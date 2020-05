Ute Lemper trifft Marlene Dietrich

Hannover

Als man ihr 1987 den französischen Theaterpreis Moliére verlieh und als „neue Marlene Dietrich“ feierte, entschuldigte sich Ute Lemper noch bei dem Hollywoodstar aus Deutschland. Nun veröffentlicht die heute 56-jährige Lemper das Album „Rendezvous with Marlene“, das auf ihrem Stück über die Dietrich basiert. Ein Interview.

Wie geht es Ihnen in New York?

Anzeige

Es wird in den Medien immer sehr sensationsheischend dargestellt, und in den Krankenhäusern ist vermutlich die Hölle los. Aber davon merkt man hier nichts, denn die Stadt ist total still. Es ist kaum Verkehr. Die Straßen sind unglaublich leer. Die Menschen bleiben zuhause, kochen viel und trinken viel Alkohol (lacht).

Weitere NP+ Artikel

Immerhin besser als Donald Trumps berüchtigtes Desinfektionsmittel ...

Naja, er redet natürlich, wie er denkt. Bei ihm gibt es keine Schere im Kopf. Er muss einfach mal aufhören loszuplappern. Und dass man sich Desinfektionsmittel spritzen soll, hat er so nie gesagt, sondern ob man in der Richtung forschen müsse.

„Der Zauber der Bühne fehlt“

Wir wirkt sich Corona auf Ihre Arbeit aus?

Es ist alles abgesagt. Mein letztes Konzert war am 14. März in Brüssel. Dann bin ich sofort zurück in den Flieger. Zum Glück: In der selben Nacht sagte Trump, wir streichen alle Flüge, die aus Europa kommen. Und er hat anfangs auch nicht hinzugefügt, dass das für Residents nicht gilt. Seitdem habe ich keine Konzerte mehr, alles abgesagt: zehn Tage Paris, Wuppertal, Schweiz, Griechenland, New York, Irland, England ... Es ist ja bei allen so. Und in Deutschland werden Künstler zumindest ein bisschen vom Staat unterstützt; hier in Amerika kannst du das vergessen. Ich persönlich kann mich nicht beschweren; ich bin finanziell abgesichert.

Sie haben einen unlängst Livestream gemacht.

Ja, in die Carnegie Hall von zuhause aus. Das war sehr aufwendig in der Vorbereitung, wurde auch von hunderttausenden Menschen in der ganzen Welt gesehen und war sehr aufregend.

Fehlt Ihnen da nicht der Applaus?

Ach, der Applaus – nein, eher die Stimmung, der Kontakt, der Zauber der Bühne. Der Applaus ist da nur das Icing on the Cake. Aber es ist okay. Wissen Sie: Wenn man etwas sehr vermisst, liebt man es anschließend umso mehr. das halte ich durch. Das Publikum kann seinen Hunger auf Kunst derzeit ja auch nicht stillen.

Lesen Sie hier: Ute Lempers „Rendezvous mit Marlene“ in Hannover

„Sie war eine unglaublich emanzipierte Frau“

In diese Zeit hinein veröffentlichen Sie ein neues Album. Es geht, heißt es, auf eine lebenslange Auseinandersetzung mit Marlene Dietrich zurück ...

Das stimmt so nicht. Natürlich habe ich von Beginn meiner Karriere an Lieder Friedrich Hollaender gesungen, der den „Blauen Engel“ geschrieben hat. Dass sie in meinem Repertoire waren, hat nicht direkt mit Marlene Dietrich zu tun. Aber im Laufe der Jahrzehnte bin ich oft mit ihr verglichen worden. Das war immer eine Ehre, und trotzdem fühlte ich mich künstlerisch, ästhetisch und stilistisch immer auf einer anderen Ebene.

Was schätzen Sie an ihr?

Ich habe sie immer für ihre Zivilcourage bewundert. Sie war eine unglaublich emanzipierte Frau. Aber mich mit ihr zu vergleichen, war eine Stereotypisierung. Meine Karriere hat international begonnen und nicht in Deutschland. Ich fand sie künstlerisch immer sehr stilisiert. Und ich komme ja aus der Generation des Jazz, des Jazzrock und des R’n’B. Ella Fitzgerald, Joni Mitchell, Joan Armatrading ... Das waren meine Heroes. Ab und zu hat es sich natürlich tangiert, Marlenes und mein Repertoire.

Das Cover: Ute Lemper "Rendezvous with Marlene" Quelle: Jazzhaus Records

Als was für eine Frau haben Sie sie wahrgenommen?

Sie war eine wahnsinnig emanzipierte Frau in Zeiten, in denen Frauen nicht emanzipiert sein durften. Sie war Herr ihres Lebens. Sie war ein freier Geist; sie war gebildet. Sie konnte mit den Großen der Welt auf Augenhöhe sprechen, von Hemingway bis Gorbatschow. Das haben die Männer gemocht.

Sie kommt aber auch einer kurzen Zeit zwischen den Kriegen, in denen Frauen emanzipierter sein konnten als in den dunklen tausend Jahren danach und den darauf folgenden Jahrzehnten.

Das hat ihr sicherlich geholfen: die Weimarer Republik, das Bauhaus, die neue Freiheit, dass Frauen anders reden und sich anders kleiden durften. Ihre ersten Hosen trug sie in der Weimarer Republik – und als sie 1948 nach Paris zurückkam und ihre Hosen tragen wollte, wollte der französische Polizeipräsident sie verhaften. Sie hatte auch eine natürliche Dreistheit, die ihr ein Leben lang geholfen hat.

Lesen Sie hier: Auf Besuch bei Ute Lemper in New York

„Ich ahme sie gar nicht nach“

Und wie kam es jetzt zu dem Album?

Vor zwei, drei Jahren bekam ich gleich mehrere Offerten zu Theaterstücken und einem Film über Marlene Dietrich. Das waren fürchterliche Stereotypisierungen ihrer Person. Da habe ich die Skripte neu geschrieben, habe recherchiert und schließlich gesagt: „Schluss jetzt! Ich schreibe meinen eigenen Abend. Ich fühle mich jetzt dazu bereit. Und mein Weltenbummlertum habe ich lange genug in der Tasche, dass ich auch diese Entwurzelung spüren kann.“ Und jetzt erzählt mein Stück die Geschichte, von der ich meine, dass sie über Marlene erzählt werden sollte. Das Album ist eine sehr eklektische Zusammenstellung all ihrer musikalischen Lieben.

Wie haben Sie sich die zu eigen gemacht?

Ich singe es nicht in ihrem Stil. Ich ahme sie gar nicht nach. Ich habe es so interpretiert, wie ich es fühle. Es ist ein intuitiver Prozess, der basiert auf 35 Jahren Erfahrung. Wir haben live aufgenommen, nur wenig editiert. Nichts ist programmiert. Alles hat eine organische Musikalität.

Wie haben Sie die Lieder ausgewählt?

Ich habe entlang der Geschichte, die ich erzähle, ausgewählt. Es gibt von dem Stück zwei Versionen, die internationale, die hier in New York entstanden ist und mit der ich in vielen Ländern aufgetreten bin, und die deutsche, die mehr deutsche Lieder enthält. Auf das Album habe ich jetzt alle getan, 20 Stück – es hätte auch ein Doppelalbum werden können. Ich wollte auch so eine Art Quintessenz dessen haben, wo ich musikalisch gerade stehe.

„Sie war vor allem ein Hollywood-Star, kein deutscher Star“

Wie wird Marlene Dietrich in anderen Ländern erinnert? In Deutschland ist sie – inzwischen – eine Ikone.

Man erinnert sie anderswo mehr als in Deutschland. Sie wird wahnsinnig geliebt. Sie war – das darf man nicht vergessen – vor allem ein Hollywood-Star, kein deutscher Star. Das war sie nur kurz, mit dem „Blauen Engel“. Und als die Deutschen sie zurück haben wollten, ist sie eben nicht zurückgekommen. Ihr Name ist ganz groß in den USA; die Amerikaner haben sie geliebt. Nicht so die junge Generation. Aber die ist auch so schnelllebig, dass sie schon eine Madonna nicht mehr kennt. Sie ist ein internationaler Star. Und auch wenn die Deutschen sie jetzt wieder zu einer Berliner Ikone machen, hat sie zu ihren Lebzeiten nur Ablehnung erlebt.

Es hat sich gedreht.

Ja, aber für sie zu spät. Als sie 1992 starb, haben ihr die Franzosen eine Riesengedenkfeier bereitet in der Pariser Madeleine. Als ihr Sarg nach Deutschland überführt wurde, musste die geplante Gedenkfeier im Deutschen Theater wegen Protesten von Neonazis abgesagt werden. Das hat sich erst – wie vieles – geändert mit dem Millennium, dem Jahrtausendwechsel, und Deutschland hat sich geöffnet – auch für eine andere Erkenntnis aus der Geschichte.

„Wir haben viel gelernt in diesem Jahrhundert“

Wenn Sie heute auf ihre Lieder schauen: Welches sind Ihre Favoriten?

Es sind alles Lieblingslieder. „ Lili Marleen“ ist natürlich essenziell. Wenn „Ruins of Berlin“ auf der Bühne kommt, bekomme ich immer noch Gänsehaut. „ Marie Marie“ singe ich gerne; es ist so transparent in seiner Traurigkeit.

Und wenn Sie die damaligen 20er Jahre mit unseren vergleichen: Welche Parallelen, welche Unterschiede sehen Sie da?

Es ist schon interessant. 100 Jahre sind vergangen, und wir haben uns endlich gelöst von den Konsequenzen des Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges. Auch wenn die Wunden der Trennung von Ost und West nach wie vor bluten, sind sie doch ein bisschen verheilt. Wir haben viel gelernt in diesem Jahrhundert. Die Frauen haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht, aber immer noch nicht genug. Wir haben uns global angenähert. Und die Corona-Krise wird das, denke ich noch verstärken: dass man sich international zusammentut. Aber es gibt nach wie vor Problemzonen und neue Feinde, die versuchen, uns den Frieden zu nehmen.

„Ach, jetzt kann ich zuhause sein“

Sie haben Hoffnung?

Überlegen Sie mal: Der Fall der Mauer kommt mir vor wie gestern. Es ist gerade einmal 75 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg endete. Man kann nur hoffen und beten, dass die Menschheit sich von diesen furchtbaren Fehlern des Herzens und der Seele befreit und sich entwickelt hat. Und vor diesem Hintergrund finde ich es interessant, wenn die Welt einfach angehalten ist und man herauskommt aus diesem ganzen Stress der Moderne. Ich glaube und hoffe, dass sich viele Menschen die Frage stellen, was sie wirklich zurückhaben möchten von dem Vor-Corona-Leben.

Haben Sie diese Frage für sich beantwortet?

Natürlich. Ich hatte mir oft so viel vorgenommen, dass ich Bauchschmerzen hatte und dachte: „Wie soll ich das durchstehen? Ich werde die Kinder so sehr vermissen. Warum so viel auf einmal?“ Und als alles stillstand, dachte ich: „Ach, jetzt kann ich zuhause sein und einfach abends mit meinen Kindern zusammen sein.“

Von Stefan Gohlisch