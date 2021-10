Hannover

„Neu erzählen“ heißt programmatisch das aktuelle Album der Deutschpoprocker Revolverheld. Im Interview spricht Gitarrist Niels Kristian Hansen (41) über das Arbeiten in der Pandemie und den Wunsch, als Band immer neue Wege zu gehen.

Wie ist die Stimmung?

Ganz gut. Wir hatten ja ein paar Wochen, in denen wir ein paar Konzerte gespielt haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war gut für die Seele, auch wenn es alles kleiner war und man vieles beachten musste. Man muss auch dankbar sein, wenn man überhaupt die Chance bekommt. Viele von den kleineren Künstlern, die nicht so viel Publikum ziehen, haben eigentlich keine Chance: Diese coronakonformen Konzerte werden fast nur mit Künstlern gestartet, die ein bisschen bekannter sind. Und auch für uns so etwas eher fürs Herz als ein Geschäftsmodell für die Ewigkeit.

Lesen Sie hier: Revolverheld auf der Gilde Parkbühne Hannover

Sie hatten also nicht den Corona-Effekt: Zuhause ist es doch auch ganz schön; bleiben wir doch da ..?

Man kann sich ja mit vielem arrangieren. Wir sind ins Studio gegangen, haben weiter an der Platte gearbeitet, die etwas später rauskommt als ursprünglich geplant. Es war halt wie bei allen: eine unplanbare Situation. Auch im Studiobetrieb war nichts mehr normal. Wir mussten andere Wege finden, haben zum Teil den Aufnahmeprozess umgestellt. Aber als wir dann in diesem Sommer das erste Konzert gespielt haben, haben wir erst gemerkt, wie sehr uns das gefehlt hat.

„Das war fast wie im Homeoffice“

Wie war der Aufnahmeprozess denn vorher? Und wie war er jetzt?

Wir sind ja schon etwas länger dabei, nämlich 20 Jahre. Früher haben wir die Songs in kleinem Kreis geschrieben, dann geprobt. Man hat ein Demo aufgenommen, dann noch eines und ist schließlich mit den gesammelten Demos ins Aufnahmestudio gegangen. Jetzt haben wir mit der Platte angefangen, auch mit Aufnahmesessions im Studio. Darum hatten ein paar Songs auch schon ihr Grundgerüst. Und dann mussten wir umstellen. Wir konnten uns nicht mehr zusammen treffen. Zum Glück haben wir eine gewisse Erfahrung. So konnte jeder in seinem kleinen Projektstudio Sachen aufnehmen. Das war fast wie Arbeiten im Homeoffice. Dann gingen die Aufnahmen wild hin und her. Ein Produzent saß in Nashville; mit dem haben wir uns über Facetime ausgetauscht. Ursprünglich hatte er vorgehabt, auch mal rüber zu kommen.

Das Cover: „Neu erzählen" Quelle: Handout

Das Album „Unsere Geschichte ist erzählt“, hieß es 2018 bei Revolverheld. Doch das stimmt noch lange nicht: Die Hamburger wollen mit ihrem neuen Album „Neu erzählen“ (Columbia/Sony). Das tun sie im bewährt hymnischen Poprock-Sound mit elektronischer Unterstützung und Texten über das Dasein Ü-40. Die Radiosender wird’s freuen.

Besagter Song mit dem Produzenten aus Nashville ist „Na ihr wisst schon“, mit dem Feature-Gast aus den USA?

Ja, das ist er selber: Martin Johnson von The Night Game. Martin war früher Leadsänger einer Band namens Boys like Girls, und die sollten uns vor so zehn, zwölf Jahren mal supporten. Darauf hatten wir uns sehr gefreut. Es hat aber nicht geklappt, und dann haben wir nie wieder etwas davon gehört. Dann aber hat Johannes auf einer Taxifahrt einen Song gehört, fand den gut und hat per Shazam geguckt, wer das ist: The Night Game. Er hat ihn dann über Instagram angeschrieben. Bei einer Radio-Award-Verleihung haben wir uns wiedergetroffen, saßen zufällig am selben Tisch und dachten: Warum nicht mal was zusammen machen? Denn wir stehen total auf diesen Sound, den er macht.

Die Songs entstehen kollektiv?

Naja, grundsätzlich schreiben Kris und Johannes die Songs. Und die werden gemeinschaftlich ausgearbeitet. Diesmal haben wir den Prozess ein wenig abgekürzt und sind gleich mit den Skizzen ins Studio gegangen.

„Wir sind nun mal Kinder der 80er“

Gab es einen Arbeitsauftrag? Ich hatte den Eindruck: noch mehr Elektronik, als es sie auf dem „Zimmer mit Blick“-Album sowieso schon gab.

Kann sein. Aber es ist bei uns nicht so, dass wir uns hinsetzen und sagen: Jetzt schreiben wir erst einmal ein Konzept. Ich glaube, beim Songschreiben kommen die Einflüsse all dessen rein, womit man sich gerade beschäftigt. So’n Album zeigt halt, was bei uns gerade so los ist. Darum haben vielleicht jetzt ein paar Songs einen gewissen 80er-Vibe bekommen, was einfach daran liegt, dass diese Sounds gerade wieder herausgekramt werden. Was bei uns natürlich wie ein Trigger wirkt: Wir sind nun mal Kinder der 80er. Ich glaube, es klingt immer noch wie Revolverheld. Es gibt auch klassische Revolverheld-Songs wie „Das Größte“. Aber es wäre ja langweilig, wenn wir immer das selbe Album machen würden.

Lesen Sie hier: Revolverheld-Sänger Johannes Strate über „Zimmer mit Blick“

„Das Größte“ mag ein klassischer Revolverheld-Song sein. Aber vor 15 Jahren hätten Sie noch kein Liebeslied für Ihre Kinder geschrieben, oder?

Klar. Wir beschäftigen uns mit Themen, die wir erleben, die Freunde erleben. Und das ist natürlich auch teilweise dem Lebensabschnitt geschuldet, in dem man sich befindet. Vor 15 Jahren hatten wir unsere Kinder noch nicht.

„Wer weiß, wohin es uns trägt...“

Der Titel „Neu erzählen“ knüpft an den älteren Song „Unsere Geschichte ist erzählt“ an. Geht es vielleicht inzwischen weniger um die Menge des Erlebten als vielmehr um dessen Tiefe?

Interessanter Aspekt. Aber das kann man wohl so sagen.

Wie wird die Geschichte von Revolverheld denn weitererzählt?

Wir haben auf jeden Fall immer noch Lust dazu, uns weiterzuentwickeln. Es ist ein großes Privileg, was wir da machen können. Wir sind immer noch nicht angekommen – in gewisser Weise schon, wir haben uns so weit gefunden, dass wir uns immer wieder aus der Komfortzone wagen können. Wir können immer wieder dorthin zurück. Darum sind Experimente völlig okay, weil wir nicht Gefahr laufen, uns komplett zu verrennen. Die Geschichte ist jedenfalls noch nicht auserzählt, und wir haben große Lust weiterzumachen. Wer weiß, wohin es uns trägt ...

Von Stefan Gohlisch