Als erst zweiter deutscher Comickünstler nach Mawil durfte Ralf König (60) einen Lucky-Luke-Band gestalten. In Zentrum von „Zarter Schmelz“ steht weniger der Mann, der schneller schießt als sein Schatten, als zwei schwule Cowboys. Über die Sexyness von Lucky Luke und den Tragekomfort von Westernunterwäsche erzählt König im NP-Interview.

Wie viel Freude hatten Sie daran, diesen Comic zu schreiben?

Überraschend viel. Als ich zugesagt hatte, war ich mir nicht sicher: Wie schaffe ich das mit den Pferden und den Western-Kulissen? Morris hat die Messlatte sehr hochgesteckt. Das war anfangs frustrierend. Alles, was ich zeichnen wollte, habe ich vor meinem geistigen Auge gesehen, wie es bei Morris aussehen würde. Und das war unmöglich. „Lucky Luke“ ist nicht ohne Grund neben „Asterix“ der große Comic-Klassiker. Aber es sollte ja mein Stil sein, nicht der von Morris. Und dann hat es Spaß gemacht.

Sie erzählen eine Geschichte in einer Geschichte, von einer Western-Welt, in der die Menschen Lucky Luke aus Bildergeschichten kennen. Wie sind Sie auf dieses Konstrukt gekommen?

Wenn ich schon eine Hommage mache, sollte es wirklich eine respektvolle Verbeugung vor dieser Figur sein und nicht einfach nur irgendeine Lucky-Luke-Geschichte. Ich fand es cool, dass ein realer Lucky Luke durch eine Westernwelt läuft, in der er bereits ein Comic-Held ist. Aber ansonsten: Ich habe kein festes Drehbuch; ich fange einfach an. Ich wusste zum Beispiel bis Seite 40 nicht, ob die Daltons vorkommen oder nicht. Ich versuche, mir den Spaß zu erhalten, indem ich eben nicht weiß, was auf den nächsten Seiten passiert. Oder die nervigen Autogrammjäger: Auch eine späte Idee. Das sollten eigentlich erst Viehdiebe sein, die diese Schweizer Kühe klauen.

Von „Brokeback Mountain“ zu Bareback Mountain

Lila Kühe, die Milch geben für feinste Schweizer Schokolade ... Was war zuerst da: diese Idee oder der Titel „Zarter Schmelz“?

Beides. Ich wollte zuerst viel mehr zum Thema Schokolade machen. Die gab es in Amerika zwar erst etwa 50 Jahre nach Lucky Luke, aber das wäre nicht schlimm gewesen. Ich dachte, Schokolade im Wilden Westen wäre interessant, auch für diese typische letzte Seite mit den historischen Verweisen. Aber mir gefiel der Titel „Zarter Schmelz“ auch bezogen auf meine beiden schwulen Cowboys.

Einige Anspielungen sind überdeutlich, zum Beispiel auf „Brokeback Mountain“, bei Ihnen Bareback Mountain ... War das ein Fall von: Wenn Ralf König draufsteht, muss auch eine schwule Liebesgeschichte drin sein?

Das war sogar meine Voraussetzung, was aber auch niemanden überrascht hat. Und natürlich hat mich „Brokeback Mountain“ als Vorlage gereizt. Es ist nunmal die seltene Cowboy-Geschichte, die mit diesem Thema spielt. Es gab eine Zoomkonferenz mit den französischen Lizenzgebern. Als erstes mussten die Erben von Morris zustimmen, was kein Problem war; die sind ziemlich locker. Aber ich wurde gebeten: Lucky Luke möge erstens nicht rauchen und zweitens nicht schwul sein. Das war auch nie meine Idee: Wieso sollte der nach 75 Jahren plötzlich schwul sein?

Longjohns und Nippel

Gleichwohl muss es Sie gereizt haben, ihn regelmäßig in seine Longjohns zu stecken.

Ich fand ihn schon als Kind sexy, und diese roten Einteiler haben Fetischpotential! Ich habe mir sogar einen bestellt. Im Winter ausgesprochen angenehm, darin in der Wohnung herumzulaufen: Hinten die Klappe und vorne die Knöpfe – das ist wirklich geiler Tragekomfort.

Ralf König * 8. August 1960 in Soest, Westfalen. Der gelernte Tischler Ralf König begann während seines Coming-outs im Jahr 1979 mit dem Zeichner engagierter Comics. Seinen Durchbruch markiert das Jahr 1987, in dem die Bände „Kondom des Grauens“ und „Der bewegte Mann“ erschienen. Beide wurden später verfilmt, letzterer mit großem Erfolg. Inzwischen ist König einer der profiliertesten europäischen Comic-Künstler; seine Figuren Konrad und Paul sind fester Bestandteil der Popkultur. Mit einer Gesamtauflage von fast sieben Millionen Exemplaren ist er heute der weltweit populärste Autor explizit schwuler Geschichten. 2014 erhielt König den Max-und-Moritz-Preis für sein Lebenswerk. Er lebt und arbeitet in Köln.

Und Sie durften ihm Nippel verpassen?

Das habe ich als Kind schon gemacht: dem Cowboy mit Buntstiften Brustwarzen in die Comics gekritzelt. Ich dachte immer, die wurden vergessen. Schade, dass ich die Hefte nicht mehr habe. Warum diese klassischen männlichen Figuren von Prinz Eisenherz bis zu Asterix so oft keine Nippel haben, ist mir ein Rätsel.

Wenigstens ein Drei-Tage-Bart

Behaart haben Sie ihn nicht gemacht. Der Typ von Ihrer Figur Paul wäre er nicht, oder?

Lucky Luke ist ganz glatt. Der liegt ja oft oben ohne in irgendwelchen Badezubern, oder er steigt in den Fluss. Außer den sexy schwarzen Nackenhaaren ist da nichts. In einem klassischen Comic hat er aber nach einem langen Wüstenritt einen Drei-Tage-Bart. Das sah gut aus. Hat er bei mir auch.

Das Cover: „Zarter Schmelz“. Quelle: © Lucky Comics 2021 – All Rights reserved by Ralf König/Egmont Ehapa Media

Der Comic Irgendwann im Wilden Westen. Ein älterer Zweisiedler erzählt: wie er vor Jahrzehnten mal Lucky Luke kennenlernte, der damals schon wegen der Comics über ihn eine Legende war. Wie sie gemeinsam auf Schweizer Milchkühe aufpassten, die von der Überfahrt ganz lila vor Übelkeit geworden waren. Und wie er, Bud, seine große Liebe, „Terrence“ fand. Schwule Cowboys im Wilden Westen: Ralf König schuf mit „Zarter Schmelz“ eine so liebevolle wie gewitzte Hommage an Lucky Luke, die Comic-Legende. Das Hardcover (16 Euro) erscheint heute, das Softcover (8,99 Euro) am 8. Juli, beide bei Egmont.

Lucky Luke ist so etwas wie eine männliche Jungfrau und bleibt das auch bei Ihnen?

In den klassischen Comics ist er asexuell. Es gibt einen Band, „Die Verlobte des Lucky Luke“, die davon handelt, dass Frauenmangel herrscht im Wilden Westen und ein ganzer Frauentreck auf den Weg gebracht wird, und eine von denen verliebt sich in ihn. Aber er ist desinteressiert. Mit seinem Pferd und dem Sonnenuntergang ist er zufrieden. Nur in diesen neuen „Lucky Kid“-Comics taucht eine Göre auf, so eine kleine Nervensäge. Das war eine schöne Vorlage: dass er von der so die Schnauze so voll hat, dass er sein Leben lang nie wieder eine Frau an sich heranlässt.

Die Daltons und Rantanplan

Umgekehrt ist er bei Ihnen ein toleranter Mensch, der sich im Gegensatz zu den anderen Gestalten aus ihrem Comic überhaupt nicht an einem schwulen Paar stört.

Klar, er ist eine positive Figur. Interessant ist ja, da Sie von einer Erzählung in einer Erzählung sprechen: Ich hatte zwischendurch schon die Befürchtung, dass Lucky Luke seitenweise zu passiv ist: Der sitzt am Lagerfeuer und hört sich die Geschichte des Cowboys an.

Ich dachte, das ist Konzept: Er ist einfach in jeder Hinsicht ein Bild von einem Mann.

Naja, ich konnte nicht so viel mit ihm anfangen. Es ist wie so oft bei Helden: Die sind ein bisschen farblos; die Geschichten werden erst spannend durch die Bösewichte. Anfangs war ich auch nicht so überzeugt von den Daltons. Ich fand die schon bei Morris ein bisschen überstrapaziert, in jedem zweiten Album die Daltons. Aber als ich sie dann eingeführt hatte, hat’s sie mir großen Spaß gemacht. Die Leute vermissen vielleicht den Hund, Rantanplan. Aber den fand ich immer um einiges zu doof, schon als Kind.

Was war denn die größere Ehre: der Lebenswerk-Preis im Jahr 2016 oder jetzt die Aufforderung, Lucky Luke zu zeichnen?

Das ist nicht zu vergleichen, beides Ehre. Aber es ist ein Ritterschlag, einmal Lucky Luke zeichnen zu dürfen. Macht mich auch ein bisschen stolz, das zu machen oder gemacht zu haben. Man sollte das nicht wiederholen. Eine Hommage sollte einmalig bleiben. Man kann sich nur einmal verbeugen.

Verlag: Egmont

Von Stefan Gohlisch