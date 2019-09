Frontmann Frank Dellé: „Seeed ist wie eine Familie“

Berlin

Seeed („Dickes B“) sind am 5. November in der Tui-Arena. Frontmann Frank Dellé über die neue Platte „Bam Bam“, den Tod von Seeed-Mann Demba Nabé und ausverkaufte Shows.

Frank, warum macht ihr trotz Dembas Tod weiter?

Wenn ich gegangen wäre, hätte ich mir gewünscht, dass die anderen die Band weitertragen. Es ist für uns Musiker ein Riesenglück und ein Segen, dass wir über unseren Tod hinaus weiterleben.

Das letzte Stück auf „Bam Bam“, eurem ersten Album seit „ Seeed“ 2012, ist der Demba-Nabé-Solo-Song „What A Day“, eine echte Hymne auf das Leben.

Dieses Stück, das wir praktisch auf seiner Festplatte gefunden haben, war perfekt für uns, um noch einmal Dembas Stimme zu präsentieren. In 20 Jahren höre ich mir das an und weiß sofort „So war das damals.“

Kommen wir zum Alltagsgeschäft: Man stellt sich Seeed immer als einen etwas chaotischen Kreativhaufen vor. Wie läuft euer Arbeitsalltag tatsächlich ab?

Gesittet und ziemlich regelmäßig. Meist treffen wir uns um 10.30 Uhr und arbeiten ungefähr bis 17 Uhr. Alles ist sehr human und familiengerecht.

Du bist verheiratet, hast zwei Kinder. Ist es leicht, Familie und Band unter einen Hut zu bekommen?

Schwieriger war es, als erst einer von uns Elternteil war und die anderen seine Bedürfnisse und Präferenzen nicht immer so gut nachvollziehen konnten. Mittlerweile haben wir mehrere Väter dabei. Bei uns ist es eher so, dass wir die Arbeit an das Familienleben angepasst haben und nicht umgekehrt.

Ist auch Seeed wie eine Familie?

Ja, total. Seeed ist ein riesengroßer Teil meines, unseres Lebens. Manchmal gucke ich da selbst quasi aus der Ferne drauf. Wir machen das schon seit zwanzig Jahren, das ist wirklich der Wahnsinn.

„Einflüsse aus allen Winkeln der Welt“

Die Tickets für die Tour im Herbst sind alle schon verkauft. Entspannt einen das?

Nein. Dass es so krass läuft, setzt einen eher unter Druck. Ich hatte damit nicht gerechnet. Die Konzerte waren schon ausverkauft, bevor wir mit dem Album überhaupt so richtig angefangen hatten.

„Bam Bam“ klingt absolut nach Seeed. Was war dir persönlich wichtig bei der neuen Platte?

Das, was mir immer wichtig ist. Dass ich hinter dem stehen kann, was ich singe. Dass es echt ist. Die neuen Songs haben Einflüsse von überall her, aus allen Winkeln dieser Welt, und ich will das alles vertreten, mich mit den Songs identifizieren können. Und zum ersten Mal haben wir eine rein deutsche Platte gemacht, das war für mich definitiv etwas Neues.

Wie kam es dazu, dass alles auf Deutsch ist?

Das hat sich so aus unserem Vibe heraus ergeben. Wir hatten die Frage in der großen Runde diskutiert und entschieden, dass wir das machen. Wieso auch nicht? Unsere englischen und französischen Songs sind deswegen ja nicht verschwunden. Dass jetzt jeder unsere Texte versteht, ist eine geile Herausforderung, auf die ich richtig Bock hatte.

Geld hat Vor- und Nachteile

Auf „Komm in mein Haus“ ladet ihr alle zu euch ein – egal, woher sie kommen oder an welchen Gott sie glauben. Ist das euer Beitrag für Toleranz und Integration?

Der Song passt sicherlich gerade in die Zeit. Aber die grundsätzliche Aussage ist zeitlos. Pierre, ich, wir alle sind so groß geworden, dass wir anderen zuhören und eine Unterhaltung führen, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. In meiner Kindheit galt das Grundcredo: Nicht gegenseitig aufs Maul hauen, sondern darüber reden. Natürlich ist es schwer, Menschen in sein Haus zu lassen, die man nicht kennt und die vielleicht andere Vorstellungen von allem möglichen haben. Aber dann muss man sich austauschen, verhandeln, zuhören, Dinge besprechen, den anderen ausreden lassen. So haben wir es bei Seeed immer gehalten.

Im Text zu „G€ld“ heißt es: „Ich mache money im Schlaf, but money can’t buy me love“. Ist der Song eigentlich kapitalismuskritisch gemeint?

Wenn du 25 bist und Punk und pleite, dann denkst du anders über Geld, als wenn du Ende 40 bist und welches hast. Geld hat Vor- und Nachteile. Es gibt Situationen, in denen es schön ist, Geld zu haben, denn Geld ermöglicht einem auch vieles. Für mich ist der Song nicht so sehr böse oder anklagend, sondern vielmehr lustig.

Das Konzert in der Tui-Arena ist ausverkauft. Das neue Album „Bam Bam“ erscheint am Freitag.

