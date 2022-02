Hannover

Die „Sunnyside“-Tour von Axel Bosse (41) und damit auch das Hannover-Konzert sind erneut verschoben worden. Warum er trotzdem auf der sonnigen Seite des Lebens steht, erzählt der Deutschpopper aus Braunschweig im NP-Interview.

Wie ist es Ihnen ergangen die letzten Monate?

Den Umständen entsprechend ziemlich gut. Ich habe 2021 recht viel gearbeitet, habe im Sommer coronakonform fast 45 Konzerte gespielt, habe eine neue Platte herausgebracht und auch ganz viel darüber geredet.

Allein drei Konzerte fanden in Hannover statt – wenn man das bei der Fridays-for-Future-Demo dazuzählt.

Natürlich zähle ich das mit. Dreimal. Nicht schlecht.

Engagiert: Bosse bei seinem Konzert auf der Fridays-for-Future-Kundgebung auf dem hannoverschen Opernplatz. Quelle: Nancy Heusel

Ist das die gute alte Braunschweig-Hannover-Städtefreundschaft?

Auf jeden Fall. Und wenn sich meine Fans aus Braunschweig und Hannover näher kennenlernen, ziehen sie gemeinsam nach Peine (lacht). Nein, ich bin da nicht so. Ich spiele immer gerne in Hannover, und ich weiß, dass ganz viele Leute aus Braunschweig kommen. Habe ich früher genauso gemacht.

„Alles Andere wäre Heulen auf hohem Niveau“

Beim einen Hannover-Konzert wurden Corona-Spürhunde getestet – eines von vielen erstaunlichen Konzepten in jenem Jahr. Gab es noch etwas, das das toppt?

Das Drumherum war auf jeden Fall interessant – und erstaunlich, dass es funktioniert hat. Das Konzert selber war ja ein ganz normales Konzert, wenn auch mit Abständen, woran ich mich zu dem Zeitpunkt aber schon gewöhnt hatte. Am strangesten waren die Strandkorb-Konzerte. Ich weiß noch, in Mönchengladbach standen 3400 Strandkörbe in einem großen Stadion. Von der Bühne, die auch noch 14 Meter hoch war, war das schon gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man dann spielt und alle sich freuen, kann man nur der Branche dankbar sein, dass sie so viele gute Ideen hat. Es war auch wichtig, dass die Leute hinter der Bühne – ich denke da an unseren Busfahrer oder unsere Lichtfrau – endlich wieder in Lohn und Brot kamen.

Geht an Ihnen eine Zeit wie diese finanziell spurlos vorüber?

Überhaupt nicht. Ich bin jetzt 41, habe eine Familie. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht wie alle anderen auch, bis zur Frage: Ist das überhaupt noch der richtige Beruf? Aber letztlich ist das die alte Sorge, die man sich einkauft, wenn man Musiker wird, und darin bin ich ein alter Hund. Ich weiß, wie das ist, wenn man mal zwei Jahre lang nichts verdient. Und dafür lief es für mich die vergangenen zehn Jahre einfach zu gut, als dass ich mir persönlich Sorgen machen müsste. Mir ging es eher um die Leute, mit denen ich unterwegs bin, und die ganze Branche. Alles Andere wäre Heulen auf hohem Niveau.

„Irgendwie mache ich schon immer Lockdown-Lieder“

Worin Sie offenbar auch Erfahrung haben, ist der Umgang mit der Isolation, wenn man sich Lieder wie „Vom Ende der Einsamkeit“ anhört – das angeblich schon vor der Pandemie entstand ...

Ganz genau. Zwei Songs, „Nebensaison“ – eigentlich auch so ein Lockdown-Lied – und auch „Vom Ende der Einsamkeit“, waren schon vorher fertig. Ich war auch ganz froh darum: Denn im Lockdown selbst wollte ich keine Lieder über Einsamkeit schreiben. Aber mir ist irgendwann klar geworden: Irgendwie mache ich schon immer Lockdown-Lieder: Es ging bei mir schon immer um Einsamkeit, aber auch um Hoffnung, da wieder rauszukommen. „Wartesaal“ zum Beispiel war, glaube ich, das totale Lockdown-Album.

Und das ist von 2011. Es gibt Kraft, solche Lieder zu hören.

Das ist ihr Hauptauftrag und auch der Grund, warum ich Musik nicht nur gerne höre, sondern auch mache. Sie nimmt einen mit, wie auch Theater oder ein gutes Buch. Nur gibt es bei ihr noch Klänge zu den Wörtern dazu. Und wenn ich selber in einem Album drin bin, weil ich an ihm arbeite, ist es völlig egal, was draußen passiert. Zugegeben: Dann ist man auch einigermaßen asozial. Aber darum konnte ich auch gut mit dem Lockdown umgehen: weil ich sowieso schreiben wollte.

Komponier’, als wär’s das letzte Lied?

Ja, meinetwegen. Man muss sich da schon voll reinhängen. Es ist manchmal verdammt schwierig, ein Lied zu schreiben. Ideen kommen nur, wenn man dafür wirklich eine Leidenschaft hat.

„Ansonsten: große Vorfreude!“

Das Album, das entstanden ist, „Sunnyside“, ist fast programmatisch strahlend, eines, das selbst negative Gedanken ins Positive wendet – Beispiel „Paradies“. War das ein Bedürfnis?

Grundsätzlich ist das ja immer eine Entscheidung. Auf meinem Album „Engtanz“ gehen fast alle Geschichten schlecht aus. Und diesmal habe ich gedacht: Ich will das nicht! Darum habe ich es auch „Sunnyside“ genannt. Selbst wenn es darum geht, dass gesellschaftliche Scheiße passiert, wie in „Paradies“, will ich, dass diese Brücke geschlagen wird vom Dunkel ins Licht. Und ich glaube, so bin ich auch. Diesmal wollte ich einfach nicht, dass es schlecht ausgeht.

Wird es dann auch gut? Man kennt ja diesen Effekt, wenn man sich vor den Spiegel stellt und sich zwingt zu lächeln, wird man wirklich etwas fröhlicher.

Naja, bei mir ist das ein bisschen anders. Selbst wenn ich ein Lied singe, das schrecklich ausgeht, freue ich mich, weil es in mir etwas auslöst. Hauptsache, es trifft mich irgendwie. Wenn das gelingt, sollte man sich immer einen kleinen Rotkäppchen aufmachen.

Nun leben wir in einer seltsamen Zwischenzeit: Das Album ist schon längere Zeit draußen, die Tour, um es vorzustellen, verschoben. Wie vertreiben Sie sich die Zeit, und wie blicken Sie voraus?

Ich schreibe tatsächlich wieder. Zwischendurch hatte ich mich mal mehrere Tage lang mit der Band getroffen. Es gibt viel zu tun. Ich erarbeite das Bühnenbild für die Tour. Aber ich kann mir das alles gut einteilen. Ansonsten: große Vorfreude!

Bosse live: am 15. September in der Swiss-Life-Hall (ehemals 28. November 2021 und 20. April 2022). Karten (49,50 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch