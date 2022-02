Hannover

Ignaz Jan Paderewski war einer der ersten Weltstars der Klassik. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat der Pianist das Publikum in Europa wie in den USA auch mit eigenen Kompositionen begeistert. Nach dem Ersten Weltkrieg machte er zudem eine politische Karriere: 1919 wurde er der erste Ministerpräsident Polens.

Heute ist Paderewski kaum noch allgemeinen bekannt, und seine Musik ist fast vollständig aus dem Konzertleben verschwunden. Da hat es schon etwas Bekenntnishaftes, wenn der noch immer junge kanadische Pianist Jan Lisiecki am Ende seines für Corona-Verhältnisse sehr langen, sehr besonderen Klavierabends bei Pro Musica im Großen Sendesaal als Zugabe ein „Nocturne“ von Paderewski spielt.

Musikalische Privatangelegenheit

Der 26-Jährige, dessen Eltern aus Polen nach Kanada eingewandert sind, schickt sich gerade an, das zu werden, was sein Namensvetter Paderewski vor gut 100 Jahren zweifellos war: der größte Chopin-Interpret seiner Zeit. Allerdings verträgt sich ein so glanzvoller Superlativ kaum mit der lichtempfindlichen, introvertierten Musik dieses Komponisten. Chopin bleibt immer eine Art Privatangelegenheit.

Jan Lisiecki bei der Probe vor seinem Konzert im Großen Sendesaal. Quelle: Christian Behrens

Entsprechend intim geht es im ausverkauften Funkhaus zu: Das Licht im Saal wird vollständig abgedunkelt, sobald der Pianist die Bühne betritt. Damit beginnt eine intensive Nachtwanderung in die musikalische Welt des Frédéric Chopin.

Grimmige Etüden, zarte Nachtstücke

Denn Lisiecki hat die kleinformatigen Werke unter einen einzigen großen Programmbogen gespannt, der nicht durch Applaus und eine Pause unterbrochen wird. Lichtblicke gibt es dabei kaum – Chopins verbraucherfreundliche Walzer, Mazurken und Polonaisen sucht man hier vergebens. Der Pianist leuchtet vielmehr aus ungewöhnliche Weise die dunkle Seite des Komponisten aus: Er kombiniert eine Auswahl der „Nocturnes“ mit den ersten zwölf Etüden.

Lisiecki balanciert so gegensätzliche Elemente aus: Die grimmigen Etüden, deren musikalischer Ausdruck erst über die maßlosen technischen Zumutungen hinweggewuchtet werden muss. Und die zarten Nachtstücke, die sich scheinbar selbstständig schwebend entfalten wie Tintentropfen im Wasserglas.

In seinem Spiel bringt der Kanadier beides zusammen. Er löst souverän alle manuellen Probleme und hat ein wunderbares Gespür für die richtige Klangkombination. Selten ist das Verhältnis von Melodie und Begleitung so vollendet austariert wie bei ihm. Lisieckis Chopin tönt nie sentimental oder verzärtelt, die Musik hat bei ihm immer auch etwas Herbes und sehr Greifbares. Als Hörer kann man sich trotzdem ganz und gar in diesen Klängen verlieren: So endet das Konzert nach zwei Stunden eigentlich viel zu früh.

Die nächsten Konzerte der Klavierreihe von Pro Musica im Funkhaus: Igor Levit spielt am 12. März (ausverkauft), am 22. April kommt Grigory Sokolov.

Von Stefan Arndt