Doris Dörrie: „Nicht verzagen, einfach machen“

Hannover

Es war höchste Zeit: Das Kino im Künstlerhaus widmet der aus Hannover stammenden Regisseurin Doris Dörrie (64) eine Werkschau. Die 64-Jährige kommt zur Eröffnung und liest tags drauf aus ihrem neuen Buch „Leben, Schreiben, Atmen“. Ein Interview.

Ihre Werkschau in Hannover startet mit „Grüße aus Fukushima“ ...

... und was ich sehr schön finde, – und das war eine Anregung von mir –, ist, dass Tadashi Endo aus Göttingen dazukommt und seine Performance „ Fukushima Mon Amour“ tanzt. Wir haben viel miteinander zu tun gehabt, weil er in „Kirschblüten – Hanami“ die Choreografie gemacht hat und mittanzt, weil wir Opern zusammen gemacht haben und so weiter.

Wie verhalten sich Film und Tanzperformance zueinander?

Es sind unabhängige Kunstformen, die das selbe Ereignis zum Ausgang hatten. Dieses aber auch allein schon deswegen anders spiegeln, weil Tadashi Endo Japaner ist und ich Deutsche bin.

„Lieber hin statt weg“

Ist Ihnen der Fukushima-Film besonders nah?

Ja. Ich wundere mich auch im Nachhinein, dass wir uns das getraut haben: Niemand jemals hat einen Spielfilm gedreht in dieser Zone. Zum Glück haben wir es auch gut überstanden. Wir hatten aber auch gut recherchiert vorher, jeden Tag die radioaktiven Werte gemessen, wir waren sehr gut vorbereitet.

Warum haben Sie sich zu dem Film entschlossen?

Damals kamen drei Katastrophen zusammen: das Erdbeben, der Tsunami und die Akw-Katastrophe. Und das hat mich sehr erschüttert, weil ich Japan ja auch sehr gut kenne und das Gefühl hatte, wie viele Ausländer aus Angst und Sorge Japan verlassen und auch im Stich gelassen haben. Da dachte ich, ich versuche doch lieber die andere Bewegung: hin statt weg.

Lesen Sie hier: Filmkritik zu „Grüße aus Fukushima“

Wie wichtig ist es Ihnen, Weltgeschehen künstlerisch zu verarbeiten?

Bei „ Fukushima“ ging es schon auch darum, dass dies keine Erfahrung ist, die nicht überall auf der Welt ständig Menschen erfahren – auch meine Elterngeneration, die auch alles verloren haben und vor dem Nichts standen wie die Menschen in diesem Film. Der hat schon auch etwas mit deutscher Geschichte zu tun: dass von einem Moment auf den nächsten alles verschwunden sein kann.

Was auch von hoher Aktualität ist.

Ja, durchaus.

Lesen Sie hier: Am Strand von Fukushima darf wieder gebadet werden

„Man kann niemanden zwingen“

Sollte man denjenigen, die gerade gar nicht über Fluchtursachen nachdenken wollen, einen Film wie diesen ins Stammbuch schreiben?

Ach, man kann niemanden zwingen, einen Film zu sehen. Man kann auch niemanden zwingen, Einsichten zu haben. Man kann niemanden zwingen, die eigene Dummheit zu überwinden. Leider nicht. Aber man kann als Künstler versuchen, immer wieder Dinge zu erzählen, die vielleicht irgendwann doch durchsickern. Der stete Tropfen höhlt den Stein – das ist die Hoffnung. Denn wenn es keine Chance gäbe, den anderen zu erreichen, könnten wir gleich aufhören.

Sie kommen auch zu einer Lesung aus Ihrem Buch „Leben, Schreiben, Atmen“. Man ahnt bei dieser Reihung, dass Ihnen alles gleichermaßen wichtig ist.

Wichtiger als das Atmen ist, glaube ich, nichts (lacht). Aber was Schreiben mir bedeutet, versuche ich in dem Buch zu beschreiben, zum einen durch Geschichten, die sehr autobiografisch sind und als Beispiel dafür dienen sollen, dass wirklich jeder schreiben kann und sollte. Denn Schreiben – das weiß ich, weil ich in aller Welt Schreiben unterrichte – kann sehr beglückend sein. Darum gebe ich, das zum anderen, auch Anleitungen.

„Schreiben ist beglückend“

Was macht Schreiben beglückend?

Wenn man sich intensiv damit auseinander setzt, führt es einem den Reichtum des eigenen Lebens vor Augen. Diesen Reichtum aufzublättern und festzustellen, was man an unendlich vielen Eindrücken auf dieser großen Festplatte, dem Gehirn, gespeichert hat, an Glücksmomenten, aber auch an Schmerz, das ist beglückend.

Lesen Sie hier: Doris Dörrie erhält Ophüls-Ehrenpreis 2018

Und am Ende steht Selbsterkenntnis?

Es ist eine Vergewisserung des eigenen Lebens: dass man hier war und hier noch ist. Und das ist wichtig, gerade da es einen immer mehr wegträgt in digitale Welten: dass wir gerade hier in diesem Moment da sind.

Von Ihnen stammt der Satz „Schreiben heißt die Welt einatmen“. Um in dieser Analogie zu bleiben: Was heißt denn dann ausatmen?

Einzuatmen bedeutet, dich immer wieder mit der Welt zu verbinden. Und das Ausatmen kann dann bedeuten, innezuhalten und sich auch mit dem Anderen zu verbinden. Das würde uns schon helfen in diesem unendlichen Hassgetöse, dem wir ausgesetzt sind. Das ist wahnsinnig mühsam, weil man manchmal auch gerne aus der Haut fahren würde.

„Mein Blick auf die Welt“

Was kann Schreiben, was Filmemachen nicht kann?

Es beruht viel mehr auf der eigenen Wahrnehmung. Wenn ich einen Film drehe, arrangiere ich mir alles schon so, wie ich es wahrnehme, und doch besteht es, wenn Sie so wollen, aus Fertigteilen: Ein Stuhl ist ein Stuhl, ein Vogel ein Vogel, eine Person eine Person. Im Schreiben kann ich sehr viel präziser meinem Blick auf die Welt nachspüren als bei einem Film. Diese große Subjektivität macht den Unterschied aus.

Was raten Sie jemandem, der sagt, er könne überhaupt nicht schreiben?

Das Buch zu lesen. Das ist wirklich der Grund, dass ich es geschrieben habe: Ich kann mit ein paar Tipps wirklich jedem auf der Welt Schreiben beizubringen. Ich habe es Kartoffelbauern in Bhutan beigebracht, Patienten, Gefangenen, Studenten ... Nicht verzagen, einfach machen. Es wäre doch jammerschade, wenn wir wieder weg sind, ohne wirklich gemerkt zu haben, dass wir da sind.

Werkschau und Lesung

Am 24. September 2019 startet im Kino im Künstlerhaus die Doris-Dörrie-Werkschau. Bis zum 16. Dezember werden 15 ihrer Filme zu sehen sein.

Zum Auftakt gibt es „Grüße aus Fukushima“ von dem bekennenden Japan-Fan, eingeleitet von dem Tanzsolo „ Fukushima Mon Amour“ des Bhuto-Tänzers Tadashi Endo. Dörrie ist anwesend. Los geht es um 19.30 Uhr. Karten kosten zehn, ermäßigt acht Euro.

Am 25. September liest Dörrie ab 19.30 Uhr im Literaturhaus aus ihrem jüngsten Buch „Leben, Schreiben, Atmen“ (Diogenes, 288 Seiten, 18 Euro). Karten kosten zwölf, ermäßigt sechs Euro.

Von Stefan Gohlisch