Man hatte den hannoverschen Kleinkunstsommer schon abgeschrieben. Nun gibt es ab Dienstag – im Gartentheater und unter den geltenden Sicherheitsbestimmungen – das „Best of Kleines Fest“. Zum Auftakt ist Publikumsliebling Sascha Korf (52) dabei. Im Interview erzählt der Improvisationskomiker, wie sehr er sich darauf freut.

Wie ist es Ihnen in den vergangenen Monaten ergangen?

Ich habe die Bühne schon vermisst, aber es war trotzdem okay für mich. Ich habe die Zeit genutzt, um innere Ruhe zu finden und mich zu erden, und ich habe in der Zeit viel für andere Kollegen geschrieben. Ich weiß, dass es Kollegen gibt, denen diese Zeit wirklich zugesetzt hat; bei mir ging es tatsächlich. Das Einzige: Ich habe jeden Tag gekocht, und es gab jeden Tag ein Weinchen. Das sieht man auf der Waage (lacht). Jetzt muss ich Sport machen, Sport, Sport, Sport ...

Wieder zum Yoga, wovon Sie vergangenes Jahr beim Kleinen Fest erzählten?

Ja, genau ...Aber es gibt natürlich auch eine Menge anderen Stoff aus dieser Zeit, von dem man erzählen kann: wie das ist, zum ersten Mal mit Maske einzukaufen, zum Beispiel.

Wie viele Auftritte sind Ihnen weggefallen?

Weggefallen sind um die 25. Ich hatte vier insgesamt, zwei in Mix-Shows und zwei im Autokino.

„Ich bin dafür zu emotional“

Wie haben Sie das wahrgenommen?

Für mich ist das nichts. Ich brauche den Kontakt zum Publikum; ich muss die Leute kennenlernen. So, wie ich mit den Leuten spreche, so baut sich meine Show auf und auch mein Vertrauen in die Show. Im Autokino kann ich sie nicht einmal sehen, so bemüht die Menschen auch waren mit ihren Hupen und Lichthupen. Ich finde es schön, dass es diese Möglichkeit aufzutreten gibt und dass so die Kultur erhalten bleibt. Es gibt auch Kollegen, die damit gut klar kommen. Ich gehöre nicht dazu.

Improvisation mit dem Publikum – Ihre Spezialität – ist vermutlich auch schwierig, oder?

Absolut. Man spielt größtenteils in einen luftleeren Raum. Es hat etwas Antiseptisches. Aber wie gesagt: Das geht wohl fast nur mir so, weil ich so sehr auf die Interaktion mit dem Publikum setze. Ich bin dafür zu emotional.

Manche Kollegen erzählen, sie hätten Schwierigkeiten, ihren üblichen Sprachrhythmus umzustellen, weil Kunstpausen für die Lacher im Autokino wegfallen ...

Genau so ist es.

„Das werden tolle, tolle drei Tage“

Nun können Sie ein paar Tage lang wieder richtig live spielen, im Gartentheater in Hannover. Freuen Sie sich darauf?

Total. Ich freue mich tierisch auf die Leute in Hannover. Ich finde es phänomenal, dass das Kleine Fest diese Nische gefunden hat. Ich freue mich auf meine Kollegen. Ich freue mich auf Harald und Ghita (die Veranstalter Harald Böhlmann und Ghita Cleri, d.Red.) und auf die ganzen Leute backstage. Das werden tolle, tolle drei Tage.

Werden Sie Nummern mit dem Publikum spielen?

Es wird niemand auf die Bühne geholt; ich werde auch nicht nach unten ins Publikum gehen. Der Abstand wird vollständig gewahrt, übrigens auch hinter den Kulissen. Dazu sind wir streng angehalten und passen auch von uns aus auf. Natürlich werde ich mit den Leuten kommunizieren, aber es muss sich niemand Sorgen machen, sich nach vorne zu setzen, weil ich da bin. Ich werde mir nicht einmal Käsewürfel holen.

„Diese schöne grüne Stadt genießen“

Aber dass Sie sich bei den Picknickkörben Ihrer Besucher durchprobieren, ist doch schon legendär.

Ja, darauf werden wir wohl diesmal verzichten müssen.

Sie kennen Hannover inzwischen gut. Was werden Sie in Ihrer freien Zeit machen?

Natürlich werde ich ein bisschen etwas mit den Kollegen unternehmen, vielleicht in die Eilenriede oder zum Maschsee gehen. Ich würde gerne mal wieder in den Zoo, wenn das irgendwie geht, und einfach ein bisschen diese schöne grüne Stadt genießen.

Das „Best of Kleines Fest“ läuft vom 14. Juli bis 3. August. Jeden Tag gibt es zwei Vorstellungen, ab 17.30 und ab 20.15 Uhr. Alle drei Tage wechselt das Programm. Den Auftakt bestreiten Sascha Korf, Frank Fischer, Helge und das Udo sowie Murzarella. Alle Veranstaltungen galten binnen Stunden als ausverkauft. Nun gibt es – wegen Rückläufen und Doppelbuchungen – doch wieder Restkarten: an der Vorverkaufskasse im Künstlerhaus. Mehr Informationen finden Sie hier.

Von Stefan Gohlisch