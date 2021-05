Hannover

Der 18. Mai ist der große Tag von Stefanie Heinzmann (32) bei „Sing meinen Song“: Die Sendung (ab 20.15 Uhr bei Vox) dreht sich nur um die Lieder der Schweizerin. Im NP-Interview spricht sie auch über ihr neues Album „Labyrinth“, Krisen und Wege hinaus.

Die Sendung ist lange aufgezeichnet; jetzt wird sie gezeigt. Wie geht es Ihnen in diesem Zeitparadoxon?

Mir geht es gut, da ich ein Mensch bin, der immer gerne im Moment lebt. Ich habe diese „Sing meinen Song“-Zeit so wahnsinnig genossen, gerade weil alle so auf Musikentzug sind. Es war ein riesengroßes Geschenk, Musik machen zu können und mit Menschen zusammen zu sein. Und weil nun auch das Album draußen ist, ist alles gerade sehr aufregend.

Wie sind Sie persönlich durch die Zeit gekommen?

Es war ein einziges Auf und Ab. Es hat mir gefehlt, Konzerte zu spielen. Auf der anderen Seite hatte ich viel Zeit, mein Album zu schreiben, hatte auch Zeit für mich. Aber mir fehlt es, Menschen zu treffen und auch zu umarmen.

„Wir müssten doch viel mehr am Leben hängen“

Das Album heißt „Labyrinth“, was man sehr metaphorisch sehen kann: als Bild einer Zeit, in der man sich auch mal ein wenig verirrt und verrennt. Ist es so gemeint?

Es sind total Songs aus dieser Zeit. Eigentlich war das Album gar nicht geplant, weil ich gefühlt mit meinem letzten Album, „All we need is love“, noch gar nicht richtig fertig war. Wir wollten damit noch Festivals spielen und auf Tour gehen. Aber darum war ich Studio und habe über genau die Sachen geschrieben, die mich in der Zeit beschäftigt haben. Darum standen viele Gedanken, die mich in der Pandemie beschäftigt haben, im Vordergrund: Wir verlieren uns in den sozialen Medien und verlieren uns immer mehr selbst. Dabei sind wir so tolle Geschöpfe! Wir müssten doch viel mehr am Leben hängen.

Der Weg hinaus: Stefanie Heinzmanns „Labyrinth“. Quelle: Handout

Das Album Was wäre, wenn eines Tages alles weg wäre: Ruhm, Geld, Ehre? Wenn nur das, was man ist, das ist, was man geben kann? „Would you still love me?“, fragt Stefanie Heinzmann auf ihrem neuen Album „Labyrinth“. Da singt jemand, der zu sich selbst gefunden hat und aus einer Sicherheit heraus agiert, die auch Unsicherheiten zulässt. Als Gewand ihrer introspektiven Texte hat die Schweizerin mit der großen Soulstimme selbstbewusst eine spannende Mischung aus modernem Dance und 80er-Anklängen gewählt. Musik für die Tanzfläche, und die kann zur Not auch der Bodenbelag im Homeoffice sein Da feiert eine das Leben in Höhen und Tiefen wie eine Kylie Minogue oder Britney in deren besseren Zeiten. Nur: Heinzmann singt deutlich besser.

„All we need is love“ erschien Ende 2019. Wir haben damals darüber gesprochen, dass Sie zuvor durchaus Krisen hatten und erst einen Weg finden mussten, sich selbst anzunehmen. Das scheinen Sie geschafft zu haben.

Absolut. Genau dieses Album „All we need is live“ war ein ganz großer Schritt: Damit konnte ich sehr viel bei mir aufräumen. Und damit habe ich nicht aufgehört. Ich bin stetig dabei, mich weiter zu entwickeln und herauszufinden, was für ein Mensch ich bin und was mir gut tut und was nicht. „Labyrinth“ war auch ein sehr therapeutisches Album.

Stefanie Heinzmann *10. März 1989 in Visp-Eyholz in der Schweiz. In ihrem Heimatkanton Wallis hatte Stefanie Heinzmann erste Erfolge als Sängerin der Mundart-Rockband BigFisch. In Deutschland wurde sie 2007 durch ihre Teilnahme an der Stefan-Raab-Sendung „SSDSDSSWEMUGABRTLAD“ bekannt. In den USA wurde sie sogar als „Schweizer Joss Stone“ gefeiert. „Labyrinth“ ist ihr fünftes Album. Aktuell gehört sie neben Johannes Oerding, Nura, Gentleman, DJ Bobo, Joris und Mighty-Oaks-Frontmann Ian Hooper zur Besetzung der Vox-Fernsehshow „Sing meinen Song“.

Es ist auch ein sehr lebensbejahendes Album, ziemlich queer im Sound, viel 80er dabei, viel Dance. Ein bisschen Ihr Kylie-Minogue-Album.

Spannenderweise war dieser Sound überhaupt nicht geplant. Hätte man mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ich werde nie ein so elektronisches Album machen. Und dann haben wir geschrieben, gemacht und getan. Und ich war oft sehr melancholisch in dieser Zeit und habe gemerkt: Was ich jetzt nicht brauche, ist ein melancholisches Album. Ich musste mir selber die Hand reichen: „So, Steffi, jetzt aufstehen, hopp, hopp, raus aus dieser Lethargie!“ Und als wir dann den Mix fertig hatten und ich zum ersten Mal das ganze Album am Stück gehört habe, musste ich sehr lachen. Ich habe mein Management angerufen und meinte: „Wir haben hier ein mega-elektronisches Album gemacht – wie konnte das denn passieren?“ Aber es ist genau das, was es im Moment sein sollte: ein energetischer motivierender Sound.

Nicht wehren gegen schlechte Tage

Da Sie ja offenbar psychisch gut durch diese Zeit gekommen sind: Haben Sie Tipps, was man machen kann?

Was mir persönlich hilft, ist, einfach zu sprechen. Man fühlt sich oft so einsam und denkt, man hat nichts im Griff. Und sobald man mit jemandem spricht, merkt man, dass es allen gleich geht. Alle kennen diese Gefühle. Das zu erkennen, mildert es. Und: Wenn man mal einen schlechten Tag hat, sollte man sich auch nicht ganz so sehr dagegen wehren. Man muss nicht jeden Tag total happy sein. Wenn man das weiß, kann man anfangen, sich etwas Gutes zu tun.

Sich zum Beispiel so ein Album aufzulegen und durch die Wohnung zu hüpfen …

Genau das!

„Ich kann es nicht erwarten, Menschen wieder zu umarmen“

Wie sehr freuen Sie sich darauf, es demnächst live vorstellen zu können? Sie spielen zum Beispiel am 26. Juni auf der Gilde-Parkbühne hier in Hannover.

Das kann ich kaum in Worte fassen. Ich freue mich so sehr! Auch dass es diese Tourtermine für nächsten März gibt. Wir wissen alle nicht, wie dann die Situation ist. Aber wir dürfen nicht aufhören zu planen. Sonst könnten wir auch aufhören zu leben. Wenn das alles wirklich stattfindet, werde ich der glücklichste Mensch auf dem ganzen Planeten sein.

Ich habe Ihre „Sing meinen Song“-Kollegen Joris und Ian Hooper gefragt, was Sie tun werden, wenn Corona vorbei ist. Der eine möchte stagediven, der andere mit seinem Nachbarn Horst jammen. Was ist es bei Ihnen?

Ich glaube, ich werde random Leute umarmen, die ganze Zeit. Ich kann es nicht erwarten, Menschen wieder zu umarmen.

Am 26. Juni tritt Stefanie Heinzmann auf der Gilde-Parkbühne auf. Karten (ab 37,50 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Mehr Infos bei Hannover Concerts

Von Stefan Gohlisch