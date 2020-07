Hannover

„Wir planen optimistisch nach vorne“, sagt Schauspiel-Intendantin Sonja Anders (55) im NP-Interview über ihre erste Spielzeit in Hannover und die Aussichten.

Ihr erstes Jahr nicht nur als Intendantin in Hannover, sondern überhaupt als Intendantin war nicht ohne Herausforderungen. Was kann jetzt noch kommen?

Im Grunde müssen wir mit der nächsten Spielzeit komplett neu starten, unter anderen Grundvoraussetzungen: Ich habe den Eindruck, dass die Menschen – unser Publikum wie das Ensemble – nachhaltig anders miteinander umgehen. Und so ist ein Neustart nicht nur des Stücke-Repertoires, dessen Aufbau wir unterbrechen mussten, sondern auch der Zusammenarbeit nötig.

„Wir fragen uns, wie wir arbeiten wollen“

Wie äußert sich der andere Umgang?

Ungerechtigkeiten und Ungleichbehandlungen zeigen sich in Corona-Zeiten wie unter einer Lupe. Nicht umsonst ist die Bewegung wie „ Black Lives Matter“ jetzt weltweit ein Thema. Im Schauspiel fragen wir uns gerade neu, wie wir arbeiten wollen, wie gleichberechtigt, wie transparent.

Das bestätigt Ihr Konzept eines sehr diversen Hauses, mit dessen Erstellung es aber offenbar nicht getan ist ...

Es ist ein Prozess und nichts, was man aus dem Handgelenk schütteln kann. Nur mit der Repräsentanzfrage – wen engagieren wir? – ist es nicht getan. Wir bieten zum Beispiel vermehrt Workshops zum Thema Rassismus an, auf Wunsch des gesamten Ensembles.

„So etwas zuzulassen, ist aufregend“

Sie wurden von Corona kalt ausgebremst. Wie machen Sie weiter?

Wir planen optimistisch nach vorne. Wir starten mit einem durchgesiebten und gleichzeitig ergänzten Programm. Die „Klima-Trilogie“ von Thomas Köck zum Beispiel haben wir herausgenommen, da sie nicht unter Corona-Bedingungen hätte realisiert werden können, dafür spielen wir „Die Politiker“ von Wolfram Lotz. Wir haben Texte gewählt, die machbar, aber in sich stark sind. Daher haben wir jetzt zwei Klassiker zu Beginn, „ Don Karlos“ und „Der zerbrochne Krug“, was wir ohne Corona so nicht geplant hätten.

Was hat der Lockdown mit dem Ensemble gemacht?

Das war erst einmal total irritiert. Es gab – wie in der sonstigen Bevölkerung – eine diffuse Stimmung des Rückzugs und des Stillstands. Dann haben wir relativ schnell die Chance genutzt, uns gemeinsam zu finden. Wir haben gezoomt, uns getroffen, beim Hoftheater jeden Abend beieinander gestanden und gesprochen. Das Ensemble hat ja von sich aus gesagt, dass es die Ensembleabende selbstverantwortlich machen will. So etwas zuzulassen, ist ganz schön aufregend, weil die unterschiedlichsten Dinge herauskommen. Mit manchen ist man mehr, mit manchen weniger d’Accord. Aber sie haben es für das Publikum gemacht, weil sie es ohne den Kontakt nicht mehr ausgehalten haben.

„Eine Trennung wäre fatal und falsch“

Ist die Idee des Hoftheaters Ihrer Meinung nach aufgegangen?

In Betrachtung der gesamten, vielen unterschiedlichen Abende auf jeden Fall. Besonders die interaktiven Momente haben mir gut gefallen, „Sing’s mir“ zum Beispiel: Da haben Zuschauer geweint vor Rührung. Es gab Abende, die den Kopf bedienten, und andere, die das Herz anfassten. Und ich muss erwähnen, dass die Zusammenarbeit mit der Region und der Stadt hervorragend war. Übrigens haben beide auch finanziell etwas dazugeschossen. Manches, ob nun das Theater an der Glocksee oder das Konzert mit Sharon Kam, hätte ich mir ohne diese Unterstützung nicht leisten können.

Ist da etwas Neues gewachsen? Nicht nur im Ensemble, sondern auch im Verhältnis von Staatstheater, Region und Stadt?

Total. Da wir ja eine Landesinstitution sind, habe ich das Gefühl, mit Region und Stadt, also den Orten, wo wir spielen, verstärkt kooperieren zu müssen. Eine Trennung der Institutionen und der Politik in Land und Stadt wäre für uns Kulturschaffende fatal und falsch.

„Die anarchische Energie ist groß“

Wird es eine Fortsetzung der Ensemblenächte geben, in welcher Form auch immer?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht. Dafür ist dieses Hoftheaterformat zu schön! Wobei wir im nächsten Sommer – das hoffe ich jetzt ganz ungehemmt – mit „Was ihr wollt“ unser reguläres Sommerhoftheater haben werden. Groß, bunt und für viele Zuschauer. Was wir jetzt gesehen haben, war wild und improvisiert und ist parallel zum Probenbetrieb entstanden. Ich spiele aber durchaus mit dem Gedanken, so etwas wie die Montagsbar meines Vorgängers Lars-Ole Walburg wiederzubeleben. Denn die anarchische Energie des Ensembles ist so groß, und es ist schön, wenn sie sich in solchen Formaten bündelt.

Also können Sie nun beruhigt in die Theaterferien gehen?

Jein. Eigentlich nicht. Das Irritierende ist, dass man nicht weiß, was im September sein wird. Ich kann an sich nicht jammern: Wir haben früh Kurzarbeit angemeldet und sind relativ stabil. Aber wir fürchten auch, dass von Seiten der Politik etwas kommt, wenn die Haushaltsverhandlungen anstehen. Man kann sich zwar an Kultur nicht gesundsparen, weil die Prozentzahl im Haushalt so niedrig ist …

... aber man kann es populistisch fordern.

Genau. Und es hört sich dann immer nach viel Geld an. Aber in Wahrheit ist es das nicht, und es hängen viele Menschen davon ab.

Die Spielzeit 2020/2021 beginnt am 18. September mit der Premiere von Don Karlos. Mehr erfahren Sie hier.

