Die Broilers, Düsseldorfs erfolgreichster Punk-Export nach den Toten Hosen, haben die Corona-Pause für ein neues Album genutzt, „Puro Amor“. Wir sprachen mit Sänger Sammy Amara (42) über alles Liebe und den Lockdown.

In einem normalen Jahr käme das neue Broilers-Album, ginge wieder auf Platz eins in den Charts, gefolgt von einem Festivalsommer und einer ausverkauften Herbsttour. Und nun?

Das wäre die ideale Welt. Das wird auch noch mal an den Tagen schmerzhaft werden, wenn wir wissen: „Oh, jetzt hätten wir eigentlich auf der Bühne gestanden ...“ Es war ja schon alles fokussiert auf den Sommer 2020: Album, Tour, eigene Open-Airs … Mit dem Ausbruch der Pandemie ist uns der Boden unter den Füßen weggezogen worden, und ich bin in ein kreatives Loch gefallen. Und dann habe ich die Pandemie doch genutzt, um nicht nur den Keller aufzuräumen, sondern auch um neue Songs zu schreiben.

Konkret hat sich das nicht in den Themen niedergeschlagen. Ich habe aber den Eindruck, dass viele Menschen die Ruhigstellung für eine innere Einkehr genutzt haben. Und ein Song wie „Nicht alles endet irgendwann“ klingt nach genauso einer Bilanz.

Mit Sicherheit. All das, was ich da schreibe, ist höchstpersönlich, auch wenn ich mich manchmal in eine andere Person hineinversetze. Dieser Song war eine Beobachtung in meinem Freundeskreis und bei mir: Zum Glück sind wir alle echt weit weg von einer Midlife-Crisis. Ich freue mich darüber, dass es so ist, wie es ist: dass wir zusammen im Probenraum auf dem Teppich sitzen und Bierchen trinken, dass ich noch abends mit der Plastikpistole im Wohnzimmer stehe und auf der Playstation Aliens abschieße.

Das Album So kann es auch gehen: „Bitte trink mich doch schön“, barmt Sammy Amara, und dazu schwoft ein Reggae-Sound, der fast süßlich sein könnte, käme er nicht mit einer gewissen Kneipenseligkeit daher. Die Broilers bleiben sich treu, bieten auch auf ihrem angeblichen Liebeslied-Album „Puro Amor“ (Skull & Palms Recordings/Warner) vor allem klassischen Oi-Punk mit fetten Bläsersätzen, auch wenn die mitunter beinahe die Fröhlichkeit von 70er-Disco haben („Da bricht das Herz“). Im Frust der Pandemie entstanden versöhnliche Mutmachlieder wie „Alles wir wieder Ok!“, aber auch politische Watschen wie „Alice und Sarah“.

Liebevoller Hahnenkampf: Das Cover von „Puro Amor". Quelle: Handout

„Jugendliche von 40 Jahren“, wie es in dem Text heißt?

Here we go, exakt. Das ist das Gute: dass wir es in unserer Generation geschafft haben, dass die Kindheit kein Ende hat. Das finde ich ganz wertvoll.

Kritiken liest er immer noch komplett

Das letzte Album, „Sic!“, war sehr politisch und wütend. „Puro Amor“ besteht zu einem großen Teil – aber beileibe nicht nur – aus Liebesliedern. War das ein Bedürfnis?

Das setzt voraus, dass ich mir vornehme, in die und die Richtung zu schreiben. Nein, es war jetzt richtig. Es musste raus. Ich würde jetzt nicht von Altersmilde reden, denn das ist immer negativ konnotiert. Aber: Ich habe gewisse Sachen gelernt in den 27 Jahren, die es diese Band schon gibt. Eine wichtige Erkenntnis für mich war: Du kannst sie nicht alle glücklich machen. Die Erkenntnis, es geht darum, was mich glücklich macht, schlägt sich nieder in den Texten.

Aber Sie lesen immer noch alle Kritiken?

Mindestens quer, ja. Ich mache mir auch über all die negativen Dinge Gedanken, aber versuche, es nicht mehr so nahe an mich herankommen zu lassen. Negative Kritik ist so schnell geschrieben …

Qualifiziert zu loben, ist für einen Kritiker auch viel schwieriger …

Unbedingt. Lob bedeutet für den Kritiker auch, die Hose herunterzulassen und sich zu einem Künstler oder zu einer Band zu bekennen – auch wenn das im Kollegenkreis für Stirnrunzeln sorgt. Broilers – allein schon dieser Bandname; da ist doch mindestens die hochgezogene Augenbraue programmiert.

„Querdenker“ als Steigbügelhalter der Nazis

Vor vier Jahren haben Sie mir im Interview gesagt: „Plötzlich sind wir wieder in einer Zeit, in der man Menschen sagen muss, dass Nazis scheiße sind.“ Jetzt sind wir in einer Zeit, in der man offenbar Menschen erklären muss, dass es nicht okay ist, mit Nazis zusammen zu demonstrieren. Wie beobachten Sie diese Entwicklung?

Mit Sorgen. Das sind Steigbügelhalter. Viele, die sich als „Spaziergänger“ zusammentun, sind entweder dumm oder ignorieren es einfach, wer da neben ihnen steht. Und das ist noch viel gefährlicher. Das wissen die Nazis und Neonazis dort auszunutzen: indem sie viel milder auftreten als üblich. Dieser Spruch, den die AfD gerade rausgehauen hat, „Deutschland. Aber normal“, ist alles Mögliche, aber nicht dumm. Nur: Die Normalität, die die sich wünschen, hatten wir schon einmal in Deutschland, und das waren widerwärtige Jahre.

Da ist eine diverse Band wie Ihre der Gegenentwurf einer anderen Normalität.

Da muss man ja auch aufpassen. Es hat sich etwas verschoben: Leute wie Xavier Naidoo, Attila Hildmann und Ken Jebsen haben Wurzeln außerhalb von Deutschland, optisch auch durchaus erkenntlich, und sind alle politisch in einem Bereich unterwegs, wo man sich fragt: „Leute, merkt ihr das nicht selber?!“ Ähnlich, wie ich das bei „Alice und Sarah“ sage: „Sie werden doch auch auf uns zielen“.

Ihr Lied über die AfD-Politikerin Alice Weidel und ihre Frau Sarah Bossard …

Genau. Was Alice da zündelt – was wäre denn mit ihr, wenn das wahr würde? Alice, da musst du doch aufpassen, was du dir wünschst! Da muss man doch mal ein bisschen weiterdenken. Was die machen, ist nie produktiv. Es ist nur anti. Und dagegen zu sein, ist so einfach. Für etwas zu sein und zu gestalten – idealerweise positiv –, ist viel schwieriger.

Ein Gefühl wie nach intensivem Heulen

Auch darum ein Liebesliedalbum, das mitunter so fröhlich nach vorne geht?

Ja. Und ich freue mich, dass die Bläser wieder so präsent sind, dass wir viele musikalische Experimente haben. Am Ende des Tages ist es ein Album, das nach vorne geht und einen glücklich macht. Selbst in den melancholischen Momenten, selbst bei einem Lied wie „An allen anderen Tagen nicht (Lebe, Du stirbst!)“, das uns als Band sehr nahe geht, weil wir es für zwei verstorbene Freunde geschrieben haben: Man fühlt sich danach wie nach einem intensiven Heulen. Ich weiß nicht, ob Sie das Gefühl kennen: Nach einem intensiven Heulen ist man einerseits total erschöpft, aber irgendwie auch erfrischt.

Musik kann das: einem das Gefühl von Gemeinschaft zu geben.

Genau. Und das ist, glaube ich, der zentrale Moment, der uns als Band und der vor allem unsere Konzerte ausmacht: eine Familie, die sich vorne an der Bühne trifft. Da entstehen Freundschaften, da entstehen Beziehungen. Das finde ich megagut.

Wie sehr fehlt es?

Extrem. Und jeden Tag, den es in die Richtung geht, dass wir Konzerte spielen würde, wird es mir mehr fehlen. Noch bin ich abgelenkt durch die Promophase. Aber wenn ich das erste Mal in eine Entspannungsphase komme, das wird bitter.

Er ist sicher: „Alles wird wieder geil“

Ich musste bei „Diktatur der Lerchen“ daran denken: Im Moment haben die Anderen gewonnen, die Frühaufsteher mit ihrem wohlgeordneten Leben, das aufhört, wenn das Licht ausgeht. Und manchmal denke ich auch, dass vielen, die jetzt auf seltsame Gedanken kommen, der gepflegte Exzess fehlt – und nicht zuletzt die fremden Einflüsse, die man bekommt, wenn man sich mal gehen lässt.

Natürlich. Diese Leute bewegen sich selbstbegattend in ihren Blasen. Da kommt nur eine Schwurbeltheorie zur anderen, und man bestärkt sich in seinem Weltbild. Je weniger man von der Welt da draußen mitbekommt, je weniger Menschen man kennenlernt, umso scheuer wird man, und umso kleiner wird der eigene Kosmos.

„Alles wird wieder OK“, singen Sie. Wird es auch wieder gut?

Alles wird geil, auf jeden Fall. Es war doch immer so in der Menschheitsgeschichte: Selbst in dem Moment, in dem man denkt, es geht gar nichts mehr, wird es wieder okay. So sind wir Menschen programmiert: Diese Zeit, die wir mit der Pandemie verbringen, werden wir nicht vergessen. Aber woran wir uns viel besser und viel lieber erinnern werden, werden die ersten Wochen danach sein, wenn wir wieder in die Parks und die Bars gehen. Davon werden wir unseren Kindern und Kindeskindern erzählen.

