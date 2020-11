Hannover

Jetzt schlägt’s 13: An einem Freitag, den 13. erscheint das 13. Album von Extrabreit, mit 13 neuen Songs der Deutschrock-Veteranen. Wir sprachen darüber mit Gründungsmitglied und Gitarrist Stefan Kleinkrieg (64).

Das Album hat zwölf Jahre auf sich warten lassen. Ist es so etwas wie ein Baby, das in der Corona-Zeit gezeugt wurde?

Anzeige

Es war ein Zufall, in diesem Fall – was Beschäftigung für uns angeht – ein glücklicher. Nach dem „Hiob“-Album hatten wir eine ganze Zeit lang gar nichts mehr Neues gemacht, dachten auch, vielleicht bleibt es dabei. Motto: Lasst uns eine kleine, hart arbeitende Liveband sein. Das ist ja, warum man Rockmusik macht.

Ist das so?

Man fängt ja als Band mit der Idee an: Ich möchte auf jeden Fall auf dem Schulfest spielen. Und wenn man das geschafft hat: auf dem Marktplatz ... Darauf, auf dieses Livespielen, hatten wir uns wieder zurückgezogen. Dazu, eine Platte zu machen, gehört nicht viel. Aber dafür auch eine Firma zu finden und die Platte anständig zu promoten, ist ein hartes Stück Arbeit.

„Plötzlich klang das gar nicht mehr schlecht“

Zumal Alben heute keine große Einnahmequelle mehr sind, sondern eher Reklame für die Tour.

Genau. Aber wir hatten trotzdem wieder angefangen, Stücke zu schreiben. Die haben uns aber anfangs alle nicht so überzeugt. Aber nach einem Jahresabschlusskonzert in der Hamburger Markthalle, kam unser ehemaliger Verleger Michael Kramer auf uns zu, war ganz begeistert und sagte: „Macht doch nochmal ein Album.“ Und ich sagte: „Was willst du denn? Wir haben keinen Partner mehr in der Industrie. Und du bist doch in Rente.“ Und er meinte: „Macht mal. Ich kümmere mich um den Rest. Lasst uns noch mal gemeinsam Anfang des Jahres in Hamburg treffen.“ Da haben wir ihm die Sachen vorgespielt, seine Reaktion und sein Angebot haben uns schließlich überzeugt. Unser Livemischer, der eine Produktionsfirma gegründet hatte, hat die Songs mit seinem Partner so ein bisschen in Form und Farbe gebracht. Und plötzlich klang das gar nicht mehr schlecht. im Gegenteil: Es klang gut. Langer Rede kurzer Sinn, Michael besorgte uns eine Firma, und jetzt erscheint das Ding am 13.11. auf Premium Records im Vertrieb von Soulfood.

Weiter breiter: Das Album „Auf Ex!“ Quelle: Soulfood

Die Songs des Album sind über die vergangenen zehn Jahre entstanden?

Ja, manche aber auch speziell in dieser letzten Phase, „Donnerstag“ und „Vorwärts durch die Zeit“ zum Beispiel. Andere sind ein bisschen älter, auch wenn sie zum Teil so klingen, als wären sie von heute, „Winter“ zum Beispiel ...

... wo es heißt „Es wird ein langer, dunkler Winter, so wie er selten war zuvor“ ...

Genau, der ist bestimmt vier Jahre alt. Aber irgendwann holt das Leben halt die Kunst ein.

„In Hagen hatte man von Katastrophen immer nur gelesen“

Wie ist es Ihnen ergangen, die vergangenen Monate?

Im Januar habe ich das erste Mal von Corona gehört. Ein Freund hatte mich angerufen und meinte „Da kommt was auf uns zu.“ Damals dachte ich noch, das ist doch wieder so eine Geschichte wie die Schweinegrippe; das trifft uns doch nicht. Da, wo ich wohne, in Hagen, hatte man von Katastrophen immer nur gelesen. Und auf einmal steht das Virus vor der Tür.

Stefan Kleinkrieg *29. Dezember 1955 in Hagen als Stefan Klein. Der Gitarrist ist letztes verbliebenes Gründungsmitglied der Band Extrabreit, die er 1978 ins Leben rief – selbst Sänger Kai Havaii stieß erst später hinzu. Extrabreit verstanden sich als Punkband, wurden aber mit Liedern wie „Hurra, hurra, die Schule brennt“ Stars der Neuen Deutschen Welle. Versuche, sich musikalisch freizuschwimmen, führten 1998 schließlich zur zeitweiligen Trennung. Seit 2002 sind Extrabreit vor allem als Liveband unterwegs. Neue Songs schreibt Kleinkrieg in der Regel mit Havaii zusammen. Kleinkrieg ist verheiratet und lebt in Hagen.

Man hat es anfangs nicht ernst genommen.

Anfang des Jahres hatte ich für Mai eine Reise geplant, mit dem Auto durch den mittleren Westen der USA, auf den Spuren von John Wayne. Dann machte Trump die Grenzen dicht wegen Corona, und ich dachte, ach, der macht die schon wieder auf. Als es dann so weit war, sagte ich zu meinen Kollegen: „Ich glaube, wir können uns von der Weihnachtsblitztournee verabschieden.“

Die fällt aus?

Die fällt aus, wie so vieles. Hart ist das vor allem für die kleinen Clubs. Das war nie ein Konzept, um reich zu werden, sondern wurde mit viel Herzblut gemacht. Da werden jetzt bestimmt viele aufgeben. Die Blitztournee: Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das angefangen hat. Man braucht in unserer Eventgesellschaft ja immer ein Label, und es war wohl eine Anspielung für die „Bravo Blitztournee“, die die Beatles mal gemacht haben. Wir haben das zuerst 2002 gemacht, also im Grunde seit wir wieder zusammen spielen. Und irgendwie hat sich das manifestiert. Zum Glück haben viele der Käufer ihre Karten behalten – wenn die alle ihr Geld zurückgefordert hätten, hätte das einige Clubs ruiniert.

„Es gab auch den einen oder anderen Absturz“

Eine erste Interviewfrage stellen Sie selber auf dem Album, gleich zu Beginn: „Warum gibt es Extrabreit noch?“ Und die Antwort lautet: „Das liegt einfach daran, dass wir immer noch leben.“

Und das stimmt so auch. 1998 wollten wir ja aufhören und haben gesagt, das Kapitel ist beendet. Vier Jahre haben wir das durchgehalten. Ich habe jeden Tag an die Band gedacht und festgestellt, dass mein Leben schöner ist, wenn es die Band gibt. Mag sein, dass das anderen Leuten anders geht ... (lacht). Nein, wir kommen auch gut miteinander klar, wohl auch, weil es diesen Druck nicht mehr gibt. Als die Welle war und wir eine richtige Nummer waren und wir so jung und als Garagenband in den großen Hallen gespielt haben ... Naja, wie das halt so kommt mit der Überheblichkeit im Pop: Da gab es auch den einen oder anderen Absturz.

Sie waren auch nicht so glücklich mit der Zuschreibung zur Neuen Deutschen Welle, oder?

Es hat uns unglaublich genervt, dass wir als Flaggschiff der Neuen Deutschen Welle gehandelt wurden. Das hat sich erst in den vergangenen Jahren geändert, denn: Wir waren es ja. „Hurra, hurra, die Schule brennt“, war ein NDW-Hit und hat uns auch viel Geld in die Kassen gespült. Aber die Nummer war halt auch nur eine Facette von uns.

Immerhin Flaggschiff und nicht Mitläufer.

Wenn schon schuldig, dann in der ersten Reihe. Mittlerweile ist uns das egal. Wir haben auch viele andere Sachen gemacht. Das ist jetzt schließlich unser 13. Studio-Album.

Lesen Sie hier: Das NDW-ABC: 30 Jahre „Major Tom“ und „99 Luftballons“

„Die Jüngeren interessiert Rockmusik nicht“

Man hört ihm im positiven Sinne das Alter der Musiker an. Da schwingt schon mal der Gedanke an gelebtes Leben und den Tod mit.

„Meine kleine Glock“ zum Beispiel ist ein Lied darüber, dass man bis zum Ende ein selbstbestimmtes Leben haben möchte. So einen Gedanken hat keine Band von 20-jährigen, und wenn sie ihn doch hätte, würde sie vermutlich nicht so ernst genommen. Bei einer Band, die im Schnitt 60 bis 65 Jahre alt ist, hört sich das natürlich anders an. Wir blicken nun einmal auf mehr Zeit zurück als voraus.

Das Album Da sind sie wieder, „Die Fressen aus dem Pott“ – mit ordentlich Zug geht es los, das neue Album von Extrabreit, „Auf Ex!“ (Premium Records/Soulfood). Sie ziehen Bilanz und blicken voraus, lassen Gedanken an das Ende zu („Seine Majestät der Tod“) und wollen immer noch mehr („Gib mir mehr davon“). Richtig guter Punkpop- und -rock deutscher Sprache, den diese Pioniere überhaupt erst denkbar gemacht haben. Geschenkt, dass sie mal wie ihre Schüler klingen („Robotermädchen“ ist ein „ Westerland“-Ärzte-Wiedergänger, das famose „Vorwärts durch die Zeit“ könnte auch von den Donots kommen). Feines Alterswerk.

Aber der Hunger nach Leben lässt auch nicht nach, oder?

Dazu muss auch nicht einmal Musik machen.

Bei der Antwort „dass wir noch nicht gestorben sind“, schwingt auch mit, dass Sie zu einer Generation gehören, für die es überhaupt erstmals denkbar war, mit Rockmusik alt zu werden, oder?

Rock’n’Roll ist nun mal ein relativ neues Phänomen – Jazz und Blues haben gut und gerne 30 Jahre mehr auf dem Buckel. Da ist es schon lange so, dass man einen Bluesmusiker erst dann richtig gut findet, wenn er mit Krücken auf die Bühne kommt. Wahrscheinlich kommen wir dahin jetzt in der Rockmusik. Die Jüngeren interessiert Rockmusik nicht. Die wollen erst recht nicht wissen, welche Gitarre da gespielt wird – worüber wir uns als Teenager die Köpfe heiß geredet haben.

„Nichts ist langweiliger, als ständig oben zu sein“

Bei Ihnen war das anders?

Als Teenager war für mich die Vorstellung, in einer Band zu spielen, das Größte. Hätte man mich gefragt: „Willst du König werden oder Rhythmusgitarrist?“ – auf jeden Fall Rhythmusgitarrist. Darum habe ich mein Leben eh erfüllt. Ich hätte vielleicht dazusagen sollen: „In einer Band, die immer auf Platz eins ist!“

Oder „der König der Rhythmusgitarristen“ ...

Der Platz war auch schon belegt. Aber ich bin sehr zufrieden, was ich mit dieser Band und auch selber erreicht habe. Nichts ist langweiliger, als ständig nur ganz oben zu sein.

Die Blitztournee von Extrabreit fällt zwar dieses Jahr aus. Aber in der Reihe „Save our Music“ treten Kai Havaii und Stefan Kleinkrieg am 18. Dezember in der Nordkurve an, zu einer Lesung mit Musik. Karten (24,50 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch