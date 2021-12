Hannover

Ein isolierter Mensch, der wortgewandt mit den Umständen hadert: Im Ballhof feiert „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch/Bei nassem Schnee“ Premiere, nach der zweiteiligen Dostojewski-Erzählung. Wir sprachen mit Schauspieler Wolf List (66) über die Aktualität des Stoffes.

Das Stück kommt nun kurz vor Weihnachten zur Premiere, einer Zeit, in der die Einsamen noch einsamer sind als sonst. Passt das?

Ich finde, es passt in alle Zeiten. Was ich wahnsinnig schätze an Dostojewski – und das in Zeiten, in denen vieles sehr speziell besetzt wird -, ist, dass er immer den Menschen an sich beschreibt. Es sind Innenansichten, die jeden betreffen. Speziell in diesem Stoff sieht man, wie man in Situationen kommt, in denen man sich unwohl fühlt. Man sagt aber nichts. Man erträgt es und fühlt sich noch unwohler. Man geht weg, ärgerlich auf sich selbst, hat aber nicht die Selbstachtung, aktiv aus der Situation herauszugehen. Diese Figur aber geht einen Schritt weiter. Sie sagt: „Ich konfrontiere euch und mich selbst jetzt mal damit.“

Er tut das aber nicht in Erwartung eines Dialogs.

Es sind ja zwei Teile. Im ersten spricht er zur Welt, einem imaginären, in unserem Fall tatsächlichen Publikum. Im zweiten Teil aber geht er in die Situation rein: Er trifft vier Freunde, die nach heutiger Sicht dem Neoliberalismus angehören – reich, reicher, am reichsten. Eigentlich will er dazugehören. Und in dem Moment, in dem sie sagen „Es wäre besser, du gehst jetzt“, sagt er: „Nein. Ich bleibe.“

Das Stück Fjodor Michailowitsch Dostojewski war sxhwer krank, litt unter anderem an epileptischen Anfällen und hatte große Spielschulden, als er 1863/1964 seine zweiteilige Erzählung „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch/Bei nassem Schnee“ schrieb. Er beschreibt einen einsamen Mann, der von seiner Kellerwohnung aus lauthals mit dem modernen Menschen, der Welt und dem eigene Scheitern hadert. Im zweiten Teil begibt er sich – mit wenig Erfolg – in Gesellschaft. Die gnadenlose Selbstentblößung gilt heute als erster existentialistischer Roman. Lukas Holzhausen („Ein Mann seiner Klasse“) inszeniert den Stoff mit Hajo Tuschy in der Hauptrolle. Wolf List spielt dessen Alter Ego. Für die Premiere am 22. Dezember im Ballhof eins gibt es noch Karten für 25 bis 27 Euro.

Er fordert es ein: „Ich gehöre dazu!“

Genau. „Ich mit meinen Problem, egal wie depressiv ich bin, ich gehöre dazu. Man muss mich mitnehmen. Man kann mich nicht einfach in ein Kellerloch sperren.“ Übrigens auch ein interessanter Begriff. Meine Frau kommt ja aus der russischen Theaterschule. Ich habe sie gefragt: Das russische Wort, „podpol’je hat ganz viele Bedeutungen. Es ist ein Unterboden, wo Kartoffeln gelagert werden, wo man nur reinkriechen kann. Es beschreibt aber auch versteckte Leute, die andere bekämpfen, also Partisanen oder Äußerungen aus dem Versteck. Dieses Wort hat viele Bedeutungen, die hier direkt ins Unterbewusstsein führt. Hier fühlt sich jemand berufen, den psychologischen Untergrund nach außen zu kehren. Und das finde ich am Ende sehr positiv, sehr heutig: Es wird ja viel über Depressionen gesprochen in Verbindung mit diesem Text. Aber etwas so aktiv auszustellen, finde ich sehr gesund.

„Die Zynik erhöht sich nochmal“

Wenn er aus dem Kellerloch spricht: Wie sieht es in den Etagen darüber aus?

Womit er nicht zurecht kommt, auch nicht zurechtkommen will, ist die Einkehr eines gewissen Rationalismus in der Welt. Den klagt er an. Er kommt aber nie zum Punkt, auch in dieser Liebesgeschichte mit der Prostituierten nicht, wo man denkt: „Junge! Kannst du dich nicht einfach mal gehen lassen?“

Aber das können wir Männer ja so schwer. Darum: Allgemeingültigkeit hin oder her – ist das nicht auch ein sehr männlicher Stoff, gespielt von einem rein männlichen Ensemble?

Man hat ja im Moment den Eindruck, es geht nur entweder-oder (lacht).

Ist das jetzt etwa der alte weiße Mann, der ruhig mal etwas abkriegen kann?

Das würde ich nicht sagen. Die Setzung von Lukas Holzhausen, die ich sehr spannend finde, ist: Ich bin das Alter Ego von dem im Kellerloch. Ich gucke auf meine frühere Geschichte. Die Zynik erhöht sich nochmal.

„Wie viel ertragen wir, ohne uns selbst zu reflektieren?“

Das alte Alter Ego?

Oje. Ja, über das Thema Alter am Theater könnten wir noch einen eigenen Termin machen. Was zum Beispiel in einigen Fällen das Herausdrängen von Erfahrung bedeutet. Aber das ist eine andere Sache. Ich möchte aber noch etwas Anderes sagen: Thomas Mann, der den Roman sehr machte, sagte, ihn begeistere der „radikale Zynismus der seelischen Preisgabe“. Das trifft es genau: diese Radikalität, die Seele aufzureißen. Wie viel ertragen wir, ohne uns selbst zu reflektieren?

Wolf List Wolf List, Jahrgang 1955, ist das dienstälteste Ensemblemitglied des Schauspiel Hannover – seit der Spielzeit 2005/2006 ist er dabei. Der gebürtige Hamburger hatte nach einer privaten Schauspielausbildung und einem Studienaufenthalt am Künstlertheater A. P. Tschechow in Moskau Engagements unter anderem am Deutschen Theater Göttingen, Theater Freiburg, Staatstheater Kassel, Theater Basel und an den Münchner Kammerspielen. Hinzu kamen Tätigkeiten für Film, Fernsehen und Hörfunk. Er ist verheiratet mit der aus Russland stammenden Kollegin Jana Lissovskaia. Ihre gemeinsame Tochter Wassilissa List arbeitet ebenfalls als Schauspielerin.

Wie ist das Alter Ego aufgestellt? Hat es seinen Frieden gefunden?

Es steigert sich. Zunächst greift er gar nicht ein und sieht nur zu. Und fragt sich nur laut, warum dieser andere so handelt, wie er es tut. Das aber steigert sich immer weiter, auch in Zynik und Wut. Das aber gibt dieser anderen Figur noch einen Schub, und, wie ich höre, von außen auch noch eine weitere Spannung.

Wie finster wird es in dem Kellerloch?

Beschrieben wird diese depressive Auseinandersetzung. Die aber finde ich sehr erhellend. Gerade der zweite Teil mit den vier Freunden – und nicht nur der - hat eine hohe Lebendigkeit und auch Humor.

„Vordergründiges gibt es in diesem Stoff gar nicht“

Die Inszenierung hätte vor einem Jahr Premiere feiern sollen und wurde mehrfach verschoben. Wie ist es, sie jetzt wieder hochzuholen?

Man muss da geschmeidig bleiben. Wenn man eine Sache liegenlässt, sacken die Texte immer weiter. Man kommt zu einem anderen, auch erweiterten Umgang damit. Es geht doch jedem Schauspieler so: Man spielt eine Premiere, und nach etwa zehn Vorstellungen denkt man sich: „Ach, so läuft der Text, Hätte ich das mal zur Premiere gewusst…“

Ein Grund für die Verschiebung war jene Pandemie, die uns zeitweilig alle im übertragenen Sinne in ein Kellerloch verbannt hat. Hat das die Perspektive noch einmal verändert?

Da kommen wir wieder zum Anfang: Das Vordergründige gibt es in diesem Stoff gar nicht. Genau so, wie uns die Psychologie in „Schuld und Sühne“ immer betreffen wird, völlig unabhängig von der historischen Situation, gilt das auch hier, ob nun Amerika untergeht oder Russland explodiert: Die Prozesse des Inneren, die in dieser Erzählung beschrieben werden, die bleiben.

Von Stefan Gohlisch