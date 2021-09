Hannover

Mit der Uraufführung „Vater unser“ nach dem preisgekrönten Roman von Angela Lehner startet die Spielzeit des Jungen Schauspiel. Wir sprachen mit Darstellerin Viktoria Miknevich und Regisseurin Hannah Gehmacher über die Geschichte einer jugendlichen Psychiatrie-Patentin, die sich als sehr unzuverlässige Ich-Erzählerin erweist.

Wer hat denn dieses böse kleine Buch angeschleppt?

Viktoria Miknevich: Das frage ich mich auch (lacht).

Hannah Gehmacher: Ich war‘s. Ich habe es gelesen und gedacht: Daraus muss man doch mindestens eine Lesung machen. Ich finde es wahnsinnig toll. Es gibt wenige Bücher, die mich derartig mitgenommen haben und einen derartig in der Schwebe lassen.

Und was hat Sie gereizt, es auf die Bühne zu bringen?

Gehmacher: Erst einmal das unzuverlässige Erzählen. Ich fand es wahnsinnig interessant, das zu inszenieren. Die Themen sind es auch. Und als Österreicherin hat mich eben auch diese österreichische Stoff interessiert.

„Der Stoff an sich ist sehr österreichisch“

Wie österreichisch wird es denn? In dem Buch geht es schließlich unter anderem auch um das Jörg-Haider-Kärnten.

Miknevich: Allein durch mich und meine Sprache wird es weniger österreichisch. Es gibt dort auch Begriffe, die kannte ich gar nicht. Aber ich war jetzt im Sommer in Wien. Die Musikerin, Sarah Dragovic, ist auch Österreicherin. Und so hat sich in meinem Kopf inzwischen eine Blase gebildet, aus der heraus ich eine Annäherung wagen kann. Der Stoff an sich ist österreichisch, der Humor ist es. Ich war selten so traurig bei einem Buch – musste zum Teil aber auch beim Lesen laut auflachen. Auch das Religiöse ist sehr österreichisch.

Der Roman: „Vater unser".

Die Vorlage Eva Gruber wird in die Psychiatrie eingewiesen. Sie habe eine Kindergartenklasse erschossen, behauptet sie. Zweifel sind angebracht. Denn die jugendliche Österreicherin erweist sich als sehr unzuverlässige Erzählerin, die sich unter anderem mit bösem Humor gegen ihre Traumata wehrt. Die Wahl-Berlinerin Angela Lehner, gebürtig aus Klagenfurt, vermengt in „Vater unser“ (Hanser, 284 Seiten, 22 Euro) ein Psychodrama mit einer Familiengeschichte und Bezügen zu Zeitgeschichte und Religion. Dafür gewann sie unter anderem den Debütpreis des Österreichischen Buchpreises.

Es wirkt ein wenig anachronistisch.

Miknevich: Zum Teil konnte ich das gar nicht nachvollziehen. Ich weiß noch sehr genau: Als man mir als Kind gesagt hat, dass Gott alles sieht, hat mich das gegruselt. Und hier ist das wirklich so: Erst kommt die Familie und als nächste Instanz auch schon die Kirche. Damit setzt sich die Eva aus dem Roman sehr mutig auseinander, weil sie so eine kämpferische Natur hat. Sie erzählt all diese Sachen aus ihrer Kindheit, aber sie bekommen bei ihr immer eine doppelte Bedeutung.

„Man mag sie einfach“

Wie gehen Sie mit ihrem unzuverlässigen Erzählen um? Haben Sie eine zuverlässige Erzählung im Kopf?

Gehmacher: Ja. Ich weiß ziemlich genau, was passiert ist und was nicht. Aber das werde ich jetzt nicht erzählen.

Miknevich: Das sollten wir auch nicht. Das wäre schade. Ich spüre beim Spielen vor allem, was wahr ist. Hannah schaut von außen drauf, und es ist schön, wenn sich das trifft. Für mich ist vor allem eine sehr starke Figur.

Ist sie das? Mir kam sie manchmal auch ein bisschen wie eine Angstbeißerin vor, aus einem großen Verletztsein heraus.

Miknevich: Wir treffen ja sehr oft Menschen, denen man nicht hinter die Fassade schauen kann.

Gehmacher: Sie lässt es aber irgendwann zu.

Miknevich: Ja, und da mischt sich diese Verletztheit mit ihrer Kraft, ihrer draufgängerischen Ader und ihrem Humor. Das ist überhaupt kein Widerspruch: Man kann sehr stark sein und zugleich sehr verletzlich.

Man kann aber auch sehr verletzt sein und sich eine starke Hülle antrainiert haben …

Gehmacher: Und auch das würde ich nicht als eine Schwäche empfinden, sondern als Mechanismus, mit Verletzungen umzugehen und in dieser Welt zu funktionieren.

Miknevich: Sie ist eine sehr komplexe Persönlichkeit, die traumatische Erfahrungen gemacht hat und sich zum Teil selbst gerettet hat. Hätte sie diese Erfahrungen nicht gemacht, wäre sie wahrscheinlich eine Hollywood-Diva (lacht). Nein, sie ist eine ganz tolle Frau, die mit bestimmten Sachen umgehen muss. Denen setzt sie Kraft, Humor und Lebenswillen entgegen, und deswegen schaut man ihr, glaube ich, sehr gerne zu.

Gehmacher: Man mag sie einfach. Das macht das Ganze natürlich auch schwierig, denn manches, was sie sagt und tut, ist krass heftig.

„Diese Einsamkeit auf der Bühne ...“

Ist der Abend ein Monolog?

Miknevich: Wir sind ja zu zweit. Sarah macht Musik und hat auch kurze Textsequenzen. Aber im Grunde ist es ein Monolog, der aufgespalten ist auf zwei Menschen, die unterschiedliche künstlerische Mittel zur Verfügung haben, die selbe Geschichte zu erzählen.

Gehmacher: Das ist das Spannende: Auch Sarah ist Eva Gruber, aber in einem anderen Stadium, eine Person, die schon alles weiß und ganz anders auf die Geschichte schaut.

Miknevich: Es ist schon schade, dass man sich auf der Bühne nicht selbst sieht … Wobei: Diese Einsamkeit auf der Bühne, die macht auch die Welt von Eva aus. Sie dreht sich nunmal sehr um sich selbst. Und ich erzähle alle anderen Figuren auch; sie vereint ja auch all diese Menschen in sich. Und es ist die Kunst, in jedem Moment das Publikum zu überzeugen, dass das, was ich und was Eva erzählt, die ganze Wahrheit ist.

Wie hart wird es? Wir leben bekanntlich in einer Zeit, in der viele junge Menschen auf therapeutische Hilfe angewiesen sind.

Gehmacher: Es ist, glaube ich, schon wichtig, dass das Publikum weiß, dass bestimmte Dinge angesprochen werden, Suizid zum Beispiel oder Essstörungen und Vergewaltigung, damit niemand im dunklen Theatersaal sitzt und wie vor den Kopf gestoßen ist.

Miknevich: Es geht natürlich auch um Sexualität; das ist nunmal ein wichtiges Thema bei 15-Jährigen. Ich versuche, ganz nah am Publikum zu sein. Ich habe mir die Frage gestellt, wie hart dieser Stoff ist. Das beschäftigt mich sehr. Aber was der Autorin Angela Lehner gelungen ist, ist die Mischung aus ernsthaften Themen und großen Leichtigkeit. Humor, Kämpfen, Freundschaft – darum geht es. Natürlich kann es sein, dass man den Saal verlässt und sich noch lange mit dem Stoff beschäftigt. Aber wollen wir nicht genau das erleben im Theater?

Das Gute an Theater ist ja, dass man danach noch drüber sprechen kann.

Gehmacher: Und ich glaube, das muss man auch nach diesem Abend.

Miknevich: Das Leben besteht nun einmal aus Widersprüchen, und dies ist ein Abend, an dem das sehr klar wird. Und wenn man sich dem stellt, kann man entweder scheitern oder eine Menge über sich selber lernen.

Die Premiere von „Vater unser“ im Ballhof Zwei am 30. September gilt als ausverkauft (eventuell Restkarten). Weitere Termine: 8. und 17. Oktober.

Von Stefan Gohlisch