Hannover

Drei neue und zehn ältere Lieder in neuem Anstrich: Silly veröffentlichen diese Woche ihr Album „Instandbesetzt“ mit den neuen festen Gastsängerinnen Julia Neigel und AnNa R.. Ein Interview mit dem männlichen Bandkern.

Wie ist es Ihnen ergangen?

Richie Barton: Naja, wahrscheinlich wie allen in der Branche. Da ist zum einen die wirtschaftliche Seite, zum anderen der Entzug von dem, was wir mit Leidenschaft betreiben. Das vergangene Jahr war ja in keiner Weise in den Griff zu kriegen.

Jäcki Reznicek: Ein kleiner Lichtblick war: Im August hatten wir nach knapp zwei Jahren wieder zwei Konzerte. Negativ dabei: Diese zwei Konzerte sind von 13 geplanten übrig geblieben. Aber wenigstens die beiden gab’s!

Barton: Und da merkte man: Das Publikum hatte auch Entzug.

Uwe Hassbecker: Wir sind – also zumindest ich – fast in so eine depressive Phase gefallen, in der ich versucht habe, mir die Zeit sinnvoll zu vertreiben, mit Zäunestreichen, Renovieren und allem möglichem. Im Herbst ging es dann endlich an die Planung des Albums. Das hat ein wenig geholfen, über den Entzug nach Live-Konzerten hinwegzukommen. Schwierig ist aber weiterhin die fehlende Planungssicherheit, die für jeden, der freiberuflich ist, eine Grundvoraussetzung ist. Jetzt hoffen wir, dass wir unsere Herbsttournee ganz normal spielen können.

Barton: Wobei „normal“ heißt: unter den Bedingungen, die uns im Moment aufgelegt sind, also mit reduzierten Kapazitäten und all den Regeln, die unterschiedlich sind von Land zu Land und von Veranstalter zu Veranstalter.

„Eine Zwischenidee war eine Art Studio-Live-Album“

Das Album ist, wenn ich es recht verstanden habe, ein Produkt der „10 Alben, 10 Städte, 10 Shows“-Tour. Inwiefern?

Hassbecker: Es gab eine Menge Fans, die gesagt haben, davon hätten sie doch gerne ein LIve-Album. Wir hatten aber in den ganzen vergangenen Jahr nach jedem Studio- ein Live-Album gemacht und waren das ein wenig leid. Eine Zwischenidee war eine Art Studio-Live-Album, also in einer Art Probenraum-Situation mit den Mädels. dann klang das aber so gut, dass wir beschlossen, das ganz normal zu produzieren, Remakes der alten Songs, ergänzt durch drei neue.

Sie haben sich bewusst gegen ein Best-of entschieden, sondern haben eher eine Art Perlentaucherei betrieben ...

Reznicek: Ein Best-of wollten wir gar auf keinen Fall machen. Davon gibt es ja schon genug.

Hassbecker: Es sind ja auch ein paar bekannte dabei, „Verlorne Kinder“ zum Beispiel, aber eben nicht Lieder, die auf jedem Best-of dabei sind. Wir wollten auch Sachen hervorbringen, die zu dem Zeitpunkt, als sie veröffentlicht wurden, vielleicht ungerechterweise ein wenig hintenübergefallen sind. Zum Beispiel „Bye Bye“ vom Album „Hurensöhne“, dem ersten nach der Wende. In der Zeit hatten es alle Bands mit DDR-Vergangenheit schwer, im Radio vor allem. Da wurde alles, was aus dem Osten kam, in einen Sack mit der Aufschrift „Ostrock“ gesteckt – und immer mit dem Hammer drauf.

„Es fügt sich wunderbar zusammen“

Was haben die neuen Damen eingebracht? Wie haben sich die Songs durch ihr Mitwirken geändert?

Hassbecker: Gesanglich sind sie sehr unterschiedliche Typen, und trotzdem fügt sich das wunderbar zusammen. Für uns klingt das nach uns, nach unserer Band. Es bleibt wiedererkennbar als Silly. AnNa singt ja nicht ein Lied, sie erlebt es. Und Julia: Ihr wird ja immer diese Rockröhre zugeschrieben – die sie ja auch ist –, aber wenn ich mir jetzt ein Lied wie „Instandbesetzt“ von ihr anhöre ... Das ist nicht so leicht zu singen wegen des großen Vorbilds Tamara, und trotzdem hat sie das auf ihre Weise ganz einfühlsam und wunderbar hingekriegt.

Barton: Bei AnNa R. gilt als sehr stark im Bereich Ballade, aber auch sie kann die andere Seite bedienen; das zeigt sie sehr gut bei „Puppe Otto“. Man merkt halt auch positiv, dass es zwei Jahre gab, in der die Lieder sich bei ihnen setzen konnten.

Reznicek: Und man merkt, dass beide eine Menge Erfahrung haben.

Silly Silly (zunächst Familie Silly), 1978 in der DDR gegründet, ist eine der größten Band aus dem Osten. Anfangs war die Musik von Wave-Klängen geprägt. Der heutige Bandkern kam erst später dazu: Keyboarder Ritchie Barton 1982, Gitarrist Uwe Hassbecker 1986 und Bassist Jäckie Recznicek 1987. Aushängeschild war bis zu ihrem Tod im Jahr 1996 die charismatische Sängerin Tamara Danz. Nach verschiedenen Gastsängerinnen übernahm von 2006 bis 2018 Schauspielerin Anna Loos ihre Nachfolge. Seit 2019 sind AnNa R. (ex-Rosenstolz) und Julia Neigel („Schatten an der Wand“) dabei.

Für die drei neuen Songs haben Sie zusammengearbeitet mit dem sehr jungen Max Prosa und dem doch etwas älteren Jörn Kalkbrenner ...

Barton: Genau, Jörn Kalkbrenner ist der Vater von den beiden DJs. Max war mal bei uns im Vorprogramm, auf der „Wutfänger“-Tour. Da haben wir gemerkt, dass er gute Texte schreibt. Das ist einer aus der jüngeren Generation, der trotzdem in Richtung unserer Sprache und unseres Empfindens schreibt. Dann muss man das ausprobieren, und es hat in beiden Fällen extrem schnell geschnackelt.

Und Jörn Kalkbrenner?

Barton: Der wohnt bei uns im Haus, wie andere Künstler auch. Und nach einem klassischen Konzert bei uns war plötzlich eine Buchlesung mit ihm angekündigt. Er hat Gedichtbände geschrieben, Lyrik; das war mir auch neu. Und so hat dann seine Frau Carla – er traute sich nicht – seine Gedichte gelesen. Und ich habe hinterher Bücher von ihm gekauft und sie den Jungs gezeigt. Anfangs waren wir ein bisschen skeptisch, denn Lyrik und Songtexte sind doch unterschiedliche Dinge.

Reznicek: Dann haben wir ihn aber eingeladen und ihm Demos vorgespielt, und schon währenddessen hat er angefangen zu schreiben.

Hassbecker: Zwei Tage später kam eine E-Mail mit einem Ordner und zehn Texten darin: „Hier ist das Zeug. Guckt mal, ich bin ja Anfänger auf dem Gebiet ...“

Das Haus Silly muss immer mal wieder restauriert werden

Auf dem Albumcover ist ein Haus zu sehen. Wenn Silly ein Haus wäre: Wie wäre die Jobverteilung?

Hassbecker: Ich würde im Keller wohnen wahrscheinlich ...

Reznicek: Da bin ich ja schon! Aber wir könnten ja auch mal tauschen.

Hassbecker: Es ist ja auch ein instandbesetztes Haus, da wechseln auch mal die Besatzungen.

Barton: Dafür steht ja auch dieses Haus: Es ist eines, das schon ein paarmal übergestrichen wurde, bei dem ein paar Ecken und Kanten angeschlagen sind. Es muss auch immer mal wieder restauriert werden, aber dann entsteht etwas Neues und Schönes. Und das ist schon ein Sinnbild für die Band.

Der Song „Instandbesetzt“ beschreibt eine Inbesitznahme durch Liebe. Ist das auch die Behandlung, die den Songs zuteil wurde?

Hassbecker: Wir würden die Lieder nicht so lange spielen, wenn wir sie nicht lieben würden.

Reznicek: Und wir lieben ganz viele Lieder.

Barton: Und die Instandbesetzung ist eine Notwendigkeit, weil wir keine Sängerin im festen Verbund mehr haben. AnNa und Julia sind in einem Gäste-Verbund, der sich durchaus etablieren und länger halten kann. Aber wir sind jetzt nicht verheiratet miteinander.

Also fürs erste Mitbewohnerinnen dieses Hauses?

Reznicek: Genau, das Haus muss ja auch Damenbesuch haben (lacht).

Von Stefan Gohlisch