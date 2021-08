Hannover

Ein unermüdlich Kreativer ist der Maler, Autor und Liedermacher Funny van Dannen (63). Jetzt darf er endlich wieder spielen – seine „Tour ohne Namen“ führt ihn auch nach Hannover.

Sie dürfen endlich wieder Konzerte spielen. Wie geht es Ihnen damit?

Es ist etwas seltsam, aber auch sehr schön, nicht vergleichbar mit den Zeiten vorher. Aber es ist schön, dass wieder etwas passiert.

Wie ist das als Künstler, auf diese Sitzreihen zu schauen?

Wie es halt gerade so ist: Es sieht nicht so richtig gemütlich aus, mit diesen Plastikstühlen. Es ist sowieso ein anderes Gefühl, vor einem sitzenden als vor einem stehenden Publikum zu spielen. Es ist alles etwas ruhiger. Der Vorteil daran ist, dass man dann auch etwas ruhigere Stücke spielen kann oder auch unbekanntere Lieder. Die Menschen sind geduldiger, wenn sie sitzen. Ende Mai habe ich in Bremen ein Konzert ganz ohne Publikum, nur für Streaming, gespielt. Das war noch seltsamer. Wenn man nur ins stille Dunkle guckt, fehlt einem schon etwas.

„Der ganze Schlamassel“

„Wenn du nicht zur Ruhe kommst, kommt sie zu dir“, singen Sie in einem Ihrer neueren Lieder. So haben Sie das aber nicht gemeint, oder?

Nee (lacht).

Immerhin waren Sie offenbar recht produktiv in dieser Zeit.

Ja, ich hatte Glück. Meine letzte Tour war schon vor dem ganzen Schlamassel abgeschlossen, so dass ich wenigstens finanziell keine Probleme hatte. Ich muss dafür etwa alle zwei Jahre auf die Bühne; aber so war es bei mir nicht ganz so eng wie bei vielen anderen.

Funny van Dannen * 10. März 1958 im nordrhein-westfälischen Tüddern, das damals unter niederländischer Verwaltung stand – Funny van Dannen heißt eigentlich Franz-Josef Hagmanns-Dajka. Er wäre fast Fußballprofi geworden, lernte Grafikdesign, wollte Kunst­maler werden und war kurz Mitglied der legendären Lassie Singers. Funny van Dannen drückt sich in Songs, Gedichten, Erzählungen und Gemälden aus – am bekanntesten wurden seine Lieder jedoch, wenn Künstler wie Die Toten Hosen oder Udo Lindenberg sie coverten. Er ist verheiratet und Vater von vier erwachsenen Söhnen.

Aber Ihnen ist die „Ohne Strom“-Tour mit den Toten Hosen, die im vergangenen Sommer geplant war, abgesagt worden ...

Leider Gottes, ja. Das hat leider nicht geklappt. Und weil sich das ausdrücklich auf die Unplugged-Sachen der Toten Hosen bezog, wird es diese Konstellation wahrscheinlich nicht wieder geben.

Lesen Sie hier: Funny van Dannen über sein Album „Alles gut, Motherfucker“

Lieber „Pesthauch“ als „Tröpfcheninfektion“

Arbeiten Sie aktuell an einem neuen Album oder Buch?

Ich arbeite eigentlich permanent, schreibe und male auch kontinuierlich. Aber im Moment ist keine Veröffentlichung geplant. Ich überlege, ob wir jetzt bei der Tour vielleicht ein paar Live-Mitschnitte machen, um daraus wieder eine Live-CD zusammenzustellen. Das ist alles noch ein bisschen in der Schwebe. Aber im September habe ich wieder eine Ausstellung meiner Bilder in Berlin. Und Bücher? Ich hätte Material, aber das hat auch Zeit.

In einem Ihrer neuen Lieder singen Sie über den Begriff „Tröpfcheninfektion“, den Sie viel zu niedlich finden. Sie würden „Todesatem“ oder „Pesthauch“ vorziehen, singen Sie da ...

Ich stelle ja zu Weihnachten immer meine Adventslieder in Netz. Das war eines davon. Insofern wird nebenher doch noch etwas veröffentlicht; das geht ja heutzutage. Aber CDs – die sich heute wirtschaftlich kaum noch lohnen – finde ich schön: dass man etwas in der Hand halten kann. Gestreamtes ist für die älteren Semester nun doch noch etwas ungewohnt.

„Querdenker“ als Querulanten

Wie haben Sie sonst diese Zeit erlebt? Auch in „Tröpfcheninfektion“ singen Sie von Menschen, „die denken nicht daran, an andere zu denken“. Und die zunehmende Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft beschäftigt Sie ja auch schon länger.

Es ist offensichtlich geworden, dass sich viele Menschen um die Anderen scheren. Diese ganzen „Querdenker“ – der Begriff ist mir auch schon wieder zu positiv, denn es sind ja eigentlich nur Querulanten – sind zum Glück nur eine Minderheit. Es gab zum Glück auch viele Menschen, die sehr vernünftig waren. Daher war ich nicht sonderlich überrascht.

Sie haben nicht den Glauben an das Gute im Menschen verloren?

Nein, das dann doch nicht. Aber es ist natürlich enttäuschend, wenn man sieht, dass erst die Hälfte der Leute geimpft sind. Das hätte ich mir natürlich anders gewünscht, dass die Bereitschaft dazu größer wäre. Was mich immer wieder verwundert, wenn man sich mit solchen Menschen unterhält: Das sind Sturköpfe, denen es überhaupt nicht um die Sache geht, sondern nur darum, sich zu produzieren. Es hat ja nichts mit dem gesunden Menschenverstand zu tun. Da müssten sie sich anders verhalten.

Lesen Sie hier: Funny van Dannen 2012 im Kulturzentrum Pavillon

Das Programm für Hannover

Was können wir erwarten von Ihrem Konzert in Hannover?

Ich habe eine Menge neue Sachen dabei, aber natürlich auch einige meiner bekannten Lieder.

Wie viele Corona-Lieder sind dabei? Ich kenne von Ihnen noch das „Corona-Liebespaar“.

Es gibt noch eines. Die „Tröpfcheninfektion“ spiele ich inzwischen nicht mehr; die ist schon ein bisschen veraltet, finde ich. Aber das Liebeslied spiele ich noch und noch eines.

Funny van Dannen live: am 29. August ab 20 Uhr auf der Kommraus-Sommerbühne im Ricklinger Bad. Karten (ab 33,50 Euro) gibt es an der Abendkasse oder bei tixforgigs

Von Stefan Gohlisch