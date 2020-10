Hannover

The Screenshots waren eine Band von Avataren, gegründet von Internet-Künstlern mit den Pseudonymen Susi Bumms, Kurt Prödel und Dax Werner. Pünktlich zum zweiten Album „2 Millonen Umsatz mit einer einfachen Idee“ zeigen sie Gesicht. Ein Gespräch über analoges Glück und traurige Träume in Hannover.

Der Saga nach kommen die Screenshots aus Krefeld, haben sich aber auf Twitter kennengelernt. Sind Alben noch zeitgemäß?

Kurt Prödel: Das Krefeld-Ding ist ein Mythos; das werden wir auch noch publik machen. Wir verstehen uns als Kölner Band. Das ist der aktuelle Stand. Ich persönlich finde das Album nicht mehr zeitgemäß als Form. Aber in dem Genre, in dem wir sind, haben Marktanalysen ergeben, dass man eben doch noch ein Produkt braucht. Wir waren quasi gezwungen.

Es schlägt ja auch einen gewissen Bogen.

Dax Werner: Es fühlt sich auch für uns gut an, die Songs, die wir in einer gewissen Zeit gemacht haben, auf CD oder LP zu bannen oder auf Spotify hochzuladen. Dann hat man den Kopf wieder frei und kann neue Sachen machen.

Wie hören Sie denn Musik?

Werner: Wir streamen alle, haben weder Schallplatten- noch CD-Spieler. Wir können mit den Produkten, die wir anbieten, selber nichts anfangen.

„Wir mussten unsere eigenen Songs lernen“

Da Krefeld nunmehr entmystifiziert ist: Stimmt das mit dem Kennenlernen über Twitter?

Susi Bumms: Der Twitterteil stimmt. Wir sind einander gefolgt und haben Sachen gelikt. Kurt hatte irgendwann die Idee, Dax zu schreiben, weil er mitbekommen hatte, dass er Gitarre spielt und Lieder schreibt, hat die Idee gepitcht, und dann waren wir zwei Tage später im Probenraum.

In Krefeld?

Bumms: Tatsächlich.

Werner: Daher kommt das auch: Wir haben damals in Krefeld aufgenommen – und seitdem mit der Stadt nichts mehr zu tun. All unsere Produkte sind in Köln entstanden.

So ist das Album „Glaub’ an deine Träume, manche werden wahr“ – ja, genau, und The Screenshots hauen in „Träume“ einen Glückskeks-2.0-Spruch nach dem anderen raus, immer schön mit dem „Christian-Lindner-Swag“. Was die drei Musikanten auf „2 Millionen Umsatz mit einer einfachen Idee“ (Musikbetrieb R.O.C.K) vorlegen, ist so rotzfrech wie abgegessen, so amüsiert wie amüsant. Sie treten Social-Media-Heilsversprechen mit punktgenauem Punk in den Pöter – und legen ganz nebenher das beste deutschsprachige Album des Jahres vor.

Wie funktionieren die Screenshots als Band? Gibt es einen klassischen Übungsraum? Oder arbeiten sie digital?

Prödel: Einen Übungsraum hatten wir lange nicht. Aber als wir dann live spielen mussten, haben wir uns auch einen Probenraum angeschafft.

Werner: Bei uns war es auch umgekehrt als bei vielen anderen Bands: Bevor überhaupt der Gedanke bestanden hat, dass wir irgendwann einmal auf eine Bühne gehen, gab es die Musik schon. Und dann wurde es megastressig, die Songs überhaupt spielen zu lernen. Das waren ja alles Studioproduktionen. Wir mussten also unsere eigenen Songs lernen – hatten aber auch engagierte Fans, die uns geholfen haben.

Prödel: Das ist überhaupt kein Scherz. Ich habe wirklich schon online Texte von uns gesehen, die korrekter sind als das, was wir so spielen.

Sauber spielen kann jeder. Gerade bei Ihren Songs, die schön nach vorne rumpeln, darf eine Gitarre doch auch mal etwas schräger klingen.

Prödel: Wobei: Das ist ja eigentlich unser Verkaufsargument fürs Album. Was man da hört, ist quasi unser Leistungsmaximum.

„Texte entstehen manchmal wie ein internes Comedyprogramm“

War von Anfang klar, dass es diese Art von Musik sein würde?

Werner: Das hat sich beim ersten Mal gemeinsamen Musikmachens so ergeben. Darüber mussten wir gar nicht groß reden.

Prödel: Was uns trotz der unterschiedlichen Backgrounds vereint, ist, dass wir vorher alle in Bands gespielt haben, in denen, bevor man irgendetwas anderes gemacht hat, erst einmal viel nachgedacht wurde. Worüber, weiß ich heute nicht mehr. Aber das war das Dogma. Und wir wollten, dass dieses Nachdenken nicht mehr so wichtig ist, und dann entsteht diese Art von Musik vielleicht automatisch. Und es hängt wohl auch damit zusammen, dass dieses Genre keine gar zu hohen technischen Ansprüche an die Musiker stellt.

Mich hat diese Beschränkung ein wenig an Twitter erinnert, wo es ja auch auf die Reduktion ankommt.

Werner: Wenn die Mittel begrenzt sind, fällt es leichter, einen Anfang zu machen, als wenn man 412 verschiedene Farben auf der Palette hat und erst überlegen muss, was man mit denen anfängt.

Was aber – bei allem behaupteten Dilettantismus – auffällt, ist, wie präzise die Songs auf den Punkt kommen. Wie schreiben Sie? Wie schreiben Sie vor allem die Texte?

Werner: Es ist ein Prozess von uns Dreien. Das ist uns auch sehr wichtig. Es ist ein bisschen wie ein Writer’s Room. Und wenn eine Idee nicht so ist, dann geht man über zur nächsten.

Prödel: Texte entstehen manchmal wie ein internes Comedyprogramm. Man begibt sich in einen Rausch, dass man die Anderen entertainen möchte.

„Manchmal“ zum Beispiel klingt, als hätten Sie es darauf angelegt, sich eine Glückskeks-Floskel nach der anderen um die Ohren zu hauen. War es so?

Bumms: Es passiert wirklich so. Und wenn die anderen lachen, wird es genommen. Und wenn jeder die Zeile anders versteht, umso besser.

Werner: Die exemplarischste Zeile dafür ist „Mit harter Arbeit werden Träume wahr“ aus „Wir lieben uns und bauen uns ein Haus“. Da schüttelt es einen kurz, und dann wird demokratisch entschieden.

„Jetzt ist es auch gut, sichtbar zu sein“

Die Screenshots waren anfangs eine Band aus Avataren, auch anonym. Ihre Gesichter haben Sie erstmals vor ein paar Monaten gezeigt. Wie kam es zu dem Schritt?

Werner: Die Avatare waren in der Rückschau eine gute medientheoretische Rampe. Aber jetzt ist es auch gut, sichtbar zu sein.

Die meisten Menschen gehen derzeit ins Internet, viele zwangsläufig. Sie gehen den umgekehrten Weg. Ist das dieses berühmte Post-Internet?

Bumms: Dieses Post-Internet kommt ja daher, dass nicht wie in der Anfangszeit man selber seine Seiten bauen muss, sondern auf vorgefertigte Plattformen wie Twitter oder Instagram zurückgreift und schaut, was man dort machen kann. Das reizt uns schon.

Prödel: Wir haben Internet sehr intensiv verwendet. Aber auf Dauer macht das ziemlich müde und auch nicht unbedingt glücklich. Wenn man dann merkt, dass man mit so einer Band vor echten Menschen spielen kann, fragt man sich schon: Ist das nicht sinnvoller?

Nun dauert es noch ein paar Monate bis zur Tour. Haben Sie geplante Auftritte ausfallen lassen müssen?

Bumms: Zum Glück haben wir im Februar noch gespielt. Wir hätten auf Festivals auftreten dürfen, worauf wir uns sehr gefreut haben. Und die Tour wurde vom November aufs nächste Jahr verschoben.

„Auf Tweets tanzt niemand“

Was ist eigentlich in einem Drei-Minuten-Song besser zu sagen als in einem Tweet?

Werner: Es passt halt schon mehr rein. Und wir kommen zwar von Twitter, aber wir wollten jetzt keine Tweets vertonen. Was wir machen, meinen wir schon ernst.

Bumms: Auf Tweets tanzt auch niemand.

Werner: Da wäre ich mir auch nicht sicher ... Das Geile an Drei-Minuten-Songs ist, dass man eigentlich gar keinen Text schreiben muss. Zur Not hat man ein paar Wörter, und der Rest ist Musik.

Eine Textfrage habe ich als Hannoveraner aber doch noch. in „Für immer niemals da“ heißt es: „Die Ärzte in Hannover, ein cooles Mofa“. Was hat es denn damit auf sich?

Prödel: Endlich fragt jemand, und jetzt wird es kompliziert.

Werner: Aber es ist genau das, was wir vorhin beschrieben haben: sich gegenseitig entertainen. Irgendjemand hat „ein cooles Mofa“ gesagt, und das hat uns ungefähr eine Woche beschäftigt als Aneinanderreihung beschäftigt. Weil es so ziemlich der traurigste Traum ist, den man so haben kann, aber auch ein schöner.

Prödel: Es reimt sich erst einmal so geil. Also: nicht richtig gerade, aber dadurch geil. „Die Ärzte in Hannover“ und „ein cooles Mofa“ ... Ich weiß nicht, das steht für sich. Alles, was man dazu erklären könnte, würde es kaputtmachen. In diesen beiden Sätzen steckt einfach alles drin.

Von Stefan Gohlisch