erträumt sich Unwirklichkeiten“, nennt er selber den Zauber der Zauberei.

Wichtigstes Utensil Logemanns sind seine „52 Freunde“, die Karten, denen er sein Leben widmet. Wobei: Die Zahl schwankt. Der Hamburger scheint unendlich viele Varianten zu kennen, wie man deren Menge variiert. Mal wächst das Deck zu einem gewaltigen Stapel, bis Logemann einen angeblich unsichtbaren Haufen abhebt und alles wieder in die Schachtel passt. Mal werden aus drei Karten immer wieder vier egal wie oft er eine wegnimmt. Das geschieht ganz beiläufig, fast lax und dabei sehr leutselig im Umgang mit dem Publikum. Ein zerrissener 10-Euro-Schein taucht in einer Weinflasche wieder auf. Eine geleerte Bierdose verschließt und füllt sich wie von selbst. Gastgeber Desimo, der einige Zauberer-Kollegen im Publikum begrüßt sagt hinterher: „Und es ist noch irrer, wenn man weiß, was er da macht.“

Im Sommer tritt Logemann übrigens beim Kleinen Fest im Großen Garten auf; es wäre verhext, wenn das in Hannover nicht seinen endgültigen Durchbruch bedeutet. Am 17. September ist er noch einmal im Apollo zu Gast. Noch gibt es Karten.

Von Stefan Gohlisch